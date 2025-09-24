عربي
القوات الروسية تقترب من تحرير كيروفسك في جمهورية دونيتسك الشعبية– الدفاع الروسية
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العملية العسكرية الروسية الخاصة

انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022.
10:12 GMT 24.09.2025 (تم التحديث: 10:21 GMT 24.09.2025)
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصوراختبارات تشغيلية تقوم بها القوات الروسية لعربة المشاة القتالية "برادلي" الأمريكية التي تم الاستيلاء عيلها في منطقة العملية العسكرية الخاصة.
اختبارات تشغيلية تقوم بها القوات الروسية لعربة المشاة القتالية برادلي الأمريكية التي تم الاستيلاء عيلها في منطقة العملية العسكرية الخاصة. - سبوتنيك عربي, 1920, 24.09.2025
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، بأن القوات الروسية تمكت من تحرير بلدة كيروفسك في جمهورية دونيتسك الشعبية، وحسنّت من تموضعها التكتيكي في كوبيانسك في مقاطعة خاركوف.
وجاء في بيان وزارة الدفاع أن وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، استهدفت تشكيلات من أربعة ألوية آلية، وفوجين هجوميين تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من بلدات أندريفكا، وأوليكسييفكا، وفاراتشينو، ونوفايا سيش، وبافلوفكا، وخرابوفشينا في مقاطعة سومي.
وفي اتجاه خاركوف، تم استهداف وحدات من لواء مشاة ميكانيكي أوكراني، ولواء دفاع إقليمي، بالقرب من بلدات بوتشكوفو، وفوفشانسك، وأوخريموفكا في مقاطعة خاركوف.
وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية نحو 130 جنديًا، وخمس مركبات، وقطعتي مدفعية، بما في ذلك مدفع "هاوتزر" فرنسي الصنع من طراز "تي أر إف-1" عيار 155 ملم، ومحطة رادار، ومستودع ذخيرة.
وأضاف البيان أن وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية، حسّنت من تموضعها التكتيكي، وفي بلدة كوبيانسك بمقاطعة خاركوف، تم الاستيلاء على 115 مبنى.
وتقترب عملية تحرير بلدة كيروفسك في جمهورية دونيتسك الشعبية من الاكتمال، حيث وصلت وحدات الهجوم الروسية إلى ضواحيها الشمالية الغربية.
وتم استهداف عددا من الألوية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في بلدات بولديريفكا، وكولوديزنوي، وبيتروفكا، وسمورودكوفكا، وستاروفيروفكا في مقاطعة خاركوف، وماسلياكوفكا، ويامبول في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وبلغت خسائر العدو 230 جنديًا، ومركبة قتالية مدرعة من طراز "سناتش" بريطانية الصنع، و14 مركبة، وثلاث قطع مدفعية ميدانية. وتم تدمير محطة رادار، وسبع محطات حرب إلكترونية، وتسعة مستودعات ذخيرة.
