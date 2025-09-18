https://sarabic.ae/20250918/الأمن-الروسي-يفكك-شبكة-تجسسية-أوكرانية-ويمنع-هجوما-إرهابيا-في-سانت-بطرسبورغ-1104971519.html
الأمن الروسي يفكك شبكة تجسسية أوكرانية ويمنع هجوما إرهابيا في سانت بطرسبورغ
الأمن الروسي يفكك شبكة تجسسية أوكرانية ويمنع هجوما إرهابيا في سانت بطرسبورغ
روسيا
أخبار أوكرانيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الأمن الروسي يفكك شبكة تجسسية أوكرانية ويمنع هجوما إرهابيا في سانت بطرسبورغ
04:52 GMT 18.09.2025 (تم التحديث: 05:01 GMT 18.09.2025)
أعلنت لجنة الأمن الفيدرالية الروسية، اليوم الخميس، أنها فككت شبكة تجسسية تابعة للاستخبارات الأوكرانية في سانت بطرسبورغ، كانت تخطط لتنفيذ هجوم إرهابي ضد رئيس أحد المؤسسات الدفاعية.
وجاء في بيان اللجنة: "في سانت بطرسبورغ، أوقفت لجنة الأمن الفيدرالية الروسية نشاط شبكة تجسسية أوكرانية تتكون من ثلاثة مواطنين روس مواليد 1993 و1994 و2006، كانوا يخططون لتفجير سيارة رئيس أحد مؤسسات مجمع الصناعات الدفاعية باستخدام عبوة ناسفة محلية الصنع".
وأضافت اللجنة: "بتعليمات من القائم بالإشراف على هذه الشبكة التابعة للإدارة الرئيسية للاستخبارات في وزارة الدفاع الأوكرانية، قام اثنان من الموقوفين بمراقبة الهدف وجمع معلومات حول مكان إقامته، ونقلوا العبوة عبر مخبأ مجهز في إحدى مقابر سانت بطرسبورغ إلى منفذ الهجوم".
وأدلى المعتقلون باعترافات حول تحضير الهجوم وتعاونهم مع الاستخبارات الأوكرانية
عبر تطبيق تلغرام، وأُطلقت تحقيقات جنائية بتهم التحضير لهجوم إرهابي، والتعامل غير القانوني مع المتفجرات أو الأجهزة الانفجارية.
وتواصل لجنة الأمن الفيدرالية الروسية العمليات والتحقيقات لتحديد مسؤوليتهم بموجب المواد المتعلقة بالمشاركة في جماعة إرهابية والمشاركة في نشاط منظمة إرهابية والخيانة العظمى، والتي قد تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد.
وحذرت لجنة الأمن الفيدرالية الروسية المواطنين الروس من النشاط المستمر للاستخبارات الأوكرانية في البحث عن منفذي هجمات عبر الإنترنت، ودعت إلى توخي الحذر وتجنب استخدام تطبيقات تلغرام، واتساب مع جهات اتصال غير معروفة لتفادي أي استفزازات.