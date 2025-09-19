https://sarabic.ae/20250919/غواصات-أسطول-المحيط-الهادئ-الروسية-تطلق-صواريخ-كروز-على-هدف-بحري-بنجاح-1105015332.html
غواصات أسطول المحيط الهادئ الروسية تطلق صواريخ "كروز" على هدف بحري بنجاح
غواصات أسطول المحيط الهادئ الروسية تطلق صواريخ "كروز" على هدف بحري بنجاح
سبوتنيك عربي
أعلنت خدمة الصحافة التابعة لأسطول المحيط الهادئ الروسي، اليوم الجمعة، أن الغواصتين النوويتين متعددتي الأغراض "كراسنويارسك" و"أومسك" نفذتا بنجاح رمايات بصواريخ... 19.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-19T03:16+0000
2025-09-19T03:16+0000
2025-09-19T03:59+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
سلاح روسيا
أسطول المحيط الهادئ
مناورات أسطول المحيط الهادئ
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103200/00/1032000001_0:0:3099:1744_1920x0_80_0_0_363de9455f8d6c4bc807654d546fda99.jpg
وجاء في البيان أن "الغواصتين أطلقتا صواريخ “أونيكس” و”غرانيت” من بحر أوخوتسك على هدف بحري يبعد أكثر من 250 كيلومتراً، وأصابت الصواريخ الثلاثة الهدف إصابات مباشرة وفق بيانات المراقبة الموضوعية".وأوضحت الخدمة أن التمرين يأتي ضمن مناورات القيادة والأركان مع القيادة الموحدة للقوات في شمال شرق روسيا، بهدف حماية وتأمين طرق المواصلات البحرية في شمال المحيط الهادئ وسواحل كامتشاتكا وتشوكوتكا والجزر التابعة، بمشاركة سفن سطحية وطيران بحري.وتُنفذ مناورات أسطول المحيط الهادئ وفق خطة إعداد القوات البحرية الروسية، وتشكل ختام برنامج التدريب القتالي للفترة الصيفية، بمشاركة أكثر من 10 سفن وزوارق، وطائرات ومروحيات الطيران البحري، وعدد من الغواصات النووية، إضافة إلى أطقم أنظمة الصواريخ الساحلية "باستيون".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103200/00/1032000001_166:0:2897:2048_1920x0_80_0_0_1957571a53aa6b6afa9d2f1eca3068ae.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, أسطول المحيط الهادئ, مناورات أسطول المحيط الهادئ
روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, أسطول المحيط الهادئ, مناورات أسطول المحيط الهادئ
غواصات أسطول المحيط الهادئ الروسية تطلق صواريخ "كروز" على هدف بحري بنجاح
03:16 GMT 19.09.2025 (تم التحديث: 03:59 GMT 19.09.2025)
أعلنت خدمة الصحافة التابعة لأسطول المحيط الهادئ الروسي، اليوم الجمعة، أن الغواصتين النوويتين متعددتي الأغراض "كراسنويارسك" و"أومسك" نفذتا بنجاح رمايات بصواريخ "كروز" على هدف بحري في بحر أوخوتسك، في إطار مناورات قيادة وأركان لأسطول المحيط الهادئ.
وجاء في البيان أن "الغواصتين أطلقتا صواريخ “أونيكس” و”غرانيت” من بحر أوخوتسك على هدف بحري يبعد أكثر من 250 كيلومتراً، وأصابت الصواريخ الثلاثة الهدف إصابات مباشرة وفق بيانات المراقبة الموضوعية".
وأوضحت الخدمة أن التمرين يأتي ضمن مناورات القيادة والأركان
مع القيادة الموحدة للقوات في شمال شرق روسيا، بهدف حماية وتأمين طرق المواصلات البحرية في شمال المحيط الهادئ وسواحل كامتشاتكا وتشوكوتكا والجزر التابعة، بمشاركة سفن سطحية وطيران بحري.
وتُنفذ مناورات أسطول المحيط الهادئ وفق خطة إعداد القوات البحرية الروسية، وتشكل ختام برنامج التدريب القتالي للفترة الصيفية، بمشاركة أكثر من 10 سفن وزوارق، وطائرات ومروحيات الطيران البحري، وعدد من الغواصات النووية، إضافة إلى أطقم أنظمة الصواريخ الساحلية "باستيون".