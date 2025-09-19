https://sarabic.ae/20250919/الجيش-الروسي-يحرر-بلدة-مورافكا-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية--وزارة-الدفاع--1105025703.html

الجيش الروسي يحرر بلدة مورافكا في جمهورية دونيتسك الشعبية- وزارة الدفاع

أفات وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، بأن القوات الروسية تمكت من تحرير بلدة مورافكا في جمهورية دونيتسك الشعبية. 19.09.2025, سبوتنيك عربي

وجاء في بيان وزارة الدفاع أنه "في الفترة من 13 إلى 19 سبتمبر/أيلول، نفذت القوات المسلحة الروسية أربع ضربات باستخدام أسلحة دقيقة التوجيه وطائرات هجومية دون طيار. استهدفت هذه الضربات منشآت البنية التحتية الأوكرانية للطاقة والوقود والنقل التي تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية، بما في ذلك ترسانات، ومركز تدريب لمشغلي أنظمة الطائرات دون طيار، ومواقع تجميع وتخزين وإطلاق طائرات دون طيار بعيدة المدى، ومواقع انتشار مؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية والقوميين والمرتزقة الأجانب".وأضاف البيان أنه على محور خاركوف، تم استهداف وحدات من لواء مشاة ميكانيكي، وفوج هجومي تابع للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواءين دفاعيين إقليميين، ولواء من الحرس الوطني.وخلال الأسبوع الماضي، وفي منطقة مسؤولية قوات مجموعة "الشمال" الروسية، بلغت خسائر العدو نحو 1250 جنديًا، وأربع دبابات، وتسع مركبات قتالية مدرعة، و50 مركبة، و16 قطعة مدفعية ميدانية. كما تم تدمير تسعة مراكز للحرب الإلكترونية، و42 مستودعًا للذخيرة والإمدادات.وأشار البيان إلى أن وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية، سيطرت على مواقع أكثر فائدة عملياتية، واستهدفت دبابة، وأربعة ألوية ميكانيكية، ولواء هجوم محمول جوًا، ولواءين هجوميين، ولواء دفاع إقليمي، ولواءين من الحرس الوطني.وذكر البيان أن وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، حسّنت مواقعها على طول خط المواجهة واستهدفت عددا من الألوية التابعة للقوات الأوكرانية.وخلال الأسبوع الماضي، خسرت القوات المسلحة الأوكرانية في هذا الاتجاه أكثر من 1540 جنديًا، ودبابتين، و25 مركبة قتالية مدرعة، و89 مركبة، و24 قطعة مدفعية ميدانية. كما تم تدمير 15 محطة للحرب الإلكترونية، و30 مستودعا للذخيرة والوقود والإمداد.وخلال الأسبوع الماضي، تقدمت وحدات من قوات مجموعة "الشرق" الروسية، في عمق دفاعات العدو. وتم تحرير بلدات نوفونيكولايفكا في مقاطعة دنيبروبيتروفسك، وأولغوفسكوي ونوفوإيفانوفكا في مقاطعة زابوروجيه.وبلغت خسائر العدو في هذا الاتجاه أكثر من 1860 جنديًا، وثلاث دبابات، و11 مركبة قتالية مدرعة، و84 مركبة، وخمس قطع مدفعية ميدانية. كما تم تدمير خمسة محطات حرب إلكترونية، وثلاثة مستودعات ذخيرة وإمدادات.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.القوات الروسية تستهدف مركزا لوجستيا للمعدات العسكرية الموردة لنظام كييف من الغرب- الدفاع الروسيةالقوات الروسية تدمر معدات النقل العسكري الثقيلة الأوكرانية في زابوروجيه- عضو مجلس المقاطعة

