https://sarabic.ae/20250917/القوات-المسلحة-الروسية-تتقدم-على-جميع-المحاور-تقريبا--غيراسيموف-1104960051.html

القوات المسلحة الروسية تتقدم على جميع المحاور تقريبا- غيراسيموف

القوات المسلحة الروسية تتقدم على جميع المحاور تقريبا- غيراسيموف

سبوتنيك عربي

أكد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية فاليري غيراسيموف، اليوم الأربعاء، أن القوات المسلحة الروسية تتقدم في جميع الاتجاهات تقريبا في منطقة... 17.09.2025, سبوتنيك عربي

2025-09-17T18:09+0000

2025-09-17T18:09+0000

2025-09-17T18:55+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

أخبار أوكرانيا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/1e/1094309617_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_1a4e99feef2411040642eac80aeb599e.jpg

ونقلت وزارة الدفاع الروسية عن غيراسيموف قوله: "تتقدم قواتنا في منطقة العمليات العسكرية الخاصة في جميع الاتجاهات تقريبا، وقد اندلعت أشرس المعارك على محور كراسنوارميسكايا، حيث يحاول العدو دون جدوى وقف تقدمنا وانتزاع زمام المبادرة بكل الوسائل اللازمة، مهما كانت الخسائر".وأكد أن مجموعة قوات "الغرب" تواصل هجومها في كوبيانسك، قائلا: "تواصل مجموعة قوات "الغرب" هجومها وتقدمها في مدينة كوبيانسك".وأضاف غيراسيموف: "دخلت قواتنا أمس قرية يامبول وتجري عمليات قتالية فيها، وقد طرد العدو تمامًا من غابة سيريبريانسكوي".وأضاف: "مجموعة قوات "الشرق" تعزز تقدمها في مقاطعتي دنيبروبيتروفسك وزابوروجيه".وأكد أن أن قيادة القوات المسلحة الأوكرانية أعادت نشر وحداتها الأكثر تدريبا وجاهزية للقتال في منطقة كراسنوارميسك على حساب مناطق أخرى. ونقلت وزارة الدفاع الروسية عن غيراسيموف قوله: "أعادت القوات المسلحة الأوكرانية نشر وحداتها الأكثر تدريبًا وجاهزية للقتال في منطقة كراسنوارميسك على حساب مناطق أخرى، مما يُسهّل تقدم قواتنا في قطاعات أخرى من الجبهة".وأفادت وزارة الدفاع الروسية أن رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، تفقد سير العمليات القتالية التي تنفذها وحدات من قوات مجموعة "المركز" على محور كراسنوارميسكايا".وجاء في البيان: "تفقد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية قائد مجموعة القوات المشتركة في منطقة العمليات العسكرية الخاصة، الجنرال فاليري غيراسيموف، سير المهام القتالية التي تنفذها تشكيلات ووحدات عسكرية تابعة لتجمع قوات "تسنتر" على محور كراسنوارميسكايا".القوات الروسية تستهدف مركزا لوجستيا للمعدات العسكرية الموردة لنظام كييف من الغرب- الدفاع الروسيةالقوات الروسية تدمر معدات النقل العسكري الثقيلة الأوكرانية في زابوروجيه- عضو مجلس المقاطعة

https://sarabic.ae/20250917/القوات-الروسية-تدمر-السكك-الحديدية-المخصصة-لخدمة-القوات-الأوكرانية--وزارة-الدفاع-1104933173.html

https://sarabic.ae/20250917/راجمة-تورنادو-إس-الروسية-تستهدف-مواقع-عسكرية-أوكرانية-فيديو-1104929516.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, أخبار أوكرانيا