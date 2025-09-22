القوات المسلحة الأوكرانية تفشل في فك محاصرة اللواءين 57 و127 في سينيلنيكوف- الأمن الروسي

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
"عقدة الخواجة" وتجذرها في الوعي العربي
08:18 GMT
39 د
مساحة حرة
من مواقع التواصل إلى البرلمان: "مؤثرة مغربية" تفكر في خوض الانتخابات باسم "التقدم والاشتراكية"
09:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:33 GMT
13 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
10:30 GMT
29 د
خطوط التماس
بلاد الشام محور الصراعات عبر التاريخ
11:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
رالي الكاهنة - المرأة التونسية على خط الانطلاق
11:49 GMT
11 د
مرايا العلوم
بلورات الزمن المرئية وإشارات راديو غريبة من الفضاء
12:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
بعد دعوات تفكيك السلطة الفلسطينية، هل تمهد إسرائيل لضم الضفة الغربية
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأمن السيبراني في عصر الذكاء الاصطناعي: مخاطر الصور المعدلة (تهديدات الهجمات الخفية عبر الصور)
16:33 GMT
16 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
16:49 GMT
11 د
عالم سبوتنيك
ضربة روسية مكثفة للمجمع العسكري الصناعي الأوكراني، طهران تهدد بتعليق تعاونها مع الوكالة الذرية
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: أي اتفاق قد يخرج عن المفاوضات بين سوريا وإسرائيل سيكون لصالح إسرائيل حكما
18:00 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
الخريف في أعمال الشعراء الروس.. من التأمل الوجودي إلى الحنين للطفولة
18:31 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:29 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تعاني النساء العربيات من مشكلة السمنة أكثر من الرجال؟
08:18 GMT
19 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
08:37 GMT
23 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
09:03 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
"عقدة الخواجة" وتجذرها في الوعي العربي
09:21 GMT
39 د
الإنسان والثقافة
الخريف في أعمال الشعراء الروس.. من التأمل الوجودي إلى الحنين للطفولة
10:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
فرنسا تجمد تعاونها الأمني مع مالي، تنازع على الفوز في الانتخابات الرئاسية في ملاوي وسط توتر سياسي
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
11:48 GMT
11 د
مساحة حرة
ماذا فعلت التغيرات المناخية بالبحر المتوسط والمدن المطلة عليه
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نحمي حقوق المبدع في زمن القرصنة الرقمية؟
16:03 GMT
18 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
16:21 GMT
30 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:50 GMT
10 د
أمساليوم
بث مباشر
Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250922/القوات-المسلحة-الأوكرانية-تفشل-في-فك-محاصرة-اللواءين-57-و127-في-سينيلنيكوف--الأمن-الروسي-1105115833.html
القوات المسلحة الأوكرانية تفشل في فك محاصرة اللواءين 57 و127 في سينيلنيكوف- الأمن الروسي
القوات المسلحة الأوكرانية تفشل في فك محاصرة اللواءين 57 و127 في سينيلنيكوف- الأمن الروسي
سبوتنيك عربي
أفادت قوات الأمن الروسية، اليوم الاثنين، بأن القوات المسلحة الأوكرانية، لم تتمكن من تحرير مجموعات قتالية تابعة للواءين أوكرانيين محاصرين في اتجاه خاركوف بالقرب... 22.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-22T08:06+0000
2025-09-22T08:06+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0a/17/1082355164_0:169:3039:1878_1920x0_80_0_0_68b1ad9d51b475c65e11b590a8a3ea95.jpg
وقالت قوات الأمن الروسية لوكالة "سبوتنيك": "نحن نتحدث عن وحدات من فوج المشاة الآلي المنفصل رقم 57 ولواء المشاة الآلي المنفصل رقم 127 التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية".وأفادت قوات الأمن الروسية، يوم أمس الأحد، بأنه وخلال اشتباكات في الغابة قرب سينيلنيكوف، تم صد وحدات من تابعة اللواء 57 مشاة آلي، واللواء 127 التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية، والتي يبلغ مجموعها سرية واحدة، وتم استهدافهما.واعتمادًا على غرضها، تتكون كل سرية من تلك الوحدات العسكرية الأوكرانية من 80 إلى 200 جندي.وقال رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية فاليري غيراسيموف، إن الجيش يقاتل في اتجاهي فوفشانسك وليبتسوف في مقاطعة خاركوف، وحاصر كوبيانسك بشكل شبه كامل وحرر نحو نصف أراضيها.وتُعدّ هذه المدينة مركزًا دفاعيًا رئيسيًا للقوات المسلحة الأوكرانية في الجزء الشرقي من مقاطعة خاركوف. وبمجرد تحريرها، ستتمكن القوات الروسية من التقدم غربًا، وربما دمج الجبهة مع فوفشانسك.القوات المسلحة الروسية تتقدم على جميع المحاور تقريبا- غيراسيموفوكالة "سبوتنيك" تنشر اللقطات الأولى من غابة سيريبريانسكوي المحررة في جمهورية لوغانسك الشعبية.. فيديو
https://sarabic.ae/20250921/القوات-الروسية-تطوق-وحدات-أوكرانية-يصل-قوامها-إلى-200-جندي-قرب-خاركوف--الأمن-الروسي-1105086447.html
https://sarabic.ae/20250919/جذور-العملية-العسكرية-الخاصة-تاريخ-النزاع-الأوكراني-1105002842.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0a/17/1082355164_155:0:2884:2047_1920x0_80_0_0_b16db7cf7c3d331f4ab072d1dd0253eb.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا
روسيا

القوات المسلحة الأوكرانية تفشل في فك محاصرة اللواءين 57 و127 في سينيلنيكوف- الأمن الروسي

08:06 GMT 22.09.2025
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورتدريبات أطقم ناقلات الجنود المدرعة وعربات المشاة القتالية التابعة للقوات المسلحة الروسية في ميدان عسكري للتدريب في منطقة العملية العسكرية الخاصة
تدريبات أطقم ناقلات الجنود المدرعة وعربات المشاة القتالية التابعة للقوات المسلحة الروسية في ميدان عسكري للتدريب في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 22.09.2025
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أفادت قوات الأمن الروسية، اليوم الاثنين، بأن القوات المسلحة الأوكرانية، لم تتمكن من تحرير مجموعات قتالية تابعة للواءين أوكرانيين محاصرين في اتجاه خاركوف بالقرب من سينيلنيكوف.
وقالت قوات الأمن الروسية لوكالة "سبوتنيك": "نحن نتحدث عن وحدات من فوج المشاة الآلي المنفصل رقم 57 ولواء المشاة الآلي المنفصل رقم 127 التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية".

وأضافت: "خلال اليوم، حاول العدو مرتين تحرير المجموعات القتالية التابعة للواءين 57 و127، المحاصرين في الغابة. ولم يفلحوا، فتراجعوا إلى مواقعهم الأصلية متكبدين خسائر".

وأفادت قوات الأمن الروسية، يوم أمس الأحد، بأنه وخلال اشتباكات في الغابة قرب سينيلنيكوف، تم صد وحدات من تابعة اللواء 57 مشاة آلي، واللواء 127 التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية، والتي يبلغ مجموعها سرية واحدة، وتم استهدافهما.
القوات الروسية تدمر نظام إيريس-تي الألماني - سبوتنيك عربي, 1920, 21.09.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تطوق وحدات أوكرانية يصل قوامها إلى 200 جندي قرب خاركوف- الأمن الروسي
أمس, 06:35 GMT
واعتمادًا على غرضها، تتكون كل سرية من تلك الوحدات العسكرية الأوكرانية من 80 إلى 200 جندي.
وقال رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية فاليري غيراسيموف، إن الجيش يقاتل في اتجاهي فوفشانسك وليبتسوف في مقاطعة خاركوف، وحاصر كوبيانسك بشكل شبه كامل وحرر نحو نصف أراضيها.
المشاركون في الاحتجاجات دعما لتكامل أوكرانيا مع أوروبا في شارع غروشيفسكي في كييف. 22.01.14 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.09.2025
جذور العملية العسكرية الخاصة: تاريخ النزاع الأوكراني
جذور العملية العسكرية الخاصة: تاريخ النزاع الأوكراني
19 سبتمبر, 09:02 GMT
وتُعدّ هذه المدينة مركزًا دفاعيًا رئيسيًا للقوات المسلحة الأوكرانية في الجزء الشرقي من مقاطعة خاركوف. وبمجرد تحريرها، ستتمكن القوات الروسية من التقدم غربًا، وربما دمج الجبهة مع فوفشانسك.
القوات المسلحة الروسية تتقدم على جميع المحاور تقريبا- غيراسيموف
وكالة "سبوتنيك" تنشر اللقطات الأولى من غابة سيريبريانسكوي المحررة في جمهورية لوغانسك الشعبية.. فيديو
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала