عربي
بث مباشر... انطلاق أعمال اليوم الثاني من الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
وزير الخزانة الأمريكي: واشنطن لن تنشر قوات في الصراع الأوكراني
وزير الخزانة الأمريكي: واشنطن لن تنشر قوات في الصراع الأوكراني
صرح وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة الأمريكية لن تتدخل مباشرة في الصراع الأوكراني، ولن تنشر قواتها تحت أي ظرف من الظروف في الصراع الدائر في أوكرانيا.
وقال بيسنت خلال مقابلة: "الأمر الوحيد الذي أستطيع قوله هو أن الولايات المتحدة لن تتدخل بقوات أو أي شيء من هذا القبيل. سنبيع للأوروبيين أسلحة، وبعد ذلك يمكن للأوروبيين تسليمها لأوكرانيا".

وفي وقت سابق من اليوم، صرح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، بأن الصراع في أوكرانيا لن يحسم عسكريا، بل سينتهي عبر المفاوضات.

وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو - سبوتنيك عربي, 1920, 23.09.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
وزير الخارجية الأمريكي: الصراع الأوكراني سينتهي على طاولة المفاوضات
أمس, 21:18 GMT
وقال روبيو في كلمته أمام مجلس الأمن الدولي: "هذه حرب لا يمكن أن تنتهي عسكريا. سوف تنتهي على طاولة المفاوضات. هذا هو المكان الذي ستنتهي فيه هذه الحرب".
وأضاف أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "عمل بلا كلل على هذا الأمر (تسوية الأزمة) مستثمرًا فيها قدرًا هائلاً من وقته وطاقته، بالإضافة إلى إشراك أعلى مستويات حكومتنا"، لافتًا إلى أن الولايات المتحدة ستواصل بذل كل ما في وسعها للتوصل إلى حل سلمي.
ترامب: روسيا تملك قوة عسكرية ضخمة
قوات "الغرب" تلاحق فلول القوات الأوكرانية في بلدة كيروفسك– الدفاع الروسية
