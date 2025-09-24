https://sarabic.ae/20250924/وزير-الخزانة-الأمريكي-واشنطن-لن-تنشر-قوات-في-الصراع-الأوكراني---1105207114.html
وزير الخزانة الأمريكي: واشنطن لن تنشر قوات في الصراع الأوكراني
وزير الخزانة الأمريكي: واشنطن لن تنشر قوات في الصراع الأوكراني
سبوتنيك عربي
صرح وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة الأمريكية لن تتدخل مباشرة في الصراع الأوكراني، ولن تنشر قواتها تحت أي ظرف من الظروف... 24.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-24T13:13+0000
2025-09-24T13:13+0000
2025-09-24T13:13+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا
أخبار أوكرانيا
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/04/1096460836_0:99:1993:1220_1920x0_80_0_0_47cfcb236a67b67b16477b33e7fce665.jpg
وقال بيسنت خلال مقابلة: "الأمر الوحيد الذي أستطيع قوله هو أن الولايات المتحدة لن تتدخل بقوات أو أي شيء من هذا القبيل. سنبيع للأوروبيين أسلحة، وبعد ذلك يمكن للأوروبيين تسليمها لأوكرانيا".وقال روبيو في كلمته أمام مجلس الأمن الدولي: "هذه حرب لا يمكن أن تنتهي عسكريا. سوف تنتهي على طاولة المفاوضات. هذا هو المكان الذي ستنتهي فيه هذه الحرب".وأضاف أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "عمل بلا كلل على هذا الأمر (تسوية الأزمة) مستثمرًا فيها قدرًا هائلاً من وقته وطاقته، بالإضافة إلى إشراك أعلى مستويات حكومتنا"، لافتًا إلى أن الولايات المتحدة ستواصل بذل كل ما في وسعها للتوصل إلى حل سلمي.ترامب: روسيا تملك قوة عسكرية ضخمةقوات "الغرب" تلاحق فلول القوات الأوكرانية في بلدة كيروفسك– الدفاع الروسية
https://sarabic.ae/20250923/وزير-الخارجية-الأمريكي-الصراع-الأوكراني-سينتهي-على-طاولة-المفاوضات---1105189350.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/04/1096460836_117:0:1874:1318_1920x0_80_0_0_7c91cc95c5aeb37880710f394d1728cf.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن
الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن
وزير الخزانة الأمريكي: واشنطن لن تنشر قوات في الصراع الأوكراني
صرح وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة الأمريكية لن تتدخل مباشرة في الصراع الأوكراني، ولن تنشر قواتها تحت أي ظرف من الظروف في الصراع الدائر في أوكرانيا.
وقال بيسنت خلال مقابلة: "الأمر الوحيد الذي أستطيع قوله هو أن الولايات المتحدة لن تتدخل بقوات أو أي شيء من هذا القبيل. سنبيع للأوروبيين أسلحة، وبعد ذلك يمكن للأوروبيين تسليمها لأوكرانيا".
وفي وقت سابق من اليوم، صرح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، بأن الصراع في أوكرانيا لن يحسم عسكريا، بل سينتهي عبر المفاوضات.
وقال روبيو في كلمته أمام مجلس الأمن الدولي: "هذه حرب لا يمكن أن تنتهي عسكريا. سوف تنتهي على طاولة المفاوضات. هذا هو المكان الذي ستنتهي فيه هذه الحرب".
وأضاف أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "عمل بلا كلل على هذا الأمر (تسوية الأزمة) مستثمرًا فيها قدرًا هائلاً من وقته وطاقته، بالإضافة إلى إشراك أعلى مستويات حكومتنا"، لافتًا إلى أن الولايات المتحدة ستواصل بذل كل ما في وسعها للتوصل إلى حل سلمي.