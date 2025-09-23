https://sarabic.ae/20250923/مسيرات-غيران-تدمر-البنية-التحتية-لمطار-عسكري-أوكراني-في-سومي--الدفاع-الروسية-1105149578.html
مسيرات "غيران" تدمر البنية التحتية لمطار عسكري أوكراني في سومي – الدفاع الروسية
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، استهداف القوات التابعة لها، باستخدام طائرات مسيرة من طراز "غيران-2"، البنية التحتية لمطار عسكري أوكراني، قرب منطقة...
وأرفقت الوزارة الخبر بمقطع فيديو، يتخلله لحظة استهداف طائرات "غيران-2" المسيرة مركزا أوكرانيا للتحكم في الطائرات المُسيّرة، ومستودع ذخيرة في القاعدة الجوية الأوكرانية.وردا على هجمات القوات المسلحة الأوكرانية على أهداف مدنية، تشن القوات الروسية بانتظام غارات على مواقع تضم أفرادًا ومعدات ومرتزقة أجانب، بالإضافة إلى البنية التحتية الأوكرانية، بما في ذلك منشآت الطاقة، ومرافق الصناعات الدفاعية، ومراكز القيادة والسيطرة العسكرية والاتصالات.وأكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، مرارًا وتكرارًا، أن الجيش الروسي لا يستهدف المباني السكنية أو المؤسسات الاجتماعية في أوكرانيا.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
مسيرات "غيران" تدمر البنية التحتية لمطار عسكري أوكراني في سومي – الدفاع الروسية
06:07 GMT 23.09.2025 (تم التحديث: 06:47 GMT 23.09.2025)
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، استهداف القوات التابعة لها، باستخدام طائرات مسيرة من طراز "غيران-2"، البنية التحتية لمطار عسكري أوكراني، قرب منطقة كونوتوب في مقاطعة سومي.
وأرفقت الوزارة الخبر بمقطع فيديو، يتخلله لحظة استهداف طائرات "غيران-2" المسيرة مركزا أوكرانيا للتحكم في الطائرات المُسيّرة، ومستودع ذخيرة في القاعدة الجوية الأوكرانية.
وردا على هجمات القوات المسلحة الأوكرانية على أهداف مدنية، تشن القوات الروسية بانتظام غارات على مواقع تضم أفرادًا ومعدات ومرتزقة أجانب، بالإضافة إلى البنية التحتية الأوكرانية،
بما في ذلك منشآت الطاقة، ومرافق الصناعات الدفاعية، ومراكز القيادة والسيطرة العسكرية والاتصالات.
وأكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، مرارًا وتكرارًا، أن الجيش الروسي لا يستهدف المباني السكنية أو المؤسسات الاجتماعية في أوكرانيا.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة،
التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.