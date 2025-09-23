https://sarabic.ae/20250923/الدفاع-الجوي-الروسي-يدمر-69-طائرة-أوكرانية-مسيرة-خلال-الليل-1105148412.html
الدفاع الجوي الروسي يدمر 69 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل
الدفاع الجوي الروسي يدمر 69 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، عن تدمير قوات الدفاع الجوي التابعة لها، 69 طائرة أوكرانية مسيرة، خلال الليلة الماضية، فوق مقاطعات عدة. 23.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-23T04:55+0000
2025-09-23T04:55+0000
2025-09-23T04:55+0000
رصد عسكري
روسيا
أخبار روسيا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/05/1a/1049072096_0:57:2737:1597_1920x0_80_0_0_78f42541b4ea8c3d2249b6f6218f8437.jpg
وقالت الوزارة في بيان: "من منتصف الليل إلى 7.00 صباحا بتوقيت موسكو، تم تدمير 69 طائرة مسيرة أوكرانية، بواسطة منظومات الدفاع الجوي المناوبة".وأضاف البيان: "تم تدمير الطائرات المسيرة فوق أراضي مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكالوغا وكورسك وموسكو، وروستوف وريازان وسامارا وساراتوف وجمهورية القرم".ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية، حصرًا، وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ما له علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.وزارة الدفاع الروسية تتسلم منظومات "بوك -إم 3" وتطلق مؤسسة علمية عسكرية للحرب الإلكترونية
https://sarabic.ae/20250920/إسكندر-الروسي-يدمر-بضربة-مباشرة-منظومة-إس--300-أوكرانية-في-مقاطعة-تشيرنيغوف-فيديو-1105063211.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/05/1a/1049072096_266:0:2471:1654_1920x0_80_0_0_a65eb8ba59644519e17b72648d0b3de7.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم
رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم
الدفاع الجوي الروسي يدمر 69 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، عن تدمير قوات الدفاع الجوي التابعة لها، 69 طائرة أوكرانية مسيرة، خلال الليلة الماضية، فوق مقاطعات عدة.
وقالت الوزارة في بيان: "من منتصف الليل إلى 7.00 صباحا بتوقيت موسكو، تم تدمير 69 طائرة مسيرة أوكرانية، بواسطة منظومات الدفاع الجوي المناوبة".
وأضاف البيان: "تم تدمير الطائرات المسيرة فوق أراضي مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكالوغا وكورسك وموسكو، وروستوف وريازان وسامارا وساراتوف وجمهورية القرم".
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام الطائرات المسيرة الهجومية والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا.
ومن جانبها ترد القوات الروسية
على جرائم نظام كييف ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية، حصرًا، وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ما له علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.