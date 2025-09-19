وزارة الدفاع الروسية تتسلم منظومات "بوك -إم 3" وتطلق مؤسسة علمية عسكرية للحرب الإلكترونية

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
مرور 210 أعوام على ميلاد الأديب الروسي ميخائيل ليرمونتوف
08:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
08:47 GMT
13 د
مساحة حرة
صادرات روسيا بالروبل تتجاوز خمسين بالمئة
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
09:33 GMT
17 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
10:03 GMT
26 د
نبض افريقيا
المعارضة في جنوب السودان تدعو إلى التعبئة لتغيير النظام، تصاعد أعمال العنف شمالي موزمبيق
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
12:29 GMT
8 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
12:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
فيلم "سيفن دوجز": إنجاز سعودي يدخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد شيرين أبو عاقلة... صحفيو غزة شهداء الحقيقة
16:33 GMT
27 د
حصاد الأسبوع
انطلاق المنتدى الثالث "للمدن السحابية" في موسكو
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ترتيبات أمريكية في الجنوب السوري… وأفق اتفاق أمني سوري إسرائيلي
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
08:18 GMT
39 د
نبض افريقيا
المعارضة في جنوب السودان تدعو إلى التعبئة لتغيير النظام، تصاعد أعمال العنف شمالي موزمبيق
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:48 GMT
12 د
من الملعب
ثمانية أهداف في شوط واحد وفوز مثير لليفربول.. عودة ليالي الأبطال
10:03 GMT
30 د
مساحة حرة
عراقي يحاول إحراق نفسه بسبب البطالة ، والمنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
10:33 GMT
27 د
خطوط التماس
أثر المشرق على الغرب
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
الفيلم الفلسطيني سفير الفن لعرض أزمة غزة في لبنان من خلال مهرجان بيروت الدولي لسينما المرأة
12:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ترتيبات أمريكية في الجنوب السوري… وأفق اتفاق أمني سوري إسرائيلي
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
16:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250919/وزارة-الدفاع-الروسية-تتسلم-منظومات-بوك--إم-3-وتطلق-مؤسسة-علمية-عسكرية-للحرب-الإلكترونية-1105023853.html
وزارة الدفاع الروسية تتسلم منظومات "بوك -إم 3" وتطلق مؤسسة علمية عسكرية للحرب الإلكترونية
وزارة الدفاع الروسية تتسلم منظومات "بوك -إم 3" وتطلق مؤسسة علمية عسكرية للحرب الإلكترونية
سبوتنيك عربي
تسلمت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، وسائط الحرب المضادة للبطاريات، ومنصات الدفاع الجوي المطورة "بوك- إم 3"، بالتوازي مع إطلاق مؤسسة علمية عسكرية مستقلة،... 19.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-19T08:43+0000
2025-09-19T08:43+0000
سلاح روسيا
رصد عسكري
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/09/17/1081323147_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_004adf36d6a2fa85f79fe515cef0d26a.jpg
وسلمت شركة "ألماز أنتي"، اليوم الجمعة، إلى وزارة الدفاع الروسية، وسائل الحرب المضادة للبطاريات وأنظمة الدفاع الجوي "بوك-إم 3"، بعد أن أوفت بجزء من أمر حجوزات دفاع الدولة لعام 2025، قبل الموعد المحدد، حسبما ذكرت الخدمة الصحفية للشركة الدفاعية.وجاء في البيان أن" شركة ألماز–أنتي المعنية قد نقلت شركة "بوك-إم 3" الحرب المضادة للبطاريات وأنظمة الدفاع الجوي المتوسطة المدى إلى وزارة الدفاع الروسية، بعد أن أوفت بجزء من التزاماتها بموجب أمر دفاع الدولة لعام 2025 قبل الموعد المحدد".وقالت الوزارة في بيان: "بناء على قرار وزير الدفاع الروسي، يجري إنشاء مؤسسة مستقلة تابعة لوزارة الدفاع الروسية. ستجري هذه المؤسسة أبحاثًا علمية عسكرية في مجال تطوير وتحسين أنظمة الحرب الإلكترونية وقوات الحرب الإلكترونية".وأوضحت الوزارة أن هذه المؤسسة، كانت سابقًا جزءًا من إحدى هيئات التعليم العالي التابعة لوزارة الدفاع، و"أن إنشاء مؤسسة جديدة (مستقلّة) من شأنه تعزيز إمكانات المدرسة العلمية في مجال الحرب الإلكترونية، وضمان إيجاد حلول مضمونة لمجموعة من القضايا العلمية والتقنية والتطبيقية، وتسريع تنفيذ التطورات في المجالات الواعدة للحرب الإلكترونية لتسليمها بسرعة للقوات".6 أنظمة دفاع جوي روسية بقدرات خارقة
https://sarabic.ae/20240902/ضربة-صاروخية-روسية-عالية-الدقة-تدمر-بوك-إم-1-أوكرانية-في-سومي-فيديو-1092316820.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/09/17/1081323147_253:0:2982:2047_1920x0_80_0_0_4c5e7c982c5ed11b55891c86a1199aea.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
سلاح روسيا, رصد عسكري, روسيا
سلاح روسيا, رصد عسكري, روسيا

وزارة الدفاع الروسية تتسلم منظومات "بوك -إم 3" وتطلق مؤسسة علمية عسكرية للحرب الإلكترونية

08:43 GMT 19.09.2025
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصور"بودليت - إي"... رادار روسي ثلاثي الأبعاد
بودليت - إي... رادار روسي ثلاثي الأبعاد - سبوتنيك عربي, 1920, 19.09.2025
© Sputnik
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
تسلمت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، وسائط الحرب المضادة للبطاريات، ومنصات الدفاع الجوي المطورة "بوك- إم 3"، بالتوازي مع إطلاق مؤسسة علمية عسكرية مستقلة، متخصصة في مجال تطوير منظومات الحرب الإلكترونية.
وسلمت شركة "ألماز أنتي"، اليوم الجمعة، إلى وزارة الدفاع الروسية، وسائل الحرب المضادة للبطاريات وأنظمة الدفاع الجوي "بوك-إم 3"، بعد أن أوفت بجزء من أمر حجوزات دفاع الدولة لعام 2025، قبل الموعد المحدد، حسبما ذكرت الخدمة الصحفية للشركة الدفاعية.
وجاء في البيان أن" شركة ألماز–أنتي المعنية قد نقلت شركة "بوك-إم 3" الحرب المضادة للبطاريات وأنظمة الدفاع الجوي المتوسطة المدى إلى وزارة الدفاع الروسية، بعد أن أوفت بجزء من التزاماتها بموجب أمر دفاع الدولة لعام 2025 قبل الموعد المحدد".
صاروخ روسي يخترق ناقلة جند أوكرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 02.09.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
ضربة صاروخية روسية عالية الدقة تدمر "بوك إم 1" أوكرانية في سومي... فيديو
2 سبتمبر 2024, 14:48 GMT
وأسدلت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، الستار عن مؤسسة مستقلة للبحث العلمي، في مجال تطوير منظومات الحرب الإلكترونية.
وقالت الوزارة في بيان: "بناء على قرار وزير الدفاع الروسي، يجري إنشاء مؤسسة مستقلة تابعة لوزارة الدفاع الروسية. ستجري هذه المؤسسة أبحاثًا علمية عسكرية في مجال تطوير وتحسين أنظمة الحرب الإلكترونية وقوات الحرب الإلكترونية".
وأوضحت الوزارة أن هذه المؤسسة، كانت سابقًا جزءًا من إحدى هيئات التعليم العالي التابعة لوزارة الدفاع، و"أن إنشاء مؤسسة جديدة (مستقلّة) من شأنه تعزيز إمكانات المدرسة العلمية في مجال الحرب الإلكترونية، وضمان إيجاد حلول مضمونة لمجموعة من القضايا العلمية والتقنية والتطبيقية، وتسريع تنفيذ التطورات في المجالات الواعدة للحرب الإلكترونية لتسليمها بسرعة للقوات".
6 أنظمة دفاع جوي روسية بقدرات خارقة
