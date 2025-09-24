https://sarabic.ae/20250924/الدفاع-الحوي-الروسي-يسقط-70-طائرة-أوكرانية-مسيرة-خلال-الليلة-الماضية--وزارة-الدفاع-1105191565.html
الدفاع الحوي الروسي يسقط 70 طائرة أوكرانية مسيرة خلال الليلة الماضية- وزارة الدفاع
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، عن إسقاط وسائط الدفاع الجوي التابعة لها، لـ70 طائرة أوكرانية مسيرة خلال الليلة الماضية، فوق عدة مناطق. 24.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-24T04:41+0000
2025-09-24T04:41+0000
2025-09-24T04:57+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/19/1095160715_0:112:3441:2048_1920x0_80_0_0_1f49a0a349f0597732683226b4cf1e4a.jpg
القوات الروسية تحرر بلدة بيرييزدنويه في جمهورية دونيتسك الشعبية- وزارة الدفاعوزارة الدفاع الروسية تتسلم منظومات "بوك -إم 3" وتطلق مؤسسة علمية عسكرية للحرب الإلكترونية
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/19/1095160715_363:0:3094:2048_1920x0_80_0_0_a6a94a6d5dc1d991b07be100a72c4a0d.jpg
روسيا, رصد عسكري
04:41 GMT 24.09.2025 (تم التحديث: 04:57 GMT 24.09.2025)
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، عن إسقاط وسائط الدفاع الجوي التابعة لها، لـ70 طائرة أوكرانية مسيرة خلال الليلة الماضية، فوق عدة مناطق.
وقالت الوزارة في بيان لها: "خلال الليلة الماضية، من الساعة 23.00 إلى الساعة 07.00 بتوقيت موسكو، تم تدمير 70 طائرة أوكرانية دون طيار، بواسطة أنظمة الدفاع الجوي المناوبة".
تم تدمير الطائرات فوق أراضي مقاطعات بيلغورود وكورسك وروستوف وفولغوغراد وجمهورية القرم وفوق حوض البحر الأسود.
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام الطائرات المسيرة الهجومية والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا.
ومن جانبها ترد القوات الروسية
على جرائم نظام كييف ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية، حصرًا، وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ما له علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.