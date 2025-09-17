https://sarabic.ae/20250917/القوات-الروسية-تدمر-السكك-الحديدية-المخصصة-لخدمة-القوات-الأوكرانية--وزارة-الدفاع-1104933173.html
الجيش الروسي يدمر السكك الحديدية المخصصة لخدمة القوات الأوكرانية- وزارة الدفاع
الجيش الروسي يدمر السكك الحديدية المخصصة لخدمة القوات الأوكرانية- وزارة الدفاع
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، بأن القوات التابعة لها، استهدفت مرافق البنية التحتية للسكك الحديدية، المخصصة لترفيق ونقل القوات المسلحة الأوكرانية،
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
أخبار روسيا اليوم
09:22 GMT 17.09.2025 (تم التحديث: 09:42 GMT 17.09.2025)
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، بأن القوات التابعة لها، استهدفت مرافق البنية التحتية للسكك الحديدية، المخصصة لترفيق ونقل القوات المسلحة الأوكرانية، بالإضافة إلى مواقع تخزين وإطلاق الطائرات المسيرة.
وأفادت الوزارة في بيان لها: "الطيران العملياتي التكتيكي، والطائرات المسيرة الهجومية، وقوات الصواريخ، والمدفعية التابعة لمجموعات القوات المسلحة الروسية دمرت مرافق البنية التحتية للسكك الحديدية، التي تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية، ومواقع تخزين وإطلاق الطائرات المسيرة البعيدة المدى، بالإضافة إلى مواقع انتشار مؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 149 منطقة".
وأضاف البيان: "أسقطت منظومات الدفاع الجوي 357 طائرة مسيرة أوكرانية في يوم واحد، كما تم تدمير قارب مسير تابع للقوات المسلحة الأوكرانية، في الجزء الشمالي الغربي من البحر الأسود".
وعززت حدات تجمع قوات "المركز" مواقعها، واستهدفت أفراد ومعدات من القوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق، بيليتسكوي، ونوفي دونباس، وكراسني ليمان، ولينينو، ورودينسكوي، وديميتروف، وكراسنوارميسك، في جمهورية دونيتسك الشعبية.
خسائر العدو بلغت أكثر من 535 عسكرياً، و5 مركبات قتالية مصفحة، و12 سيارة، و3 مدافع ميدان.
كما استهدفت وحدات من تجمع قوات "الشمال" تشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية قرب بلدات فاراتشينو وأندريفكا وسادكي ويوناكوفكا في مقاطعة سومي، كما تم استهداف تشكيلات عسكرية معادية قرب بلدتي فيليكا بيساريفك في مقاطعة سومي وفوفشانسك في مقاطعة خاركوف".
بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 190 عسكرياً، وناقلة جند مدرعة، وخمس مركبات، وثلاثة مدافع ميدان، كما تم تدمير ثمانية مستودعات للذخيرة والإمدادات.
كما قامت وحدات من قوات "الغرب"، باستهداف أفراد ومعداتتابعة للقوات الأوكرانية، في مناطق كوبيانسك، وبوغوسلافكا، وبوروفسكايا أندرييفكا، وغوروخوفاتكا، في مقاطعة خاركوف، وكيروفسك، وياموبول في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وكشفت الوزارة أن خسائر العدو بلغت أكثر من 250 عسكرياً، و مركبة قتالية مصفحة، و28 سيارة، ومدفعي ميدان، وراجمة صواريخ "سييالكا"، وتدمير مستودع ذخيرة، و9 محطات حرب إلكترونية.
وتابعت الوزارة: "بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية، في منطقة مسؤولية مجموعة قوات "دنيبر" نحو 50 عسكريا و8 سيارات و8 محطات حرب إلكترونية، بالإضافة إلى تدمير مستودعين للذخيرة".