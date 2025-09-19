عربي
أمساليوم
بث مباشر
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
الجيش الروسي يحرر بلدة مورافكا في جمهورية دونيتسك الشعبية- وزارة الدفاع

أفات وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، بأن القوات الروسية تمكت من تحرير بلدة مورافكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وجاء في بيان وزارة الدفاع أنه "في الفترة من 13 إلى 19 سبتمبر/أيلول، نفذت القوات المسلحة الروسية أربع ضربات باستخدام أسلحة دقيقة التوجيه وطائرات هجومية دون طيار. استهدفت هذه الضربات منشآت البنية التحتية الأوكرانية للطاقة والوقود والنقل التي تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية، بما في ذلك ترسانات، ومركز تدريب لمشغلي أنظمة الطائرات دون طيار، ومواقع تجميع وتخزين وإطلاق طائرات دون طيار بعيدة المدى، ومواقع انتشار مؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية والقوميين والمرتزقة الأجانب".
وعلى مدار الأسبوع، استهدفت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، عددا من الألوية للقوات المسلحة الأوكرانية، في مقاطعة سومي.
وأضاف البيان أنه على محور خاركوف، تم استهداف وحدات من لواء مشاة ميكانيكي، وفوج هجومي تابع للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواءين دفاعيين إقليميين، ولواء من الحرس الوطني.
وخلال الأسبوع الماضي، وفي منطقة مسؤولية قوات مجموعة "الشمال" الروسية، بلغت خسائر العدو نحو 1250 جنديًا، وأربع دبابات، وتسع مركبات قتالية مدرعة، و50 مركبة، و16 قطعة مدفعية ميدانية. كما تم تدمير تسعة مراكز للحرب الإلكترونية، و42 مستودعًا للذخيرة والإمدادات.
وأشار البيان إلى أن وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية، سيطرت على مواقع أكثر فائدة عملياتية، واستهدفت دبابة، وأربعة ألوية ميكانيكية، ولواء هجوم محمول جوًا، ولواءين هجوميين، ولواء دفاع إقليمي، ولواءين من الحرس الوطني.
وخسر العدو أكثر من 1660 جنديًا، ودبابتين، و14 مركبة قتالية مدرعة (منها ست غربية الصنع)، و165 مركبة، و10 قطع مدفعية ميدانية. تم تدمير 60 محطة للحرب الإلكترونية، بالإضافة إلى 31 مستودع ذخيرة.
وذكر البيان أن وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، حسّنت مواقعها على طول خط المواجهة واستهدفت عددا من الألوية التابعة للقوات الأوكرانية.
وخلال الأسبوع الماضي، خسرت القوات المسلحة الأوكرانية في هذا الاتجاه أكثر من 1540 جنديًا، ودبابتين، و25 مركبة قتالية مدرعة، و89 مركبة، و24 قطعة مدفعية ميدانية. كما تم تدمير 15 محطة للحرب الإلكترونية، و30 مستودعا للذخيرة والوقود والإمداد.
وأشار بيان الوزارة إلى أن وحدات من قوات مجموعة "المركز" الروسية، واصلت عملياتها الهجومية النشطة في جمهورية دونيتسك الشعبية ومقاطعة دنيبروبيتروفسك. وتم تحرير بلدة مورافكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وخلال الأسبوع الماضي، تقدمت وحدات من قوات مجموعة "الشرق" الروسية، في عمق دفاعات العدو. وتم تحرير بلدات نوفونيكولايفكا في مقاطعة دنيبروبيتروفسك، وأولغوفسكوي ونوفوإيفانوفكا في مقاطعة زابوروجيه.
وبلغت خسائر العدو في هذا الاتجاه أكثر من 1860 جنديًا، وثلاث دبابات، و11 مركبة قتالية مدرعة، و84 مركبة، وخمس قطع مدفعية ميدانية. كما تم تدمير خمسة محطات حرب إلكترونية، وثلاثة مستودعات ذخيرة وإمدادات.
وخلال الأسبوع الماضي، أسقطت منظومات الدفاع الجوي أربع قنابل جوية موجهة، وأربعة قاذفات صواريخ متعددة من طراز "هيمارس" أمريكية الصنع، و1667 طائرة مسيرة.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
