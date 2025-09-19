https://sarabic.ae/20250919/وزارة-الدفاع-الروسية-تتسلم-منظومات-بوك--إم-3-وتطلق-مؤسسة-علمية-عسكرية-للحرب-الإلكترونية-1105023853.html
وزارة الدفاع الروسية تتسلم منظومات "بوك -إم 3" وتطلق مؤسسة علمية عسكرية للحرب الإلكترونية
وزارة الدفاع الروسية تتسلم منظومات "بوك -إم 3" وتطلق مؤسسة علمية عسكرية للحرب الإلكترونية
تسلمت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، وسائط الحرب المضادة للبطاريات، ومنصات الدفاع الجوي المطورة "بوك- إم 3"، بالتوازي مع إطلاق مؤسسة علمية عسكرية مستقلة،... 19.09.2025, سبوتنيك عربي
وزارة الدفاع الروسية تتسلم منظومات "بوك -إم 3" وتطلق مؤسسة علمية عسكرية للحرب الإلكترونية
تسلمت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، وسائط الحرب المضادة للبطاريات، ومنصات الدفاع الجوي المطورة "بوك- إم 3"، بالتوازي مع إطلاق مؤسسة علمية عسكرية مستقلة، متخصصة في مجال تطوير منظومات الحرب الإلكترونية.
وسلمت شركة "ألماز أنتي"، اليوم الجمعة، إلى وزارة الدفاع الروسية، وسائل الحرب المضادة للبطاريات وأنظمة الدفاع الجوي "بوك-إم 3"، بعد أن أوفت بجزء من أمر حجوزات دفاع الدولة لعام 2025، قبل الموعد المحدد، حسبما ذكرت الخدمة الصحفية للشركة الدفاعية.
وجاء في البيان أن" شركة ألماز–أنتي المعنية قد نقلت شركة "بوك-إم 3" الحرب المضادة للبطاريات وأنظمة الدفاع الجوي المتوسطة المدى إلى وزارة الدفاع الروسية، بعد أن أوفت بجزء من التزاماتها بموجب أمر دفاع الدولة لعام 2025 قبل الموعد المحدد".
وأسدلت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، الستار عن مؤسسة مستقلة للبحث العلمي، في مجال تطوير منظومات الحرب الإلكترونية.
وقالت الوزارة في بيان: "بناء على قرار وزير الدفاع الروسي، يجري إنشاء مؤسسة مستقلة تابعة لوزارة الدفاع الروسية. ستجري هذه المؤسسة أبحاثًا علمية عسكرية في مجال تطوير وتحسين أنظمة الحرب الإلكترونية وقوات الحرب الإلكترونية".
وأوضحت الوزارة أن هذه المؤسسة، كانت سابقًا جزءًا من إحدى هيئات التعليم العالي التابعة لوزارة الدفاع، و"أن إنشاء مؤسسة جديدة (مستقلّة) من شأنه تعزيز إمكانات المدرسة العلمية في مجال الحرب الإلكترونية، وضمان إيجاد حلول مضمونة لمجموعة من القضايا العلمية والتقنية والتطبيقية، وتسريع تنفيذ التطورات في المجالات الواعدة للحرب الإلكترونية لتسليمها بسرعة للقوات".