https://sarabic.ae/20250913/راجمات-أوراغان-الروسية-تدك-مواقع-قوات-كييف-بكثافة-نارية-مذهلة-فيديو-1104805174.html
راجمات "أوراغان" الروسية تدك مواقع قوات كييف بكثافة نارية مذهلة... فيديو
راجمات "أوراغان" الروسية تدك مواقع قوات كييف بكثافة نارية مذهلة... فيديو
سبوتنيك عربي
أسهم سلاح المدفعية، ولا سيما راجمات الصواريخ، بدك مواقع العدو، وما زال يسهم بحصة كبيرة من انتصارات القوات الروسية بالمعارك مع نظام كييف. 13.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-13T07:11+0000
2025-09-13T07:11+0000
2025-09-13T07:11+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/03/0f/1087021111_0:277:3150:2048_1920x0_80_0_0_9a8891dc2d76a17ad3b24cb918dbb551.jpg
حيث تستخدم القوات الروسية، العديد من الطرازات الفتاكة، وذات الزخم الناري الهائل الذي يغرق مواقع العدو بالنيران، وينسف الحصون ومواقع تجمعات الأفراد والدروع.ومن أهم طرازات الراجمات الروسية، راجمات "غراد"، وراجمات "سميرتش"، وراجمات تورنادو، وقاذفات اللهب "توس - أيه 1" "سولنتسيبيك"، وراجمات "أوراغان" الثقيلة.ونفذ طاقم راجمات الصواريخ "أوراغان" التابعة لمجموعة "الشرق" ضربة دقيقة في محيط قرية كالينوفسكوي بإقليم دنيبروبيتروفسك، أسفرت عن تدمير منشآت هندسية ونقاط إطلاق أوكرانية، بحسب وزارة الدفاع الروسية.وتواصل العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، بهدف حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات."وابل من الصواريخ".. مشاهد لقيام راجمة "أوراغان" الروسية باستهداف تجمع عسكريين أوكرانيين.. فيديو
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/03/0f/1087021111_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_cdca9ca7c05a93375bdfd7cf590826c5.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
رصد عسكري, روسيا
راجمات "أوراغان" الروسية تدك مواقع قوات كييف بكثافة نارية مذهلة... فيديو
أسهم سلاح المدفعية، ولا سيما راجمات الصواريخ، بدك مواقع العدو، وما زال يسهم بحصة كبيرة من انتصارات القوات الروسية بالمعارك مع نظام كييف.
حيث تستخدم القوات الروسية، العديد من الطرازات الفتاكة، وذات الزخم الناري الهائل الذي يغرق مواقع العدو بالنيران، وينسف الحصون ومواقع تجمعات الأفراد والدروع.
ومن أهم طرازات الراجمات الروسية، راجمات "غراد"، وراجمات "سميرتش"، وراجمات تورنادو، وقاذفات اللهب "توس - أيه 1" "سولنتسيبيك"، وراجمات "أوراغان" الثقيلة.
ونفذ طاقم راجمات الصواريخ "أوراغان" التابعة لمجموعة "الشرق" ضربة دقيقة في محيط قرية كالينوفسكوي بإقليم دنيبروبيتروفسك، أسفرت عن تدمير منشآت هندسية ونقاط إطلاق أوكرانية، بحسب وزارة الدفاع الروسية.
وتواصل العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، بهدف حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.