بصاروخ بالستي.. غواصة "أرخانغيلسك" النووية تضرب هدفا في بحر بارنتس.. فيديو
سبوتنيك عربي
أفادت الخدمة الصحفية للأسطول الشمالي الروسي، بأن الغواصة النووية الصاروخية "أرخانغيلسك" أطلقت صاروخ كروز من طراز "أونيكس" على عدو افتراضي، وذلك في إطار تدريبات... 22.09.2025, سبوتنيك عربي
روسيا
رصد عسكري
وقالت الخدمة: "في إطار التدريب القتالي المقرر، قصفت غواصة الصواريخ النووية "أرخانغيلسك" التابعة للأسطول الشمالي هدفا يحاكي سفينة سطحية معادية في بحر بارنتس".وأضافت الخدمة الصحفية للأسطول الشمالي أنه ووفقًا لبيانات الرصد الموضوعي، فإن الصاروخ أصاب الهدف البحري بشكل مباشر.وأشار قائد الأسطول الشمالي الأدميرال قسطنطين كابانتسوف، إلى أن الطاقم أظهر احترافية وكفاءة بحرية أثناء التحضير وتنفيذ إطلاق النار، حسبما أوضحت الخدمة الصحفية للأسطول.وأكد البيان أن المنطقة التي وقع فيها إطلاق الصاروخ كانت مغلقةً مسبقًا أمام الملاحة والطيران المدني.وتنتمي الغواصة النووية "أرخانغيلسك" إلى غواصات مشروع 885 إم "ياسن-إم" الروسي.وتم وضع الغواصة في الخدمة في عام 2015، وأُطلقت في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني 2023، وفي ديسمبر/ كانون الأول 2024، تم قبولها في البحرية الروسية.أسطول المحيط الهادئ الروسي يبدأ تدريبات القيادة والأركان شمال شرق البلادروسيا: الناتو يدرس استخدام أسطول اليابان البحري لتنفيذ عمليات عسكرية بمناطق مختلفة من العالم
أفادت الخدمة الصحفية للأسطول الشمالي الروسي، بأن الغواصة النووية الصاروخية "أرخانغيلسك" أطلقت صاروخ كروز من طراز "أونيكس" على عدو افتراضي، وذلك في إطار تدريبات قتالية أُجريت في بحر بارنتس.
وقالت الخدمة: "في إطار التدريب القتالي المقرر، قصفت غواصة الصواريخ النووية "أرخانغيلسك" التابعة للأسطول الشمالي هدفا يحاكي سفينة سطحية معادية في بحر بارنتس".
وجاء في البيان: "إطلاق صاروخ كروز مضاد للسفن من طراز "أونيكس" على هدف بحري يقع على بُعد نحو 200 كيلومتر، نُفذ من موقع تحت الماء".
وأضافت الخدمة الصحفية للأسطول الشمالي أنه ووفقًا لبيانات الرصد الموضوعي، فإن الصاروخ أصاب الهدف البحري بشكل مباشر.
وأشار قائد الأسطول الشمالي الأدميرال قسطنطين كابانتسوف، إلى أن الطاقم أظهر احترافية وكفاءة بحرية أثناء التحضير وتنفيذ إطلاق النار، حسبما أوضحت الخدمة الصحفية للأسطول.
وأكد البيان أن المنطقة التي وقع فيها إطلاق الصاروخ كانت مغلقةً مسبقًا أمام الملاحة والطيران المدني.
وتنتمي الغواصة النووية "أرخانغيلسك" إلى غواصات مشروع 885 إم "ياسن-إم" الروسي.
وتم وضع الغواصة في الخدمة في عام 2015، وأُطلقت في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني 2023، وفي ديسمبر/ كانون الأول 2024، تم قبولها في البحرية الروسية.