وكالة "سبوتنيك" تنشر اللقطات الأولى من غابة سيريبريانسكوي المحررة في جمهورية لوغانسك الشعبية.. فيديو

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
مرور 210 أعوام على ميلاد الأديب الروسي ميخائيل ليرمونتوف
08:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
08:47 GMT
13 د
مساحة حرة
صادرات روسيا بالروبل تتجاوز خمسين بالمئة
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
09:33 GMT
17 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
10:03 GMT
26 د
نبض افريقيا
المعارضة في جنوب السودان تدعو إلى التعبئة لتغيير النظام، تصاعد أعمال العنف شمالي موزمبيق
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
12:29 GMT
8 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
12:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
فيلم "سيفن دوجز": إنجاز سعودي يدخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد شيرين أبو عاقلة... صحفيو غزة شهداء الحقيقة
16:33 GMT
27 د
حصاد الأسبوع
انطلاق المنتدى الثالث "للمدن السحابية" في موسكو
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ترتيبات أمريكية في الجنوب السوري… وأفق اتفاق أمني سوري إسرائيلي
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
08:18 GMT
39 د
نبض افريقيا
المعارضة في جنوب السودان تدعو إلى التعبئة لتغيير النظام، تصاعد أعمال العنف شمالي موزمبيق
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:48 GMT
12 د
من الملعب
ثمانية أهداف في شوط واحد وفوز مثير لليفربول.. عودة ليالي الأبطال
10:03 GMT
30 د
مساحة حرة
عراقي يحاول إحراق نفسه بسبب البطالة ، والمنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
10:33 GMT
27 د
خطوط التماس
أثر المشرق على الغرب
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
الفيلم الفلسطيني سفير الفن لعرض أزمة غزة في لبنان من خلال مهرجان بيروت الدولي لسينما المرأة
12:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ترتيبات أمريكية في الجنوب السوري… وأفق اتفاق أمني سوري إسرائيلي
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
16:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250919/وكالة-سبوتنيك-تنشر-اللقطات-الأولى-من-غابة-سيريبريانسكوي-المحررة-في-جمهورية-لوغانسك-الشعبية-فيديو-1105018528.html
وكالة "سبوتنيك" تنشر اللقطات الأولى من غابة سيريبريانسكوي المحررة في جمهورية لوغانسك الشعبية.. فيديو
وكالة "سبوتنيك" تنشر اللقطات الأولى من غابة سيريبريانسكوي المحررة في جمهورية لوغانسك الشعبية.. فيديو
سبوتنيك عربي
نشرت وكالة "سبوتنيك" اللقطات الأولى من غابة سيريبريانسكوي المحررة في جمهورية لوغانسك الشعبية، حيث لا يزال القتال مستمرًا، منذ خريف عام 2022. 19.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-19T07:55+0000
2025-09-19T07:55+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
الجيش الروسي
رصد عسكري
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/07/15/1079282698_0:26:1477:857_1920x0_80_0_0_5719c4d10c1df7373a19aebd0c713cc1.jpg
قادت قوات استطلاع تابعة لمجموعة "الغرب" الروسية، مراسل وكالة "سبوتنيك" عبر مواقع سابقة للقوات المسلحة الأوكرانية. تم تدمير بعضها بالكامل، بينما لا يزال بعضها الآخر قائمًا. وكانت الغابة مليئة بالألغام والذخائر غير المنفجرة. والطرق المؤدية إلى خط الدفاع الأوكراني السابق محاطة بكيلومترات من الأسلاك الشائكة.وأفاد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، في 17 سبتمبر/أيلول، أن القوات المسلحة الأوكرانية طُردت بالكامل من غابة سيريبريانسكوي. ويسمح تحريرها للقوات الروسية بالتقدم على طول قطاع كراسنوليمانسكي من الجبهة.وأضاف غيراسيموف: "دخلت قواتنا، أمس، قرية يامبول وتجري عمليات قتالية فيها، وقد طُرد العدو تمامًا من غابة سيريبريانسكوي". وأشار غيراسيموف إلى أن العمليات تحرز تقدما ناجحا في اتجاه كراسنوليمانسك، حيث شارفت عملية تحرير كيروفسك على الانتهاء.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.القوات الروسية تستهدف مركزا لوجستيا للمعدات العسكرية الموردة لنظام كييف من الغرب- الدفاع الروسيةالقوات الروسية تدمر معدات النقل العسكري الثقيلة الأوكرانية في زابوروجيه- عضو مجلس المقاطعة
https://sarabic.ae/20250917/القوات-المسلحة-الروسية-تتقدم-على-جميع-المحاور-تقريبا--غيراسيموف-1104960051.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/07/15/1079282698_234:0:1377:857_1920x0_80_0_0_400bc767b0250a1d4ea012a8457cfed9.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, رصد عسكري, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي, رصد عسكري, أخبار أوكرانيا

وكالة "سبوتنيك" تنشر اللقطات الأولى من غابة سيريبريانسكوي المحررة في جمهورية لوغانسك الشعبية.. فيديو

07:55 GMT 19.09.2025
© Photo / Russian Ministry of Defenseقوات روسية تقتحم غابة أوكرانية وتسيطر على مقرات وخنادق أوكرانية
قوات روسية تقتحم غابة أوكرانية وتسيطر على مقرات وخنادق أوكرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 19.09.2025
© Photo / Russian Ministry of Defense
تابعنا عبر
نشرت وكالة "سبوتنيك" اللقطات الأولى من غابة سيريبريانسكوي المحررة في جمهورية لوغانسك الشعبية، حيث لا يزال القتال مستمرًا، منذ خريف عام 2022.
قادت قوات استطلاع تابعة لمجموعة "الغرب" الروسية، مراسل وكالة "سبوتنيك" عبر مواقع سابقة للقوات المسلحة الأوكرانية. تم تدمير بعضها بالكامل، بينما لا يزال بعضها الآخر قائمًا. وكانت الغابة مليئة بالألغام والذخائر غير المنفجرة. والطرق المؤدية إلى خط الدفاع الأوكراني السابق محاطة بكيلومترات من الأسلاك الشائكة.
وأفاد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، في 17 سبتمبر/أيلول، أن القوات المسلحة الأوكرانية طُردت بالكامل من غابة سيريبريانسكوي. ويسمح تحريرها للقوات الروسية بالتقدم على طول قطاع كراسنوليمانسكي من الجبهة.

وأكد غيراسيموف، في وقت سابق، أن القوات المسلحة الروسية تتقدم في جميع الاتجاهات تقريبا في منطقة العمليات الخاصة، مشيرا إلى أن "أشد المعارك اندلعت على محور كراسنوأرميسكايا، حيث يحاول العدو دون جدوى وقف تقدم القوات المسلحة الروسية وانتزاع زمام المبادرة بكل الوسائل اللازمة".

أفراد عسكريون من فوج البنادق الآلية التابع للحرس رقم 1430، التابع للقوات المسلحة الروسية، أثناء التدريب على العمليات الهجومية والقتال في الخنادق في محور زابوروجيه، في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 17.09.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات المسلحة الروسية تتقدم على جميع المحاور تقريبا- غيراسيموف
17 سبتمبر, 18:09 GMT
وأضاف غيراسيموف: "دخلت قواتنا، أمس، قرية يامبول وتجري عمليات قتالية فيها، وقد طُرد العدو تمامًا من غابة سيريبريانسكوي". وأشار غيراسيموف إلى أن العمليات تحرز تقدما ناجحا في اتجاه كراسنوليمانسك، حيث شارفت عملية تحرير كيروفسك على الانتهاء.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
القوات الروسية تستهدف مركزا لوجستيا للمعدات العسكرية الموردة لنظام كييف من الغرب- الدفاع الروسية
القوات الروسية تدمر معدات النقل العسكري الثقيلة الأوكرانية في زابوروجيه- عضو مجلس المقاطعة
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала