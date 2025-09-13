https://sarabic.ae/20250913/الدفاع-الروسية-تنشر-مشاهد-لتحرير-بلدة-نوفونيكولاييفكا-في-مقاطعة-دنيبروبيتروفسك--فيديو-1104815523.html
الدفاع الروسية تنشر مشاهد لتحرير بلدة نوفونيكولاييفكا في مقاطعة دنيبروبيتروفسك ... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية، لقطات تُظهر تحرير جنود مجموعة "الشرق" الروسية لبلدة نوفونيكولاييفكا في مقاطعة دنيبروبيتروفسك.
ويظهر مقطع الفيديو الصادر عن وزارة الدفاع الروسية كيف تُدمر القوات المسلحة الروسية معداتٍ وقوىً بشرية تابعة لقوات كييف، كما تُظهر لقطات تحرير البلدة جنودًا روسا يحملون العلم الروسي ذي الألوان الثلاثة. وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن القوات التابعة لها، حررت بلدة نوفونيكولاييفكا، التابعة لمقاطعة دنيبروبيتروفسك، بعد عمليات هجومية مكثفة. وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية، حسب البيان، في منطقة نفوذ قوات مجموعة "الشرق"، أكثر من 240 جنديا، و10 سيارات، ومدفع هاوتزر إم - 777 عيار 155 ملم أمريكي الصنع، كما دمر مستودع للمؤن.كما استهدفت وحدات من مجموعة "الشمال"، تشكيلات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق أليكسييفكا، وبافلوفكا، ويوناكوفكا، وسادكي في مقاطعة سومي. وعلى محور خاركوف، تم استهداف قوات كييف في مناطق فولتشانسك، وتشوغونوفكا، وأرتيلنوي في مقاطعة خاركوف.
الدفاع الروسية تنشر مشاهد لتحرير بلدة نوفونيكولاييفكا في مقاطعة دنيبروبيتروفسك ... فيديو
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن القوات التابعة لها، حررت بلدة نوفونيكولاييفكا، التابعة لمقاطعة دنيبروبيتروفسك، بعد عمليات هجومية مكثفة.
وقالت الوزارة في بيان: "نتيجة العمليات الهجومية الدؤوبة، التي نفذتها وحدات من مجموعة "الشرق"، تم تحرير بلدة نوفونيكولاييفكا في مقاطعة دنيبروبيتروفسك".
وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية، حسب البيان، في منطقة نفوذ قوات مجموعة "الشرق"، أكثر من 240 جنديا، و10 سيارات، ومدفع هاوتزر إم - 777 عيار 155 ملم أمريكي الصنع، كما دمر مستودع للمؤن.
كما استهدفت وحدات من مجموعة "الشمال"، تشكيلات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق أليكسييفكا، وبافلوفكا، ويوناكوفكا، وسادكي في مقاطعة سومي.
وعلى محور خاركوف، تم استهداف قوات كييف في مناطق فولتشانسك، وتشوغونوفكا، وأرتيلنوي في مقاطعة خاركوف.