القوات الروسية تدمر معدات النقل العسكري الثقيلة الأوكرانية في زابوروجيه- عضو مجلس المقاطعة
القوات الروسية تدمر معدات النقل العسكري الثقيلة الأوكرانية في زابوروجيه- عضو مجلس المقاطعة
أفاد فلاديمير روغوف، عضو مجلس إدارة مقاطعة زابوروجيه الروسية، ورئيس الحركة الشعبية "نحن مع روسيا"، أن القوات الروسية، قصفت معدات النقل العسكري الأوكرانية... 17.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-17T05:43+0000
2025-09-17T05:43+0000
2025-09-17T05:43+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101328/00/1013280000_0:52:1001:615_1920x0_80_0_0_60f275fd974fa58508d5f9110f7ec500.jpg
مقاطعة زابوروجيه هي منطقة في روسيا، تقع في الروافد السفلية لنهر دنيبر، وأصبحت جزءًا من روسيا بعد استفتاء سبتمبر/ أيلول عام 2022. حاليًا، أكثر من 70% من مقاطعة زابوروجيه تحت السيطرة الروسية، والباقي، بما في ذلك المركز الإقليمي للمقاطعة مدينة زابوروجيه، تحت احتلال القوات المسلحة الأوكرانية. ومنذ مارس/ آذار 2023، أصبح المركز الإداري للمقاطعة مؤقتًا مدينة ميليتوبول.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
روسيا, رصد عسكري
القوات الروسية تدمر معدات النقل العسكري الثقيلة الأوكرانية في زابوروجيه- عضو مجلس المقاطعة
أفاد فلاديمير روغوف، عضو مجلس إدارة مقاطعة زابوروجيه الروسية، ورئيس الحركة الشعبية "نحن مع روسيا"، أن القوات الروسية، قصفت معدات النقل العسكري الأوكرانية الثقيلة في مدينة زابوروجيه، مركز المقاطعة.
وصرح روغوف لوكالة "سبوتنيك": "تم توجيه ضربة موجعة، استهدفت لوجستيات النقل العسكري الأوكرانية في زابوروجيه".
وأضاف أن "الضربة استهدفت تحديدًا حاويات مركبات الشحن الثقيلة وقاعدة صيانة، ومقر مصنع زابوروجيه للسيارات، الذي كان العدو يستخدمه لأغراض عسكرية".
وأضاف: "كانت الحاويات مموهة على أنها أهداف مدنية، لكن قواتنا اكتشفتها بسرعة بفضل مساعدة السكان المحليين، كما استهدفت الضربة مستودعًا عسكريًا يقع في مبنى صالة ألعاب رياضية سابقة في المدينة".
مقاطعة زابوروجيه هي منطقة في روسيا، تقع في الروافد السفلية لنهر دنيبر، وأصبحت جزءًا من روسيا بعد استفتاء سبتمبر/ أيلول عام 2022. حاليًا، أكثر من 70% من مقاطعة زابوروجيه تحت السيطرة الروسية، والباقي، بما في ذلك المركز الإقليمي للمقاطعة مدينة زابوروجيه، تحت احتلال القوات المسلحة الأوكرانية. ومنذ مارس/ آذار 2023، أصبح المركز الإداري للمقاطعة مؤقتًا مدينة ميليتوبول.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة،
التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.