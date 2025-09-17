عربي
أمساليوم
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
القوات الروسية تدمر معدات النقل العسكري الثقيلة الأوكرانية في زابوروجيه- عضو مجلس المقاطعة
القوات الروسية تدمر معدات النقل العسكري الثقيلة الأوكرانية في زابوروجيه- عضو مجلس المقاطعة
وصرح روغوف لوكالة "سبوتنيك": "تم توجيه ضربة موجعة، استهدفت لوجستيات النقل العسكري الأوكرانية في زابوروجيه".وأضاف أن "الضربة استهدفت تحديدًا حاويات مركبات الشحن الثقيلة وقاعدة صيانة، ومقر مصنع زابوروجيه للسيارات، الذي كان العدو يستخدمه لأغراض عسكرية".مقاطعة زابوروجيه هي منطقة في روسيا، تقع في الروافد السفلية لنهر دنيبر، وأصبحت جزءًا من روسيا بعد استفتاء سبتمبر/ أيلول عام 2022. حاليًا، أكثر من 70% من مقاطعة زابوروجيه تحت السيطرة الروسية، والباقي، بما في ذلك المركز الإقليمي للمقاطعة مدينة زابوروجيه، تحت احتلال القوات المسلحة الأوكرانية. ومنذ مارس/ آذار 2023، أصبح المركز الإداري للمقاطعة مؤقتًا مدينة ميليتوبول.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.القوات الروسية تستهدف مركزا لوجستيا للمعدات العسكرية الموردة لنظام كييف من الغرب- الدفاع الروسية
05:43 GMT 17.09.2025
أفاد فلاديمير روغوف، عضو مجلس إدارة مقاطعة زابوروجيه الروسية، ورئيس الحركة الشعبية "نحن مع روسيا"، أن القوات الروسية، قصفت معدات النقل العسكري الأوكرانية الثقيلة في مدينة زابوروجيه، مركز المقاطعة.
وصرح روغوف لوكالة "سبوتنيك": "تم توجيه ضربة موجعة، استهدفت لوجستيات النقل العسكري الأوكرانية في زابوروجيه".
وأضاف أن "الضربة استهدفت تحديدًا حاويات مركبات الشحن الثقيلة وقاعدة صيانة، ومقر مصنع زابوروجيه للسيارات، الذي كان العدو يستخدمه لأغراض عسكرية".

وأضاف: "كانت الحاويات مموهة على أنها أهداف مدنية، لكن قواتنا اكتشفتها بسرعة بفضل مساعدة السكان المحليين، كما استهدفت الضربة مستودعًا عسكريًا يقع في مبنى صالة ألعاب رياضية سابقة في المدينة".

جنود من قوات مجموعة تسنتر (المركز) التابعة للقوات المسلحة الروسية أثناء تدريب أطقم أنظمة الصواريخ المضادة للدبابات كورنيت في اتجاه محور أفدييفكا بمنطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 17.09.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الجوي الروسي يسقط 8 طائرات مسيرة أوكرانية فوق 4 مقاطعات- الدفاع الروسية
05:11 GMT
مقاطعة زابوروجيه هي منطقة في روسيا، تقع في الروافد السفلية لنهر دنيبر، وأصبحت جزءًا من روسيا بعد استفتاء سبتمبر/ أيلول عام 2022. حاليًا، أكثر من 70% من مقاطعة زابوروجيه تحت السيطرة الروسية، والباقي، بما في ذلك المركز الإقليمي للمقاطعة مدينة زابوروجيه، تحت احتلال القوات المسلحة الأوكرانية. ومنذ مارس/ آذار 2023، أصبح المركز الإداري للمقاطعة مؤقتًا مدينة ميليتوبول.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
القوات الروسية تستهدف مركزا لوجستيا للمعدات العسكرية الموردة لنظام كييف من الغرب- الدفاع الروسية
