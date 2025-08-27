عربي
الأمن الفيدرالي الروسي يعلن إحباط مخطط أوكراني للهجوم على مطار إنغلز العسكري في ساراتوف
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
سوريا.. كيف تواجه أسوأ أزمة جفاف
08:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:48 GMT
12 د
صدى الحياة
الفضاء.. الجبهة الجديدة في الصراع الرقمي
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
09:32 GMT
13 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
09:45 GMT
15 د
الإنسان والثقافة
جودت هوشيار: الأدباء العباقرة لا يظهرون في كل عصر..وثمة كتَاب وشعراء متميزون في روسيا اليوم
10:30 GMT
29 د
من الملعب
برشلونة وريال مدريد بالعلامة الكاملة.. وميلان يسقط في المباراة الافتتاحية
11:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواطف والأعراض الجسدية؟
12:29 GMT
18 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
12:46 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
من الطاقة إلى الصناعة.. طفرة في العلاقات الاقتصادية بين موسكو ونيودلهي
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شلل تشتت الانتباه... كيف تتحرر من القيد الخفي؟
16:33 GMT
22 د
بلا قيود
خبير: النظام العالمي لا يمكنه تعليق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة لأنه يشهد انهيارا أخلاقيا
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
غزة ما بين التصعيد الإسرائيلي وتفاقم للأزمة الإنسانية
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
العراق يدخل عصر الغاز المسال.. خطوة نحو تنويع الطاقه
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التعدين يهدي اقتصاد مصر اكتشافات كبرى للنفط والغاز والذهب
08:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
08:47 GMT
13 د
من الملعب
برشلونة وريال مدريد بالعلامة الكاملة.. وميلان يسقط في المباراة الافتتاحية
09:03 GMT
26 د
صدى الحياة
التعليم الروسي يصبح أولوية للعرب
09:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
النيجر تعلن مقتل زعيم بوكو حرام الإرهابية بغارة جوية
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
10:48 GMT
12 د
الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
11:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
11:33 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
11:52 GMT
8 د
مساحة حرة
الفقر في أوروبا... الأرقام تهز صورة القارة
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
16:03 GMT
14 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
16:17 GMT
30 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:47 GMT
10 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250827/الأمن-الروسي-يعلن-إحباط-مخطط-تخريبي-بالقرب-من-مطار-إنغلز-العسكري-بمقاطعة-ساراتوف-1104177270.html
الأمن الفيدرالي الروسي يعلن إحباط مخطط أوكراني للهجوم على مطار إنغلز العسكري في ساراتوف
الأمن الفيدرالي الروسي يعلن إحباط مخطط أوكراني للهجوم على مطار إنغلز العسكري في ساراتوف
سبوتنيك عربي
أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الأربعاء، أن قوات الأمن اعتقلت عميلا لجاهز الأمن الأوكراني خطط لهجوم على مطار إنغلز العسكري في مقاطعة ساراتوف. 27.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-27T06:53+0000
2025-08-27T07:09+0000
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/02/17/1059053729_0:78:1589:971_1920x0_80_0_0_45f4cae55705aec5b6d6431a0ecb5c96.jpg
وقال جهاز الأمن: "تمكن أفراد أجهزة الأمن من أوقف نشاطا غير قانوني لمقيم يبلغ من العمر 35 عاما في مدينة فولغوغراد، يشتبه في تعاونه السري مع ممثلي جهاز استخبارات أجنبي".وأشارت إلى أن المتهم عاش في مقاطعة لفوف بأوكرانيا من عام 2019 إلى عام 2022، حيث تم تجنيده من قبل ادارة الأمن الأوكراني لارتكاب عمل تخريبي وإرهابي في روسيا مقابل الجنسية الأوكرانية.وأوضح البيان أنه بعد التدريب في كييف، عاد إلى فولغوغراد بحجة العودة إلى الوطن وذهب إلى مقاطعة ساراتوف للتحضير لهجوم على منشأة عسكرية.وبحسب البيان تم تحديد أنه استأجر منزلا بالقرب من المطار في إنجلز، حيث خطط لتركيب معدات للطائرات دون طيار الهجومية.وتابع: "فتحت إدارة التحقيق التابعة لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي لمقاطعة فولغوغراد قضية جنائية ضد المعتقل بموجب المادة 275.1 من القانون الجنائي لروسيا".اعتقال عميل أجنبي لجهاز الأمن الأوكراني بحوزته وثائق سريةالأمن الفيدرالي الروسي يقبض على مجموعة تخريبية أوكرانية في بريانسك ويحبط مخططاتها
https://sarabic.ae/20250825/روسيا-إحباط-عمل-إرهابي-ضد-عناصر-في-جهاز-الأمن-في-القرم-1104102267.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/02/17/1059053729_94:0:1493:1049_1920x0_80_0_0_33cce665e8debdfd358c33723f371639.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا
روسيا

الأمن الفيدرالي الروسي يعلن إحباط مخطط أوكراني للهجوم على مطار إنغلز العسكري في ساراتوف

06:53 GMT 27.08.2025 (تم التحديث: 07:09 GMT 27.08.2025)
© Photo / The Federal Security Service of the Russian Federation / الانتقال إلى بنك الصورالأمن الفيدرالي الروسي يمنع هجوما إرهابيا في القرم، روسيا 23 فبراير 2022
الأمن الفيدرالي الروسي يمنع هجوما إرهابيا في القرم، روسيا 23 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.08.2025
© Photo / The Federal Security Service of the Russian Federation
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الأربعاء، أن قوات الأمن اعتقلت عميلا لجاهز الأمن الأوكراني خطط لهجوم على مطار إنغلز العسكري في مقاطعة ساراتوف.
وقال جهاز الأمن: "تمكن أفراد أجهزة الأمن من أوقف نشاطا غير قانوني لمقيم يبلغ من العمر 35 عاما في مدينة فولغوغراد، يشتبه في تعاونه السري مع ممثلي جهاز استخبارات أجنبي".
وأشارت إلى أن المتهم عاش في مقاطعة لفوف بأوكرانيا من عام 2019 إلى عام 2022، حيث تم تجنيده من قبل ادارة الأمن الأوكراني لارتكاب عمل تخريبي وإرهابي في روسيا مقابل الجنسية الأوكرانية.
وأوضح البيان أنه بعد التدريب في كييف، عاد إلى فولغوغراد بحجة العودة إلى الوطن وذهب إلى مقاطعة ساراتوف للتحضير لهجوم على منشأة عسكرية.
جهاز الأمن الفيدرالي الروسي يعتقل مهاجرين من آسيا الوسطى، ينتمون لتنظيم داعش الإرهابي (المحظور في روسيا وعدد من الدول) كانوا يخططون لاغتيال مسؤولين أمنيين، 29 يوليو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.08.2025
روسيا.. إحباط عمل إرهابي ضد عناصر في جهاز الأمن في القرم
25 أغسطس, 08:06 GMT
وبحسب البيان تم تحديد أنه استأجر منزلا بالقرب من المطار في إنجلز، حيث خطط لتركيب معدات للطائرات دون طيار الهجومية.
وتابع: "فتحت إدارة التحقيق التابعة لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي لمقاطعة فولغوغراد قضية جنائية ضد المعتقل بموجب المادة 275.1 من القانون الجنائي لروسيا".
اعتقال عميل أجنبي لجهاز الأمن الأوكراني بحوزته وثائق سرية
الأمن الفيدرالي الروسي يقبض على مجموعة تخريبية أوكرانية في بريانسك ويحبط مخططاتها
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала