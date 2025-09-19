بعد تحرير مورافكا.. القوات الروسية تواصل هجومها على محور كراسنوارميسك- وزارة الدفاع

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
مرور 210 أعوام على ميلاد الأديب الروسي ميخائيل ليرمونتوف
08:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
08:47 GMT
13 د
مساحة حرة
صادرات روسيا بالروبل تتجاوز خمسين بالمئة
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
09:33 GMT
17 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
10:03 GMT
26 د
نبض افريقيا
المعارضة في جنوب السودان تدعو إلى التعبئة لتغيير النظام، تصاعد أعمال العنف شمالي موزمبيق
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
12:29 GMT
8 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
12:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
فيلم "سيفن دوجز": إنجاز سعودي يدخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد شيرين أبو عاقلة... صحفيو غزة شهداء الحقيقة
16:33 GMT
27 د
حصاد الأسبوع
انطلاق المنتدى الثالث "للمدن السحابية" في موسكو
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ترتيبات أمريكية في الجنوب السوري… وأفق اتفاق أمني سوري إسرائيلي
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
08:18 GMT
39 د
نبض افريقيا
المعارضة في جنوب السودان تدعو إلى التعبئة لتغيير النظام، تصاعد أعمال العنف شمالي موزمبيق
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:48 GMT
12 د
من الملعب
ثمانية أهداف في شوط واحد وفوز مثير لليفربول.. عودة ليالي الأبطال
10:03 GMT
30 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
10:33 GMT
27 د
خطوط التماس
أثر المشرق على الغرب
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
الفيلم الفلسطيني سفير الفن لعرض أزمة غزة في لبنان من خلال مهرجان بيروت الدولي لسينما المرأة
12:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ترتيبات أمريكية في الجنوب السوري… وأفق اتفاق أمني سوري إسرائيلي
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
16:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
حماس تهدد الجيش الإسرائيلي بعمليات استشهادية، إسرائيل تشن غارات على جنوب لبنان
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: أي اتفاق قد يخرج عن المفاوضات بين سوريا وإسرائيل سيكون لصالح إسرائيل حكما
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
من مواقع التواصل إلى البرلمان: "مؤثرة مغربية" تفكر في خوض الانتخابات باسم "التقدم والاشتراكية"
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
بعد تحرير مورافكا.. القوات الروسية تواصل هجومها على محور كراسنوارميسك- وزارة الدفاع
بعد تحرير مورافكا.. القوات الروسية تواصل هجومها على محور كراسنوارميسك- وزارة الدفاع
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن القوات الروسية بعد تحريرها بلدة مورافكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، واصلت هجومها على محور كراسنوارميسك.
وجاء في بيان الوزارة: "بفضل الإجراءات المدروسة والتفاعل المنسق بين أطقم الطائرات المسيرة والمدفعية ووحدات الهجوم التابعة للتجمع، تمكن الجنود من تحرير البلدة بنجاح واستمروا في الهجوم على هذا المحور".
وأشارت الوزارة إلى أن وحدات القوات المسلحة الأوكرانية تكبدت خسائر كبيرة وفرت من ساحة المعركة.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
المشاركون في الاحتجاجات دعما لتكامل أوكرانيا مع أوروبا في شارع غروشيفسكي في كييف. 22.01.14 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.09.2025
جذور العملية العسكرية الخاصة: تاريخ النزاع الأوكراني
جذور العملية العسكرية الخاصة: تاريخ النزاع الأوكراني
09:02 GMT
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
