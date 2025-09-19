غواصات أسطول المحيط الهادئ الروسية تطلق صواريخ "كروز" على هدف بحري بنجاح

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
مرور 210 أعوام على ميلاد الأديب الروسي ميخائيل ليرمونتوف
08:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
08:47 GMT
13 د
مساحة حرة
صادرات روسيا بالروبل تتجاوز خمسين بالمئة
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
09:33 GMT
17 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
10:03 GMT
26 د
نبض افريقيا
المعارضة في جنوب السودان تدعو إلى التعبئة لتغيير النظام، تصاعد أعمال العنف شمالي موزمبيق
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
12:29 GMT
8 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
12:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
فيلم "سيفن دوجز": إنجاز سعودي يدخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد شيرين أبو عاقلة... صحفيو غزة شهداء الحقيقة
16:33 GMT
27 د
حصاد الأسبوع
انطلاق المنتدى الثالث "للمدن السحابية" في موسكو
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ترتيبات أمريكية في الجنوب السوري… وأفق اتفاق أمني سوري إسرائيلي
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
08:18 GMT
39 د
نبض افريقيا
المعارضة في جنوب السودان تدعو إلى التعبئة لتغيير النظام، تصاعد أعمال العنف شمالي موزمبيق
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:48 GMT
12 د
من الملعب
ثمانية أهداف في شوط واحد وفوز مثير لليفربول.. عودة ليالي الأبطال
10:03 GMT
30 د
مساحة حرة
عراقي يحاول إحراق نفسه بسبب البطالة ، والمنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
10:33 GMT
27 د
خطوط التماس
أثر المشرق على الغرب
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
الفيلم الفلسطيني سفير الفن لعرض أزمة غزة في لبنان من خلال مهرجان بيروت الدولي لسينما المرأة
12:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ترتيبات أمريكية في الجنوب السوري… وأفق اتفاق أمني سوري إسرائيلي
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
16:33 GMT
27 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250919/غواصات-أسطول-المحيط-الهادئ-الروسية-تطلق-صواريخ-كروز-على-هدف-بحري-بنجاح-1105015332.html
غواصات أسطول المحيط الهادئ الروسية تطلق صواريخ "كروز" على هدف بحري بنجاح
غواصات أسطول المحيط الهادئ الروسية تطلق صواريخ "كروز" على هدف بحري بنجاح
سبوتنيك عربي
أعلنت خدمة الصحافة التابعة لأسطول المحيط الهادئ الروسي، اليوم الجمعة، أن الغواصتين النوويتين متعددتي الأغراض "كراسنويارسك" و"أومسك" نفذتا بنجاح رمايات بصواريخ... 19.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-19T03:16+0000
2025-09-19T03:59+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
سلاح روسيا
أسطول المحيط الهادئ
مناورات أسطول المحيط الهادئ
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103200/00/1032000001_0:0:3099:1744_1920x0_80_0_0_363de9455f8d6c4bc807654d546fda99.jpg
وجاء في البيان أن "الغواصتين أطلقتا صواريخ “أونيكس” و”غرانيت” من بحر أوخوتسك على هدف بحري يبعد أكثر من 250 كيلومتراً، وأصابت الصواريخ الثلاثة الهدف إصابات مباشرة وفق بيانات المراقبة الموضوعية".وأوضحت الخدمة أن التمرين يأتي ضمن مناورات القيادة والأركان مع القيادة الموحدة للقوات في شمال شرق روسيا، بهدف حماية وتأمين طرق المواصلات البحرية في شمال المحيط الهادئ وسواحل كامتشاتكا وتشوكوتكا والجزر التابعة، بمشاركة سفن سطحية وطيران بحري.وتُنفذ مناورات أسطول المحيط الهادئ وفق خطة إعداد القوات البحرية الروسية، وتشكل ختام برنامج التدريب القتالي للفترة الصيفية، بمشاركة أكثر من 10 سفن وزوارق، وطائرات ومروحيات الطيران البحري، وعدد من الغواصات النووية، إضافة إلى أطقم أنظمة الصواريخ الساحلية "باستيون".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103200/00/1032000001_166:0:2897:2048_1920x0_80_0_0_1957571a53aa6b6afa9d2f1eca3068ae.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, أسطول المحيط الهادئ, مناورات أسطول المحيط الهادئ
روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, أسطول المحيط الهادئ, مناورات أسطول المحيط الهادئ

غواصات أسطول المحيط الهادئ الروسية تطلق صواريخ "كروز" على هدف بحري بنجاح

03:16 GMT 19.09.2025 (تم التحديث: 03:59 GMT 19.09.2025)
© Sputnik . Sergey Guneev / الانتقال إلى بنك الصورغواصة نووية استراتيجية روسية
غواصة نووية استراتيجية روسية - سبوتنيك عربي, 1920, 19.09.2025
© Sputnik . Sergey Guneev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أعلنت خدمة الصحافة التابعة لأسطول المحيط الهادئ الروسي، اليوم الجمعة، أن الغواصتين النوويتين متعددتي الأغراض "كراسنويارسك" و"أومسك" نفذتا بنجاح رمايات بصواريخ "كروز" على هدف بحري في بحر أوخوتسك، في إطار مناورات قيادة وأركان لأسطول المحيط الهادئ.
وجاء في البيان أن "الغواصتين أطلقتا صواريخ “أونيكس” و”غرانيت” من بحر أوخوتسك على هدف بحري يبعد أكثر من 250 كيلومتراً، وأصابت الصواريخ الثلاثة الهدف إصابات مباشرة وفق بيانات المراقبة الموضوعية".
وأوضحت الخدمة أن التمرين يأتي ضمن مناورات القيادة والأركان مع القيادة الموحدة للقوات في شمال شرق روسيا، بهدف حماية وتأمين طرق المواصلات البحرية في شمال المحيط الهادئ وسواحل كامتشاتكا وتشوكوتكا والجزر التابعة، بمشاركة سفن سطحية وطيران بحري.
وتُنفذ مناورات أسطول المحيط الهادئ وفق خطة إعداد القوات البحرية الروسية، وتشكل ختام برنامج التدريب القتالي للفترة الصيفية، بمشاركة أكثر من 10 سفن وزوارق، وطائرات ومروحيات الطيران البحري، وعدد من الغواصات النووية، إضافة إلى أطقم أنظمة الصواريخ الساحلية "باستيون".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала