عربي
أمساليوم
بث مباشر
الدفاع الجوي الروسي يدمر 69 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل
الدفاع الجوي الروسي يدمر 69 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، عن تدمير قوات الدفاع الجوي التابعة لها، 69 طائرة أوكرانية مسيرة، خلال الليلة الماضية، فوق مقاطعات عدة. 23.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-23T04:55+0000
2025-09-23T04:55+0000
رصد عسكري
روسيا
أخبار روسيا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/05/1a/1049072096_0:57:2737:1597_1920x0_80_0_0_78f42541b4ea8c3d2249b6f6218f8437.jpg
وقالت الوزارة في بيان: "من منتصف الليل إلى 7.00 صباحا بتوقيت موسكو، تم تدمير 69 طائرة مسيرة أوكرانية، بواسطة منظومات الدفاع الجوي المناوبة".وأضاف البيان: "تم تدمير الطائرات المسيرة فوق أراضي مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكالوغا وكورسك وموسكو، وروستوف وريازان وسامارا وساراتوف وجمهورية القرم".ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية، حصرًا، وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ما له علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.وزارة الدفاع الروسية تتسلم منظومات "بوك -إم 3" وتطلق مؤسسة علمية عسكرية للحرب الإلكترونية
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، عن تدمير قوات الدفاع الجوي التابعة لها، 69 طائرة أوكرانية مسيرة، خلال الليلة الماضية، فوق مقاطعات عدة.
وقالت الوزارة في بيان: "من منتصف الليل إلى 7.00 صباحا بتوقيت موسكو، تم تدمير 69 طائرة مسيرة أوكرانية، بواسطة منظومات الدفاع الجوي المناوبة".
وأضاف البيان: "تم تدمير الطائرات المسيرة فوق أراضي مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكالوغا وكورسك وموسكو، وروستوف وريازان وسامارا وساراتوف وجمهورية القرم".
صاروخ إسكندر روسي يدمر مقر قيادة أوكراني - سبوتنيك عربي, 1920, 20.09.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
"إسكندر" الروسي يدمر بضربة مباشرة منظومة "إس -300" أوكرانية في مقاطعة تشيرنيغوف... فيديو
20 سبتمبر, 12:37 GMT
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام الطائرات المسيرة الهجومية والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا.
ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية، حصرًا، وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ما له علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وزارة الدفاع الروسية تتسلم منظومات "بوك -إم 3" وتطلق مؤسسة علمية عسكرية للحرب الإلكترونية
