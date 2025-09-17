https://sarabic.ae/20250917/الدفاع-الجوي-الروسي-يسقط-8-طائرات-مسيرة-أوكرانية-فوق-4-مقاطعات--الدفاع-الروسية-1104926850.html
الدفاع الجوي الروسي يسقط 8 طائرات مسيرة أوكرانية فوق 4 مقاطعات- الدفاع الروسية
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، عن تصدي منظومات الدفاع الجوي التابعة لها، وإسقاطها 8 طائرات مسيرة أوكرانية، خلال الليلة الماضية.
وقالت الوزارة في بيان: "خلال الليلة الماضية، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة ودمرت 8 طائرات مسيرة أوكرانية".وبيّنت الوزارة أن "الطائرات المدمرة توزعت كالآتي، 3 طائرات مسيرة فوق مقاطعة روستوف، و3 طائرات مسيرة فوق مقاطعة بريانسك، وواحدة فوق كل من مقاطعتي فورونيج، كورسك".ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية، حصرًا، وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ما له علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.القوات الروسية تستهدف مركزا لوجستيا للمعدات العسكرية الموردة لنظام كييف من الغرب- الدفاع الروسية
https://sarabic.ae/20250913/راجمات-أوراغان-الروسية-تدك-مواقع-قوات-كييف-بكثافة-نارية-مذهلة-فيديو-1104805174.html
