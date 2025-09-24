https://sarabic.ae/20250924/القوات-الروسية-تحرر-كيروفسك-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-وتحسن-تموضعها-في-كوبيانسك--الدفاع-الروسية---1105199527.html

القوات الروسية تقترب من تحرير كيروفسك في جمهورية دونيتسك الشعبية– الدفاع الروسية

القوات الروسية تقترب من تحرير كيروفسك في جمهورية دونيتسك الشعبية– الدفاع الروسية

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، بأن القوات الروسية تمكت من تحرير بلدة كيروفسك في جمهورية دونيتسك الشعبية، وحسنّت من تموضعها التكتيكي في كوبيانسك في... 24.09.2025, سبوتنيك عربي

2025-09-24T10:12+0000

2025-09-24T10:12+0000

2025-09-24T10:21+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

رصد عسكري

روسيا

أخبار روسيا اليوم

أخبار أوكرانيا

الجيش الروسي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/17/1101969179_0:182:2994:1866_1920x0_80_0_0_8ce7b4d1a5a68e6a1465fdc37a93e1d1.jpg

وجاء في بيان وزارة الدفاع أن وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، استهدفت تشكيلات من أربعة ألوية آلية، وفوجين هجوميين تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من بلدات أندريفكا، وأوليكسييفكا، وفاراتشينو، ونوفايا سيش، وبافلوفكا، وخرابوفشينا في مقاطعة سومي.وفي اتجاه خاركوف، تم استهداف وحدات من لواء مشاة ميكانيكي أوكراني، ولواء دفاع إقليمي، بالقرب من بلدات بوتشكوفو، وفوفشانسك، وأوخريموفكا في مقاطعة خاركوف.وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية نحو 130 جنديًا، وخمس مركبات، وقطعتي مدفعية، بما في ذلك مدفع "هاوتزر" فرنسي الصنع من طراز "تي أر إف-1" عيار 155 ملم، ومحطة رادار، ومستودع ذخيرة.وأضاف البيان أن وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية، حسّنت من تموضعها التكتيكي، وفي بلدة كوبيانسك بمقاطعة خاركوف، تم الاستيلاء على 115 مبنى.وتقترب عملية تحرير بلدة كيروفسك في جمهورية دونيتسك الشعبية من الاكتمال، حيث وصلت وحدات الهجوم الروسية إلى ضواحيها الشمالية الغربية.وتم استهداف عددا من الألوية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في بلدات بولديريفكا، وكولوديزنوي، وبيتروفكا، وسمورودكوفكا، وستاروفيروفكا في مقاطعة خاركوف، وماسلياكوفكا، ويامبول في جمهورية دونيتسك الشعبية.وبلغت خسائر العدو 230 جنديًا، ومركبة قتالية مدرعة من طراز "سناتش" بريطانية الصنع، و14 مركبة، وثلاث قطع مدفعية ميدانية. وتم تدمير محطة رادار، وسبع محطات حرب إلكترونية، وتسعة مستودعات ذخيرة.

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

رصد عسكري, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, الجيش الروسي