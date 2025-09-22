https://sarabic.ae/20250922/القوات-المسلحة-الأوكرانية-تفشل-في-فك-محاصرة-اللواءين-57-و127-في-سينيلنيكوف--الأمن-الروسي-1105115833.html
القوات المسلحة الأوكرانية تفشل في فك محاصرة اللواءين 57 و127 في سينيلنيكوف- الأمن الروسي
سبوتنيك عربي
أفادت قوات الأمن الروسية، اليوم الاثنين، بأن القوات المسلحة الأوكرانية، لم تتمكن من تحرير مجموعات قتالية تابعة للواءين أوكرانيين محاصرين في اتجاه خاركوف بالقرب... 22.09.2025, سبوتنيك عربي
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
وقالت قوات الأمن الروسية لوكالة "سبوتنيك": "نحن نتحدث عن وحدات من فوج المشاة الآلي المنفصل رقم 57 ولواء المشاة الآلي المنفصل رقم 127 التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية".وأفادت قوات الأمن الروسية، يوم أمس الأحد، بأنه وخلال اشتباكات في الغابة قرب سينيلنيكوف، تم صد وحدات من تابعة اللواء 57 مشاة آلي، واللواء 127 التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية، والتي يبلغ مجموعها سرية واحدة، وتم استهدافهما.واعتمادًا على غرضها، تتكون كل سرية من تلك الوحدات العسكرية الأوكرانية من 80 إلى 200 جندي.وقال رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية فاليري غيراسيموف، إن الجيش يقاتل في اتجاهي فوفشانسك وليبتسوف في مقاطعة خاركوف، وحاصر كوبيانسك بشكل شبه كامل وحرر نحو نصف أراضيها.وتُعدّ هذه المدينة مركزًا دفاعيًا رئيسيًا للقوات المسلحة الأوكرانية في الجزء الشرقي من مقاطعة خاركوف. وبمجرد تحريرها، ستتمكن القوات الروسية من التقدم غربًا، وربما دمج الجبهة مع فوفشانسك.القوات المسلحة الروسية تتقدم على جميع المحاور تقريبا- غيراسيموفوكالة "سبوتنيك" تنشر اللقطات الأولى من غابة سيريبريانسكوي المحررة في جمهورية لوغانسك الشعبية.. فيديو
روسيا
أفادت قوات الأمن الروسية، اليوم الاثنين، بأن القوات المسلحة الأوكرانية، لم تتمكن من تحرير مجموعات قتالية تابعة للواءين أوكرانيين محاصرين في اتجاه خاركوف بالقرب من سينيلنيكوف.
وقالت قوات الأمن الروسية لوكالة "سبوتنيك": "نحن نتحدث عن وحدات من فوج المشاة الآلي المنفصل رقم 57 ولواء المشاة الآلي المنفصل رقم 127 التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية".
وأضافت: "خلال اليوم، حاول العدو مرتين تحرير المجموعات القتالية التابعة للواءين 57 و127، المحاصرين في الغابة. ولم يفلحوا، فتراجعوا إلى مواقعهم الأصلية متكبدين خسائر".
وأفادت قوات الأمن الروسية، يوم أمس الأحد، بأنه وخلال اشتباكات في الغابة قرب سينيلنيكوف، تم صد وحدات من تابعة اللواء 57 مشاة آلي، واللواء 127 التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية، والتي يبلغ مجموعها سرية واحدة، وتم استهدافهما.
واعتمادًا على غرضها، تتكون كل سرية من تلك الوحدات العسكرية الأوكرانية من 80 إلى 200 جندي.
وقال رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية فاليري غيراسيموف، إن الجيش يقاتل في اتجاهي فوفشانسك وليبتسوف في مقاطعة خاركوف، وحاصر كوبيانسك بشكل شبه كامل وحرر نحو نصف أراضيها.
وتُعدّ هذه المدينة مركزًا دفاعيًا رئيسيًا للقوات المسلحة الأوكرانية في الجزء الشرقي من مقاطعة خاركوف. وبمجرد تحريرها، ستتمكن القوات الروسية من التقدم غربًا، وربما دمج الجبهة مع فوفشانسك.