أكد سيرغي ليبيديف، منسق مجموعات العمل السري الموالية لروسيا في مقاطعة نيكولاييف، أن القوات الروسية دمرت مراكز تجمع المرتزقة الأجانب، ومستودعات لتخزين الطائرات... 18.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-18T04:57+0000
2025-09-18T04:57+0000
2025-09-18T04:57+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
وقال ليبيديف لوكالة "سبوتنيك": "في مقاطعة خاركوف... الأهداف المدمرة: المنطقة الصناعية في خاركوف، بالقرب من مصنع ماليشيف، تم تدمير ورشة تصليح آليات، ومستودعات تحتوي على طائرات مسيرة، وراجمات صواريخ كان الانفجار مدويا".وأضاف أن قوات القوات المسلحة الأوكرانية دُمرت في منطقتي كوبيانسك وبوغودوخيف في مقاطعة خاركيف، وخلال إحدى "الضربات"، انفجر مبنى خارجي يحتوي على مستودع ميداني مؤقت.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.القوات الروسية تنفذ ضربة مشتركة استهدفت مصفاة نفط تزود القوات الأوكرانية بالوقود
2025
رصد عسكري, روسيا
أكد سيرغي ليبيديف، منسق مجموعات العمل السري الموالية لروسيا في مقاطعة نيكولاييف، أن القوات الروسية دمرت مراكز تجمع المرتزقة الأجانب، ومستودعات لتخزين الطائرات المسيرة في مقاطعة خاركوف.
وقال ليبيديف لوكالة "سبوتنيك": "في مقاطعة خاركوف... الأهداف المدمرة: المنطقة الصناعية في خاركوف، بالقرب من مصنع ماليشيف، تم تدمير ورشة تصليح آليات، ومستودعات تحتوي على طائرات مسيرة، وراجمات صواريخ كان الانفجار مدويا".
وأضاف: تم قصف مهجع بالقرب من المنطقة الصناعية، وكان المهجع يؤوي ما يصل إلى 100 مرتزق أجنبي من أمريكا الوسطى.
وأضاف أن قوات القوات المسلحة الأوكرانية دُمرت في منطقتي كوبيانسك وبوغودوخيف في مقاطعة خاركيف، وخلال إحدى "الضربات"، انفجر مبنى خارجي يحتوي على مستودع ميداني مؤقت.
وبالإضافة إلى ذلك، وفقا لليبيديف، تم تدمير مواقع للقوات المسلحة الأوكرانية على مشارف مقاطعة خاركوف، والتي كانت تستعد للتحرك نحو فولشانسك، ومرافق خاصة احتوت على مركبات مدرعة مخبأة في حاويات.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.