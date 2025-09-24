قوات "الغرب" تلاحق فلول القوات الأوكرانية في بلدة كيروفسك– الدفاع الروسية

عربي
بث مباشر... انطلاق أعمال اليوم الثاني من الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
08:18 GMT
6 د
مساحة حرة
كيف تؤثر العقوبات الأمريكية ضد روسيا على الاقتصاد الأمريكي
08:24 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
08:53 GMT
7 د
نبض افريقيا
فرنسا تجمد تعاونها الأمني مع مالي، تنازع على الفوز في الانتخابات الرئاسية في ملاوي وسط توتر سياسي
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
09:48 GMT
8 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
من الملعب
كرة القدم السورية على أعتاب فجر جديد... وبرشلونة يكتسح خيتافي
11:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
11:30 GMT
30 د
خطوط التماس
أثر المشرق على الغرب
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
16:30 GMT
12 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
16:42 GMT
18 د
بلا قيود
خبير: بعد موجة الاعترافات الدولية الجديدة بفلسطين نتنياهو يفكر بإعلان ضم مناطق في الضفة الغربية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
لملاحقة داعش.. العراق وسوريا يعيدان رسم معادلة السيطرة الحدودية
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
ارتفاع تاريخي في أسعار الذهب عالميا.. أسبابه وكيف يلقي ظلاله على السوق العربي
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل فشلت الجهود الدولية في الحد من ظاهرة الاحترار العالمي
08:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:48 GMT
12 د
من الملعب
كرة القدم السورية على أعتاب فجر جديد... وبرشلونة يكتسح خيتافي
09:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
09:30 GMT
30 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
32 د
عرب بوينت بودكاست
أمل جديد؟.. استراتيجية واعدة لمنع عودة سرطان الثدي بعد علاجه
11:03 GMT
14 د
ملفات ساخنة
لملاحقة داعش.. العراق وسوريا يعيدان رسم معادلة السيطرة الحدودية
11:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
11:47 GMT
13 د
مساحة حرة
ارتفاع تاريخي في أسعار الذهب عالميا.. أسبابه وكيف يلقي ظلاله على السوق العربي
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
16:03 GMT
18 د
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
16:21 GMT
30 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
قوات "الغرب" تلاحق فلول القوات الأوكرانية في بلدة كيروفسك– الدفاع الروسية

12:47 GMT 24.09.2025 (تم التحديث: 13:33 GMT 24.09.2025)
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورأعمال قتالية لطاقم مدفعية مدفع ذاتي الحركة 2S7M "مالكا" من مجموعة قوات "المركز" في اتجاه كراسنوارميسك بالمنطقة العسكرية الشمالية.
أعمال قتالية لطاقم مدفعية مدفع ذاتي الحركة 2S7M مالكا من مجموعة قوات المركز في اتجاه كراسنوارميسك بالمنطقة العسكرية الشمالية. - سبوتنيك عربي, 1920, 24.09.2025
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
/
الانتقال إلى بنك الصور
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن مجموعة قوات "الغرب" الروسية تتم عملية تحرير بلدة كيروفسك في جمهورية دونيتسك الشعبية على قدم وساق.
وأوضحت الوزارة في بيان: "تشارف عملية تحرير بلدة كيروفسك في جمهورية دونيتسك الشعبية على الانتهاء، حيث وصلت وحدات الاقتحام الروسية إلى مشارفها الشمالية الغربية".
وأردفت الوزارة أن مجموعة قوات "الغرب" تطهر كيروفسك في جمهورية دونيتسك الشعبية من فلول اللواء 63 للقوات المسلحة الأوكرانية.

حاليا، يتم تطهير البلدة من بقايا اللواء 63 الميكانيكي للقوات المسلحة الأوكرانية.

اختبارات تشغيلية تقوم بها القوات الروسية لعربة المشاة القتالية برادلي الأمريكية التي تم الاستيلاء عيلها في منطقة العملية العسكرية الخاصة. - سبوتنيك عربي, 1920, 24.09.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تقترب من تحرير كيروفسك في جمهورية دونيتسك الشعبية– الدفاع الروسية
10:12 GMT
وجاء في البيان: "تكمل التشكيلات والوحدات العسكرية التابعة لمجموعة قوات الغرب، على محور كراسني ليمان، تحرير قرية كيروفسك".
جمع العدو قوة من ثلاثة ألوية في هذا الاتجاه، في المجموع، شارك ما يصل إلى 19 كتيبة، من أجل الدفاع عن كيروفسك، واستخدمت القوات المسلحة الأوكرانية تكتيكات نموذجية للجغرافية المدنية في دونباس، حيث تم تحويل كل منزل وقبو إلى معاقل محصنة جيدا للقتال، كما تم استخدام الحواجز الهندسية والألغام".

كيروفسك محاطة بالمناطق المشجرة والتلال، مما سمح للقوات المسلحة الأوكرانية بإخفاء مواقعها...، بالإضافة إلى ذلك، قام العدو بتجهيز مواقع دفاعية على طول نهر زيربيتس، والذي كان حاجزا مائيا طبيعيا في اتجاه عمليات قواتنا.

وختم البيان: "استخدمت وحدات مجموعة قوات "الغرب"، تأثير المفاجأة، وعبرت النهر على الفور، وانغمست في عمق دفاعات العدو".
القاذفة الروسية سو - 24 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.09.2025
القوات الروسية تدمر عدة مرافق عسكرية أوكرانية في مقاطعة خاركوف
19 سبتمبر, 05:21 GMT
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
وكالة "سبوتنيك" تنشر اللقطات الأولى من غابة سيريبريانسكوي المحررة في جمهورية لوغانسك الشعبية.. فيديو
الدفاع الجوي الروسي يسقط 70 طائرة أوكرانية مسيرة خلال الليلة الماضية - وزارة الدفاع
