القوات الروسية تحرر بلدة بيرييزدنويه في جمهورية دونيتسك الشعبية- وزارة الدفاع

العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
يتبع
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، عن تحرير القوات التابعة لها لبلدة بيرييزدنويه، الواقعة في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وقالت الوزاة في بيان: "قامت وحدات من مجموعة قوات الجنوب، بتحرير بلدة بيرييزدنويه في جمهورية دونيتسك الشعبية بشكل كامل.
كما أفادت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات المسلحة الروسية، شنت ضربة مكثفة، ضد وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية، وتجمعات للمرتزقة، أجانب كانوا يُعدّون وينفذون هجومًا إرهابيًا على شبه جزيرة القرم.
وجاء في بيان الوزارة: "ردًا على هجوم إرهابي على أهداف مدنية في بلدة فوروس في جمهورية القرم، والذي أسفر عن مقتل وإصابة مدنيين، شنت القوات المسلحة الروسية الليلة ضربة جماعية ضد نقاط انتشار مؤقتة لوحدة عمليات خاصة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية ومرتزقة أجانب، من وحدة بريزراك التابعة لمديرية الاستخبارات الرئيسية في أوكرانيا، في منطقتي تاتاربوناري وراسيكا بمقاطعة أوديسا، كانوا يعدون وينفذون هذا الهجوم الإرهابي".
علاوة على ذلك، تم قصف منشآت تخزين طائرات دون طيار في مطار شكولني بمقاطعة أوديسا، والتي كانت تطلق منها طائرات هجومية مسيرة ضد البنية التحتية المدنية في جمهورية القرم.
وأشارت الوزارة، إلى أن توجيه القوات الجوية الروسية، ضربة استهدفت ورش عمل في شركة "موتور سيتش"، التابعة للمجمع الصناعي العسكري الأوكراني، حيث كانت تركب طائرات هجومية مسيرة يستخدمها نظام كييف المجرم، لشن هجمات على الأراضي الروسية.
وأضاف البيان: "دمّر الطيران التكتيكي، والطائرات المسيّرة الهجومية، وقوات الصواريخ، والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية منصتي إطلاق تابعة لنظام باتريوت للدفاع الجوي الأمريكي الصنع ومحطة رادار من طراز "إم بي كيو- 65"، وبنية تحتية لمطار عسكري، ومنشأة سكك حديدية تُستخدم لنقل وحدات القوات المسلحة الأوكرانية، ومواقع تخزين وإطلاق للطائرات المسيّرة بعيدة المدى، ومواقع انتشار مؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية في 152 منطقة.
منظومة إس-400 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.09.2025
الدفاع الجوي الروسي يدمر 69 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل
04:55 GMT
كما أسقطت وسائل الدفاع الجوي ثلاث قنابل جوية موجهة، وثلاثة صواريخ "هيمارس" أمريكية الصنع، و438 طائرة مسيّرة.
وذكرت الوزارة في بيانها، أن وحدات من مجموعة قوات "الجنوب"، كبدت القوات الأوكرانية خسائر بلغت 250 عسكريا إضافة إلى تدمير معدات عسكرية خلال الـ 24 ساعة الماضية.

استهدفت وحدات تجمع قوات "الجنوب" أفراد تشكيلات تابعة للقوات الأوكرانية، في مناطق بلدات سيفرسك ، نيكولايبولي ، فيدوروفكا ، مايسكويه ، إيفانوبولي وكونستانتينوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وبلغت خسائر العدو 250 عسكريا و 12 سيارة.

وأضاف البيان: "وحدات مجموعة قوات الجنوب مستمرة بسحق العدو المحاصر قرب قرية كليبان - بيك في جمهورية دونيتسك الشعبية".
كما استهدفت وحدات تجمع قوات "دنيبر" أفراد تشكيلات تابعة للقوات الأوكرانية، في مناطق بلدات مالايا توكماتشكا في مقاطعة زابوروجيه وأنتونوفكا ، نيكولسكويه ، فيليتينسكويه ، بيلوزيركا في مقاطعة خيرسون، مكبدة العدو نحو 60 عسكريًا و 7 سيارات".
مسيرات غيران تدمر البنية التحتية لمطار عسكري أوكراني في سومي - سبوتنيك عربي, 1920, 23.09.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مسيرات "غيران" تدمر البنية التحتية لمطار عسكري أوكراني في سومي – الدفاع الروسية
06:07 GMT
كما عززت وحدات تجمع قوات "المركز" توغلها على امتداد خطوط المواجهة، واستهدفت أفراد ومعدات تابعة للقوات الأوكرانية، بالقرب من بلدات- ديميتروف وتوريتسكويه ونوفوبافلوفكا ورودينسكويه وكراسني ليمان وكراسنوأرميسك في جمهورية دونيتسك الشعبية، وسلافيانكا ونوفونيكولافكا، في مقاطعة دنيبروبيتروفسك".
القوات المسلحة الأوكرانية خسرت أكثر من 580 عسكرياً ودبابتين وثماني سيارات وثلاث قطع مدفعية.
وتوغلت وحدات من تجمع قوات الشرق في أعماق دفاعات العدو، واستهدفت تشكيلات من لواءين ميكانيكيين للقوات المسلحة الأوكرانية ولواءين للدفاع الإقليمي، في مناطق بلدات فيربوف وفيشنيف وستيبو في مقاطعة دنيبروبيتروفسك وبولتافكا في مقاطعة زابوروجيه.
كما بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 330 عسكريا، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، و24 سيارة ومدفعا ميدانيا ذاتية الحركة، ومحطة حرب إلكترونية، ومستودعين للإمدادات في منطقة نفوذ مجموعة قوات الشرق.
