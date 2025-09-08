https://sarabic.ae/20250908/جهاز-الأمن-الفيدرالي-الروسي-اعتقال-مواطن-أذربيجاني-للاشتباه-في-تحضيره-لهجمات-إرهابية-1104610980.html
جهاز الأمن الفيدرالي الروسي: اعتقال مواطن أذربيجاني للاشتباه في تحضيره لهجمات إرهابية
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102125/30/1021253064_0:79:1661:1013_1920x0_80_0_0_f716d96b91a6f74c2d4b86427e287ce0.jpg
روسيا
أفاد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الاثنين، باعتقال مواطن أذربيجاني كان يُخطط لهجمات إرهابية في يسينتوكي وستافروبول بأوامر من منظمة إرهابية أوكرانية.
وقال الأمن في بيان: "جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أحبط محاولة أخرى من قبل النظام الأوكراني لارتكاب سلسلة من الأعمال التخريبية والإرهابية على أراضي بلادنا".
وأوضح جهاز الأمن، أنه اعتقل مواطن أذربيجاني في إقليم ستافروبول، بعد انضمامه إلى منظمة إرهابية أوكرانية محظورة.
وأشار إلى أن المعتقل أجرى استطلاعًا لمواقع، منها مبانٍ إدارية وبنية تحتية للنقل في يسينتوكي وستافروبول، وحصل على مواد لتصنيع العبوات الناسفة، ثم خبأها.
وفقًا لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي، كان المعتقل يخطط لتركيب عدة عبوات ناسفة باستخدام مهاراته المكتسبة من خدمته في القوات الخاصة. وقد صودرت منه مكونات العبوات الناسفة، ووسائل الاتصال، وأدلة على أنشطته. وفُتحت قضية جنائية بموجب المادتين 30 و205 من القانون الجنائي الروسي (التحضير لعمل إرهابي).