11.09.2025
وأضاف الوزارة في بيان: "خلال الاستطلاع الجوي، رصد مشغلو الطائرات المسيرة الاستطلاعية تحركات العدو، حيث دمروا المعدات والمسلحين بداخلها بضربات دقيقة من طائرات هجومية مسيرة".وتجدر الإشارة إلى أن استخدام الطائرات المسيرة الاستطلاعية، مكّن من تحديد الأهداف بسرعة، وتوجيه ضربات عالية الدقة إليها، "مما حال دون قدرة العدو على المناورة".ويوم أمس الأربعاء، أعلنت وزارة الدفاع الروسية: "اتخذت وحدات مجموعة "الجنوب" مواقع هامة، واستهدفت تشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة في جمهورية دونيتسك الشعبية، وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 155 جنديا، ومركبات، وعددا من المدافع الميدانية، وتم تدمير ثلاث مستودعات للذخيرة والعتاد".ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
أفادت وزارة الدفاع الروسية أن أطقم الطائرات الهجومية المسيرة التابعة للفرقة السادسة المؤللة التابعة لمجموعة قوات "الجنوب"، دمّرت سيارة وعربة تابعة للقوات الأوكرانية في اتجاه كراماتورسك-دروجكوفكا.
وأضاف الوزارة في بيان: "خلال الاستطلاع الجوي، رصد مشغلو الطائرات المسيرة الاستطلاعية تحركات العدو، حيث دمروا المعدات والمسلحين بداخلها بضربات دقيقة من طائرات هجومية مسيرة".
وتجدر الإشارة إلى أن استخدام الطائرات المسيرة الاستطلاعية، مكّن من تحديد الأهداف بسرعة، وتوجيه ضربات عالية الدقة إليها، "مما حال دون قدرة العدو على المناورة".
ويوم أمس الأربعاء، أعلنت وزارة الدفاع الروسية:
"اتخذت وحدات مجموعة "الجنوب" مواقع هامة، واستهدفت تشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة في جمهورية دونيتسك الشعبية، وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 155 جنديا، ومركبات، وعددا من المدافع الميدانية، وتم تدمير ثلاث مستودعات للذخيرة والعتاد
".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.