وكالة "سبوتنيك" تنشر اللقطات الأولى من غابة سيريبريانسكوي المحررة في جمهورية لوغانسك الشعبية.. فيديو

وكالة "سبوتنيك" تنشر اللقطات الأولى من غابة سيريبريانسكوي المحررة في جمهورية لوغانسك الشعبية.. فيديو

نشرت وكالة "سبوتنيك" اللقطات الأولى من غابة سيريبريانسكوي المحررة في جمهورية لوغانسك الشعبية، حيث لا يزال القتال مستمرًا، منذ خريف عام 2022. 19.09.2025, سبوتنيك عربي

قادت قوات استطلاع تابعة لمجموعة "الغرب" الروسية، مراسل وكالة "سبوتنيك" عبر مواقع سابقة للقوات المسلحة الأوكرانية. تم تدمير بعضها بالكامل، بينما لا يزال بعضها الآخر قائمًا. وكانت الغابة مليئة بالألغام والذخائر غير المنفجرة. والطرق المؤدية إلى خط الدفاع الأوكراني السابق محاطة بكيلومترات من الأسلاك الشائكة.وأفاد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، في 17 سبتمبر/أيلول، أن القوات المسلحة الأوكرانية طُردت بالكامل من غابة سيريبريانسكوي. ويسمح تحريرها للقوات الروسية بالتقدم على طول قطاع كراسنوليمانسكي من الجبهة.وأضاف غيراسيموف: "دخلت قواتنا، أمس، قرية يامبول وتجري عمليات قتالية فيها، وقد طُرد العدو تمامًا من غابة سيريبريانسكوي". وأشار غيراسيموف إلى أن العمليات تحرز تقدما ناجحا في اتجاه كراسنوليمانسك، حيث شارفت عملية تحرير كيروفسك على الانتهاء.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.القوات الروسية تستهدف مركزا لوجستيا للمعدات العسكرية الموردة لنظام كييف من الغرب- الدفاع الروسيةالقوات الروسية تدمر معدات النقل العسكري الثقيلة الأوكرانية في زابوروجيه- عضو مجلس المقاطعة

