أكد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية فاليري غيراسيموف، اليوم الأربعاء، أن القوات المسلحة الروسية تتقدم في جميع الاتجاهات تقريبا في منطقة...
ونقلت وزارة الدفاع الروسية عن غيراسيموف قوله: "تتقدم قواتنا في منطقة العمليات العسكرية الخاصة في جميع الاتجاهات تقريبا، وقد اندلعت أشرس المعارك على محور كراسنوارميسكايا، حيث يحاول العدو دون جدوى وقف تقدمنا وانتزاع زمام المبادرة بكل الوسائل اللازمة، مهما كانت الخسائر".وأكد أن مجموعة قوات "الغرب" تواصل هجومها في كوبيانسك، قائلا: "تواصل مجموعة قوات "الغرب" هجومها وتقدمها في مدينة كوبيانسك".وأضاف غيراسيموف: "دخلت قواتنا أمس قرية يامبول وتجري عمليات قتالية فيها، وقد طرد العدو تمامًا من غابة سيريبريانسكوي".وأضاف: "مجموعة قوات "الشرق" تعزز تقدمها في مقاطعتي دنيبروبيتروفسك وزابوروجيه".وأكد أن أن قيادة القوات المسلحة الأوكرانية أعادت نشر وحداتها الأكثر تدريبا وجاهزية للقتال في منطقة كراسنوارميسك على حساب مناطق أخرى. ونقلت وزارة الدفاع الروسية عن غيراسيموف قوله: "أعادت القوات المسلحة الأوكرانية نشر وحداتها الأكثر تدريبًا وجاهزية للقتال في منطقة كراسنوارميسك على حساب مناطق أخرى، مما يُسهّل تقدم قواتنا في قطاعات أخرى من الجبهة".وأفادت وزارة الدفاع الروسية أن رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، تفقد سير العمليات القتالية التي تنفذها وحدات من قوات مجموعة "المركز" على محور كراسنوارميسكايا".وجاء في البيان: "تفقد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية قائد مجموعة القوات المشتركة في منطقة العمليات العسكرية الخاصة، الجنرال فاليري غيراسيموف، سير المهام القتالية التي تنفذها تشكيلات ووحدات عسكرية تابعة لتجمع قوات "تسنتر" على محور كراسنوارميسكايا".القوات الروسية تستهدف مركزا لوجستيا للمعدات العسكرية الموردة لنظام كييف من الغرب- الدفاع الروسيةالقوات الروسية تدمر معدات النقل العسكري الثقيلة الأوكرانية في زابوروجيه- عضو مجلس المقاطعة
القوات المسلحة الروسية تتقدم على جميع المحاور تقريبا- غيراسيموف
18:09 GMT 17.09.2025 (تم التحديث: 18:55 GMT 17.09.2025)
أكد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية فاليري غيراسيموف، اليوم الأربعاء، أن القوات المسلحة الروسية تتقدم في جميع الاتجاهات تقريبا في منطقة العمليات الخاصة، مشيرا إلى أن "أشد المعارك اندلعت على محور كراسنوارميسكايا، حيث يحاول العدو دون جدوى وقف تقدم القوات المسلحة الروسية وانتزاع زمام المبادرة بكل الوسائل اللازمة".
ونقلت وزارة الدفاع الروسية عن غيراسيموف قوله: "تتقدم قواتنا في منطقة العمليات العسكرية الخاصة في جميع الاتجاهات تقريبا، وقد اندلعت أشرس المعارك على محور كراسنوارميسكايا، حيث يحاول العدو دون جدوى وقف تقدمنا وانتزاع زمام المبادرة بكل الوسائل اللازمة، مهما كانت الخسائر".
وأكد أن مجموعة قوات "الغرب" تواصل هجومها في كوبيانسك، قائلا: "تواصل مجموعة قوات "الغرب" هجومها وتقدمها في مدينة كوبيانسك".
وأشار غيراسيموف إلى أن العمليات تحرز تقدما ناجحا في اتجاه كراسنوليمانسك، حيث شارفت عملية تحرير كيروفسك على الانتهاء.
وأضاف غيراسيموف: "دخلت قواتنا أمس قرية يامبول وتجري عمليات قتالية فيها، وقد طرد العدو تمامًا من غابة سيريبريانسكوي".
وأوضح أن وحدات قوات مجموعة "الجنوب" الروسية تتقدم في سيفيرسك، قائلا: "تتقدم وحدات هجومية تابعة لوحدات قوات "الجنوب" في قرية سيفيرسك، وفي اتجاه ألكسندرو-كالينوفسكي، تدور معارك في محيط كونستانتينوفكا مباشرة، وقد دخلت وحداتنا قرية بليشيفكا. ويستمر تدمير العدو المحاصر جنوب خزان كليبان-بيكسكوي".
وأضاف: "مجموعة قوات "الشرق" تعزز تقدمها في مقاطعتي دنيبروبيتروفسك وزابوروجيه".
وأكد أن أن قيادة القوات المسلحة الأوكرانية أعادت نشر وحداتها الأكثر تدريبا وجاهزية للقتال في منطقة كراسنوارميسك على حساب مناطق أخرى.
ونقلت وزارة الدفاع الروسية عن غيراسيموف قوله: "أعادت القوات المسلحة الأوكرانية نشر وحداتها الأكثر تدريبًا وجاهزية للقتال في منطقة كراسنوارميسك على حساب مناطق أخرى، مما يُسهّل تقدم قواتنا في قطاعات أخرى من الجبهة".
وأشاد غيراسيموف، بدور مشاة البحرية الروسية في تحقيق أهداف العمليات العسكرية الخاصة، معربًا عن ثقته التامة في إنجاز جميع المهام الموكلة إليهم بنجاح في المستقبل.
وأفادت وزارة الدفاع الروسية أن رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، تفقد سير العمليات القتالية التي تنفذها وحدات من قوات مجموعة "المركز" على محور كراسنوارميسكايا".
وجاء في البيان: "تفقد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية قائد مجموعة القوات المشتركة في منطقة العمليات العسكرية الخاصة
، الجنرال فاليري غيراسيموف، سير المهام القتالية التي تنفذها تشكيلات ووحدات عسكرية تابعة لتجمع قوات "تسنتر" على محور كراسنوارميسكايا".