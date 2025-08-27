https://sarabic.ae/20250827/الأمن-الروسي-يعلن-إحباط-مخطط-تخريبي-بالقرب-من-مطار-إنغلز-العسكري-بمقاطعة-ساراتوف-1104177270.html

الأمن الفيدرالي الروسي يعلن إحباط مخطط أوكراني للهجوم على مطار إنغلز العسكري في ساراتوف

الأمن الفيدرالي الروسي يعلن إحباط مخطط أوكراني للهجوم على مطار إنغلز العسكري في ساراتوف

سبوتنيك عربي

أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الأربعاء، أن قوات الأمن اعتقلت عميلا لجاهز الأمن الأوكراني خطط لهجوم على مطار إنغلز العسكري في مقاطعة ساراتوف. 27.08.2025, سبوتنيك عربي

2025-08-27T06:53+0000

2025-08-27T06:53+0000

2025-08-27T07:09+0000

روسيا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/02/17/1059053729_0:78:1589:971_1920x0_80_0_0_45f4cae55705aec5b6d6431a0ecb5c96.jpg

وقال جهاز الأمن: "تمكن أفراد أجهزة الأمن من أوقف نشاطا غير قانوني لمقيم يبلغ من العمر 35 عاما في مدينة فولغوغراد، يشتبه في تعاونه السري مع ممثلي جهاز استخبارات أجنبي".وأشارت إلى أن المتهم عاش في مقاطعة لفوف بأوكرانيا من عام 2019 إلى عام 2022، حيث تم تجنيده من قبل ادارة الأمن الأوكراني لارتكاب عمل تخريبي وإرهابي في روسيا مقابل الجنسية الأوكرانية.وأوضح البيان أنه بعد التدريب في كييف، عاد إلى فولغوغراد بحجة العودة إلى الوطن وذهب إلى مقاطعة ساراتوف للتحضير لهجوم على منشأة عسكرية.وبحسب البيان تم تحديد أنه استأجر منزلا بالقرب من المطار في إنجلز، حيث خطط لتركيب معدات للطائرات دون طيار الهجومية.وتابع: "فتحت إدارة التحقيق التابعة لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي لمقاطعة فولغوغراد قضية جنائية ضد المعتقل بموجب المادة 275.1 من القانون الجنائي لروسيا".اعتقال عميل أجنبي لجهاز الأمن الأوكراني بحوزته وثائق سريةالأمن الفيدرالي الروسي يقبض على مجموعة تخريبية أوكرانية في بريانسك ويحبط مخططاتها

https://sarabic.ae/20250825/روسيا-إحباط-عمل-إرهابي-ضد-عناصر-في-جهاز-الأمن-في-القرم-1104102267.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا