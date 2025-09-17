عربي
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250917/القوات-المسلحة-الروسية-تتقدم-على-جميع-المحاور-تقريبا--غيراسيموف-1104960051.html
القوات المسلحة الروسية تتقدم على جميع المحاور تقريبا- غيراسيموف
القوات المسلحة الروسية تتقدم على جميع المحاور تقريبا- غيراسيموف
القوات المسلحة الروسية تتقدم على جميع المحاور تقريبا- غيراسيموف

18:09 GMT 17.09.2025 (تم التحديث: 18:55 GMT 17.09.2025)
أفراد عسكريون من فوج البنادق الآلية التابع للحرس رقم 1430، التابع للقوات المسلحة الروسية، أثناء التدريب على العمليات الهجومية والقتال في الخنادق في محور زابوروجيه، في منطقة العملية العسكرية الخاصة
أفراد عسكريون من فوج البنادق الآلية التابع للحرس رقم 1430، التابع للقوات المسلحة الروسية، أثناء التدريب على العمليات الهجومية والقتال في الخنادق في محور زابوروجيه، في منطقة العملية العسكرية الخاصة
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أكد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية فاليري غيراسيموف، اليوم الأربعاء، أن القوات المسلحة الروسية تتقدم في جميع الاتجاهات تقريبا في منطقة العمليات الخاصة، مشيرا إلى أن "أشد المعارك اندلعت على محور كراسنوارميسكايا، حيث يحاول العدو دون جدوى وقف تقدم القوات المسلحة الروسية وانتزاع زمام المبادرة بكل الوسائل اللازمة".
ونقلت وزارة الدفاع الروسية عن غيراسيموف قوله: "تتقدم قواتنا في منطقة العمليات العسكرية الخاصة في جميع الاتجاهات تقريبا، وقد اندلعت أشرس المعارك على محور كراسنوارميسكايا، حيث يحاول العدو دون جدوى وقف تقدمنا وانتزاع زمام المبادرة بكل الوسائل اللازمة، مهما كانت الخسائر".
وأكد أن مجموعة قوات "الغرب" تواصل هجومها في كوبيانسك، قائلا: "تواصل مجموعة قوات "الغرب" هجومها وتقدمها في مدينة كوبيانسك".

وأشار غيراسيموف إلى أن العمليات تحرز تقدما ناجحا في اتجاه كراسنوليمانسك، حيث شارفت عملية تحرير كيروفسك على الانتهاء.

تجربة إطلاق صاروخ إسكندر - سبوتنيك عربي, 1920, 17.09.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الجيش الروسي يدمر السكك الحديدية المخصصة لخدمة القوات الأوكرانية- وزارة الدفاع
09:22 GMT
وأضاف غيراسيموف: "دخلت قواتنا أمس قرية يامبول وتجري عمليات قتالية فيها، وقد طرد العدو تمامًا من غابة سيريبريانسكوي".

وأوضح أن وحدات قوات مجموعة "الجنوب" الروسية تتقدم في سيفيرسك، قائلا: "تتقدم وحدات هجومية تابعة لوحدات قوات "الجنوب" في قرية سيفيرسك، وفي اتجاه ألكسندرو-كالينوفسكي، تدور معارك في محيط كونستانتينوفكا مباشرة، وقد دخلت وحداتنا قرية بليشيفكا. ويستمر تدمير العدو المحاصر جنوب خزان كليبان-بيكسكوي".

وأضاف: "مجموعة قوات "الشرق" تعزز تقدمها في مقاطعتي دنيبروبيتروفسك وزابوروجيه".
وأكد أن أن قيادة القوات المسلحة الأوكرانية أعادت نشر وحداتها الأكثر تدريبا وجاهزية للقتال في منطقة كراسنوارميسك على حساب مناطق أخرى.
راجمة صواريخ تورنادو إس - سبوتنيك عربي, 1920, 17.09.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
راجمة "تورنادو-إس" الروسية تستهدف مواقع عسكرية أوكرانية... فيديو
07:53 GMT
ونقلت وزارة الدفاع الروسية عن غيراسيموف قوله: "أعادت القوات المسلحة الأوكرانية نشر وحداتها الأكثر تدريبًا وجاهزية للقتال في منطقة كراسنوارميسك على حساب مناطق أخرى، مما يُسهّل تقدم قواتنا في قطاعات أخرى من الجبهة".

وأشاد غيراسيموف، بدور مشاة البحرية الروسية في تحقيق أهداف العمليات العسكرية الخاصة، معربًا عن ثقته التامة في إنجاز جميع المهام الموكلة إليهم بنجاح في المستقبل.

وأفادت وزارة الدفاع الروسية أن رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، تفقد سير العمليات القتالية التي تنفذها وحدات من قوات مجموعة "المركز" على محور كراسنوارميسكايا".
وجاء في البيان: "تفقد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية قائد مجموعة القوات المشتركة في منطقة العمليات العسكرية الخاصة، الجنرال فاليري غيراسيموف، سير المهام القتالية التي تنفذها تشكيلات ووحدات عسكرية تابعة لتجمع قوات "تسنتر" على محور كراسنوارميسكايا".
القوات الروسية تستهدف مركزا لوجستيا للمعدات العسكرية الموردة لنظام كييف من الغرب- الدفاع الروسية
القوات الروسية تدمر معدات النقل العسكري الثقيلة الأوكرانية في زابوروجيه- عضو مجلس المقاطعة
