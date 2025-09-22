بصاروخ بالستي.. غواصة "أرخانغيلسك" النووية تضرب هدفا في بحر بارنتس.. فيديو

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
"عقدة الخواجة" وتجذرها في الوعي العربي
08:18 GMT
39 د
مساحة حرة
من مواقع التواصل إلى البرلمان: "مؤثرة مغربية" تفكر في خوض الانتخابات باسم "التقدم والاشتراكية"
09:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:33 GMT
13 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
10:30 GMT
29 د
خطوط التماس
بلاد الشام محور الصراعات عبر التاريخ
11:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
رالي الكاهنة - المرأة التونسية على خط الانطلاق
11:49 GMT
11 د
مرايا العلوم
بلورات الزمن المرئية وإشارات راديو غريبة من الفضاء
12:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
بعد دعوات تفكيك السلطة الفلسطينية، هل تمهد إسرائيل لضم الضفة الغربية
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأمن السيبراني في عصر الذكاء الاصطناعي: مخاطر الصور المعدلة (تهديدات الهجمات الخفية عبر الصور)
16:33 GMT
16 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
16:49 GMT
11 د
عالم سبوتنيك
ضربة روسية مكثفة للمجمع العسكري الصناعي الأوكراني، طهران تهدد بتعليق تعاونها مع الوكالة الذرية
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: أي اتفاق قد يخرج عن المفاوضات بين سوريا وإسرائيل سيكون لصالح إسرائيل حكما
18:00 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
الخريف في أعمال الشعراء الروس.. من التأمل الوجودي إلى الحنين للطفولة
18:31 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:29 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تعاني النساء العربيات من مشكلة السمنة أكثر من الرجال؟
08:18 GMT
19 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
08:37 GMT
23 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
09:03 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
"عقدة الخواجة" وتجذرها في الوعي العربي
09:21 GMT
39 د
الإنسان والثقافة
الخريف في أعمال الشعراء الروس.. من التأمل الوجودي إلى الحنين للطفولة
10:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
فرنسا تجمد تعاونها الأمني مع مالي، تنازع على الفوز في الانتخابات الرئاسية في ملاوي وسط توتر سياسي
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
11:48 GMT
11 د
مساحة حرة
ماذا فعلت التغيرات المناخية بالبحر المتوسط والمدن المطلة عليه
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نحمي حقوق المبدع في زمن القرصنة الرقمية؟
16:03 GMT
18 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
16:21 GMT
30 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:50 GMT
10 د
بصاروخ بالستي.. غواصة "أرخانغيلسك" النووية تضرب هدفا في بحر بارنتس.. فيديو
أفادت الخدمة الصحفية للأسطول الشمالي الروسي، بأن الغواصة النووية الصاروخية "أرخانغيلسك" أطلقت صاروخ كروز من طراز "أونيكس" على عدو افتراضي، وذلك في إطار تدريبات قتالية أُجريت في بحر بارنتس.وقالت الخدمة: "في إطار التدريب القتالي المقرر، قصفت غواصة الصواريخ النووية "أرخانغيلسك" التابعة للأسطول الشمالي هدفا يحاكي سفينة سطحية معادية في بحر بارنتس".وأضافت الخدمة الصحفية للأسطول الشمالي أنه ووفقًا لبيانات الرصد الموضوعي، فإن الصاروخ أصاب الهدف البحري بشكل مباشر.وأشار قائد الأسطول الشمالي الأدميرال قسطنطين كابانتسوف، إلى أن الطاقم أظهر احترافية وكفاءة بحرية أثناء التحضير وتنفيذ إطلاق النار، حسبما أوضحت الخدمة الصحفية للأسطول.وأكد البيان أن المنطقة التي وقع فيها إطلاق الصاروخ كانت مغلقةً مسبقًا أمام الملاحة والطيران المدني.وتنتمي الغواصة النووية "أرخانغيلسك" إلى غواصات مشروع 885 إم "ياسن-إم" الروسي.وتم وضع الغواصة في الخدمة في عام 2015، وأُطلقت في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني 2023، وفي ديسمبر/ كانون الأول 2024، تم قبولها في البحرية الروسية.
بصاروخ بالستي.. غواصة "أرخانغيلسك" النووية تضرب هدفا في بحر بارنتس.. فيديو

الغواصة النووية الصاروخية "أرخانغيلسك" الروسية
© Министерство обороны РФ
أفادت الخدمة الصحفية للأسطول الشمالي الروسي، بأن الغواصة النووية الصاروخية "أرخانغيلسك" أطلقت صاروخ كروز من طراز "أونيكس" على عدو افتراضي، وذلك في إطار تدريبات قتالية أُجريت في بحر بارنتس.
وقالت الخدمة: "في إطار التدريب القتالي المقرر، قصفت غواصة الصواريخ النووية "أرخانغيلسك" التابعة للأسطول الشمالي هدفا يحاكي سفينة سطحية معادية في بحر بارنتس".

وجاء في البيان: "إطلاق صاروخ كروز مضاد للسفن من طراز "أونيكس" على هدف بحري يقع على بُعد نحو 200 كيلومتر، نُفذ من موقع تحت الماء".

وأضافت الخدمة الصحفية للأسطول الشمالي أنه ووفقًا لبيانات الرصد الموضوعي، فإن الصاروخ أصاب الهدف البحري بشكل مباشر.
وأشار قائد الأسطول الشمالي الأدميرال قسطنطين كابانتسوف، إلى أن الطاقم أظهر احترافية وكفاءة بحرية أثناء التحضير وتنفيذ إطلاق النار، حسبما أوضحت الخدمة الصحفية للأسطول.
وأكد البيان أن المنطقة التي وقع فيها إطلاق الصاروخ كانت مغلقةً مسبقًا أمام الملاحة والطيران المدني.
غواصات أسطول المحيط الهادئ الروسية تطلق صواريخ "كروز" على هدف بحري بنجاح
19 سبتمبر, 03:16 GMT
وتنتمي الغواصة النووية "أرخانغيلسك" إلى غواصات مشروع 885 إم "ياسن-إم" الروسي.
وتم وضع الغواصة في الخدمة في عام 2015، وأُطلقت في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني 2023، وفي ديسمبر/ كانون الأول 2024، تم قبولها في البحرية الروسية.
أسطول المحيط الهادئ الروسي يبدأ تدريبات القيادة والأركان شمال شرق البلاد
روسيا: الناتو يدرس استخدام أسطول اليابان البحري لتنفيذ عمليات عسكرية بمناطق مختلفة من العالم
