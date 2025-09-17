https://sarabic.ae/20250917/القوات-الروسية-تدمر-السكك-الحديدية-المخصصة-لخدمة-القوات-الأوكرانية--وزارة-الدفاع-1104933173.html

الجيش الروسي يدمر السكك الحديدية المخصصة لخدمة القوات الأوكرانية- وزارة الدفاع

الجيش الروسي يدمر السكك الحديدية المخصصة لخدمة القوات الأوكرانية- وزارة الدفاع

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، بأن القوات التابعة لها، استهدفت مرافق البنية التحتية للسكك الحديدية، المخصصة لترفيق ونقل القوات المسلحة الأوكرانية،... 17.09.2025, سبوتنيك عربي

2025-09-17T09:22+0000

2025-09-17T09:22+0000

2025-09-17T09:42+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

رصد عسكري

روسيا

أخبار روسيا اليوم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/101895/75/1018957537_0:16:1001:579_1920x0_80_0_0_49f8465b2301aacbbba637cc27345760.jpg

وأفادت الوزارة في بيان لها: "الطيران العملياتي التكتيكي، والطائرات المسيرة الهجومية، وقوات الصواريخ، والمدفعية التابعة لمجموعات القوات المسلحة الروسية دمرت مرافق البنية التحتية للسكك الحديدية، التي تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية، ومواقع تخزين وإطلاق الطائرات المسيرة البعيدة المدى، بالإضافة إلى مواقع انتشار مؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 149 منطقة".وأضاف البيان: "أسقطت منظومات الدفاع الجوي 357 طائرة مسيرة أوكرانية في يوم واحد، كما تم تدمير قارب مسير تابع للقوات المسلحة الأوكرانية، في الجزء الشمالي الغربي من البحر الأسود".وعززت حدات تجمع قوات "المركز" مواقعها، واستهدفت أفراد ومعدات من القوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق، بيليتسكوي، ونوفي دونباس، وكراسني ليمان، ولينينو، ورودينسكوي، وديميتروف، وكراسنوارميسك، في جمهورية دونيتسك الشعبية.كما استهدفت وحدات من تجمع قوات "الشمال" تشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية قرب بلدات فاراتشينو وأندريفكا وسادكي ويوناكوفكا في مقاطعة سومي، كما تم استهداف تشكيلات عسكرية معادية قرب بلدتي فيليكا بيساريفك في مقاطعة سومي وفوفشانسك في مقاطعة خاركوف".كما قامت وحدات من قوات "الغرب"، باستهداف أفراد ومعداتتابعة للقوات الأوكرانية، في مناطق كوبيانسك، وبوغوسلافكا، وبوروفسكايا أندرييفكا، وغوروخوفاتكا، في مقاطعة خاركوف، وكيروفسك، وياموبول في جمهورية دونيتسك الشعبية".وتابعت الوزارة: "بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية، في منطقة مسؤولية مجموعة قوات "دنيبر" نحو 50 عسكريا و8 سيارات و8 محطات حرب إلكترونية، بالإضافة إلى تدمير مستودعين للذخيرة".

https://sarabic.ae/20250917/راجمة-تورنادو-إس-الروسية-تستهدف-مواقع-عسكرية-أوكرانية-فيديو-1104929516.html

https://sarabic.ae/20250917/الدفاع-الجوي-الروسي-يسقط-8-طائرات-مسيرة-أوكرانية-فوق-4-مقاطعات--الدفاع-الروسية-1104926850.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم