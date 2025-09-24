https://sarabic.ae/20250924/قوات-الغرب-تلاحق-فلول-القوات-الأوكرانية-في-بلدة-كيروفسك-الدفاع-الروسية-1105206224.html
قوات "الغرب" تلاحق فلول القوات الأوكرانية في بلدة كيروفسك– الدفاع الروسية
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن مجموعة قوات "الغرب" الروسية تتم عملية تحرير بلدة كيروفسك في جمهورية دونيتسك الشعبية على قدم وساق. 24.09.2025, سبوتنيك عربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/16/1100858412_0:395:2939:2048_1920x0_80_0_0_89c0659f9b762615c0a61d6bd4839a0d.jpg
وأوضحت الوزارة في بيان: "تشارف عملية تحرير بلدة كيروفسك في جمهورية دونيتسك الشعبية على الانتهاء، حيث وصلت وحدات الاقتحام الروسية إلى مشارفها الشمالية الغربية".وأردفت الوزارة أن مجموعة قوات "الغرب" تطهر كيروفسك في جمهورية دونيتسك الشعبية من فلول اللواء 63 للقوات المسلحة الأوكرانية.وجاء في البيان: "تكمل التشكيلات والوحدات العسكرية التابعة لمجموعة قوات الغرب، على محور كراسني ليمان، تحرير قرية كيروفسك".جمع العدو قوة من ثلاثة ألوية في هذا الاتجاه، في المجموع، شارك ما يصل إلى 19 كتيبة، من أجل الدفاع عن كيروفسك، واستخدمت القوات المسلحة الأوكرانية تكتيكات نموذجية للجغرافية المدنية في دونباس، حيث تم تحويل كل منزل وقبو إلى معاقل محصنة جيدا للقتال، كما تم استخدام الحواجز الهندسية والألغام".وختم البيان: "استخدمت وحدات مجموعة قوات "الغرب"، تأثير المفاجأة، وعبرت النهر على الفور، وانغمست في عمق دفاعات العدو".ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.وكالة "سبوتنيك" تنشر اللقطات الأولى من غابة سيريبريانسكوي المحررة في جمهورية لوغانسك الشعبية.. فيديوالدفاع الجوي الروسي يسقط 70 طائرة أوكرانية مسيرة خلال الليلة الماضية - وزارة الدفاع
قوات "الغرب" تلاحق فلول القوات الأوكرانية في بلدة كيروفسك– الدفاع الروسية
12:47 GMT 24.09.2025 (تم التحديث: 13:33 GMT 24.09.2025)
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن مجموعة قوات "الغرب" الروسية تتم عملية تحرير بلدة كيروفسك في جمهورية دونيتسك الشعبية على قدم وساق.
وأوضحت الوزارة في بيان: "تشارف عملية تحرير بلدة كيروفسك في جمهورية دونيتسك الشعبية على الانتهاء، حيث وصلت وحدات الاقتحام الروسية إلى مشارفها الشمالية الغربية".
وأردفت الوزارة أن مجموعة قوات "الغرب" تطهر كيروفسك في جمهورية دونيتسك الشعبية من فلول اللواء 63 للقوات المسلحة الأوكرانية.
حاليا، يتم تطهير البلدة من بقايا اللواء 63 الميكانيكي للقوات المسلحة الأوكرانية.
وجاء في البيان: "تكمل التشكيلات والوحدات العسكرية التابعة لمجموعة قوات الغرب، على محور كراسني ليمان، تحرير قرية كيروفسك".
جمع العدو قوة من ثلاثة ألوية في هذا الاتجاه، في المجموع، شارك ما يصل إلى 19 كتيبة، من أجل الدفاع عن كيروفسك، واستخدمت القوات المسلحة الأوكرانية تكتيكات نموذجية للجغرافية المدنية في دونباس، حيث تم تحويل كل منزل وقبو إلى معاقل محصنة جيدا للقتال، كما تم استخدام الحواجز الهندسية والألغام".
كيروفسك محاطة بالمناطق المشجرة والتلال، مما سمح للقوات المسلحة الأوكرانية بإخفاء مواقعها...، بالإضافة إلى ذلك، قام العدو بتجهيز مواقع دفاعية على طول نهر زيربيتس، والذي كان حاجزا مائيا طبيعيا في اتجاه عمليات قواتنا.
وختم البيان: "استخدمت وحدات مجموعة قوات "الغرب"، تأثير المفاجأة، وعبرت النهر على الفور، وانغمست في عمق دفاعات العدو".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة،
التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.