بعد تحرير مورافكا.. القوات الروسية تواصل هجومها على محور كراسنوارميسك- وزارة الدفاع
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن القوات الروسية بعد تحريرها بلدة مورافكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، واصلت هجومها على محور كراسنوارميسك.
وجاء في بيان الوزارة: "بفضل الإجراءات المدروسة والتفاعل المنسق بين أطقم الطائرات المسيرة والمدفعية ووحدات الهجوم التابعة للتجمع، تمكن الجنود من تحرير البلدة بنجاح واستمروا في الهجوم على هذا المحور".
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن القوات الروسية بعد تحريرها بلدة مورافكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، واصلت هجومها على محور كراسنوارميسك.
وجاء في بيان الوزارة: "بفضل الإجراءات المدروسة والتفاعل المنسق بين أطقم الطائرات المسيرة والمدفعية ووحدات الهجوم التابعة للتجمع، تمكن الجنود من تحرير البلدة بنجاح واستمروا في الهجوم على هذا المحور".
وأشارت الوزارة إلى أن وحدات القوات المسلحة الأوكرانية تكبدت خسائر كبيرة وفرت من ساحة المعركة.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة،
التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.