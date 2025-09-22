https://sarabic.ae/20250922/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-كالينوفسكوي-في-مقاطعة-دنيبروبيتروفسك--عاجل--1105119870.html
القوات الروسية تحرر بلدة كالينوفسكوي في مقاطعة دنيبروبتروفسك- الدفاع الروسية
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، بأن القوات الروسية حررت بلدة كالينوفسكوي في مقاطعة دنيبروبتروفسك. 22.09.2025, سبوتنيك عربي
وقالت الدفاع الروسية في بيان: "تقدمت وحدات من مجموعة قوات "الشرق" إلى أعماق دفاعات العدو وحررت بلدة كالينوفسكوي في مقاطعة دنيبروبتروفسك".وتابع البيان: "استهدفت الطائرات التشغيلية والتكتيكية والمركبات الجوية دون طيار وقوات الصواريخ والمدفعية الروسية، مراكز ومنشآت البنية التحتية للنقل المستخدمة لصالح القوات الأوكرانية، ومواقع تخزين إطلاق الطائرات المسيرة البعيدة المدى، وكذلك المواقع المؤقتة للتشكيلات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 147منطقة".وبحسب البيان، فإن "أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت سبع قنابل جوية موجهة، وصاروخين من طراز "هيمارس" و339 طائرة مسيرة أوكرانية".وأوضحت الدفاع: "واصلت وحدات من قوات مجموعة "المركز" الروسية، التقدم في عمق دفاعات القوات المسلحة الأوكرانية، واستهدفت تشكيلاتها في مناطق عدة من جمهورية دونيتسك الشعبية، وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 550 جنديا ومركبات قتالية، وعدد من المدافع الميدانية".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.القوات الروسية تنفذ ضربة مشتركة استهدفت مصفاة نفط تزود القوات الأوكرانية بالوقود
القوات الروسية تحرر بلدة كالينوفسكوي في مقاطعة دنيبروبتروفسك- الدفاع الروسية
09:29 GMT 22.09.2025 (تم التحديث: 10:28 GMT 22.09.2025)
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، بأن القوات الروسية حررت بلدة كالينوفسكوي في مقاطعة دنيبروبتروفسك.
وقالت الدفاع الروسية في بيان: "تقدمت وحدات من مجموعة قوات "الشرق" إلى أعماق دفاعات العدو وحررت بلدة كالينوفسكوي في مقاطعة دنيبروبتروفسك".
وأضاف بيان الدفاع الروسية: "حسّنت وحدات قوات مجموعة "الغرب" الروسية، الوضع على طول خطوط المواجهة، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة من جمهورية دونيتسك الشعبية ومقاطعة خاركوف، وبلغت خسائر العدو نحو 240 عسكريا، ومركبات قتالية وعددا من المدافع الميدانية، كما تم تدمير 10 محطات حرب إلكترونية و4 مستودعات ذخيرة".
وتابع البيان: "استهدفت الطائرات التشغيلية والتكتيكية والمركبات الجوية دون طيار وقوات الصواريخ والمدفعية الروسية، مراكز ومنشآت البنية التحتية للنقل المستخدمة لصالح القوات الأوكرانية، ومواقع تخزين إطلاق الطائرات المسيرة البعيدة المدى، وكذلك المواقع المؤقتة للتشكيلات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 147منطقة".
وبحسب البيان، فإن "أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت سبع قنابل جوية موجهة، وصاروخين من طراز "هيمارس" و339 طائرة مسيرة أوكرانية".
وأشارت وزارة الدفاع الروسية، في بيانها، إلى أن "وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، واصلت تقدمها في عمق دفاعات العدو، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة في جمهورية دونيتسك، وبلغت خسائر العدو نحو 210 عسكريين، ودبابة ومركبات قتالية وعددا من المدافع الميدانية، وتم تدمير محطتين للحرب الإلكترونية ومستودع للذخيرة ومستودع للوقود".
وأوضحت الدفاع: "واصلت وحدات من قوات مجموعة "المركز" الروسية، التقدم في عمق دفاعات القوات المسلحة الأوكرانية، واستهدفت تشكيلاتها في مناطق عدة من جمهورية دونيتسك الشعبية، وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 550 جنديا ومركبات قتالية، وعدد من المدافع الميدانية".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة،
التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.