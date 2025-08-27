https://sarabic.ae/20250827/الأمن-الروسي-يعلن-إحباط-مخطط-تخريبي-بالقرب-من-مطار-إنغلز-العسكري-بمقاطعة-ساراتوف-1104177270.html
الأمن الفيدرالي الروسي يعلن إحباط مخطط أوكراني للهجوم على مطار إنغلز العسكري في ساراتوف
الأمن الفيدرالي الروسي يعلن إحباط مخطط أوكراني للهجوم على مطار إنغلز العسكري في ساراتوف
سبوتنيك عربي
أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الأربعاء، أن قوات الأمن اعتقلت عميلا لجاهز الأمن الأوكراني خطط لهجوم على مطار إنغلز العسكري في مقاطعة ساراتوف. 27.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-27T06:53+0000
2025-08-27T06:53+0000
2025-08-27T07:09+0000
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/02/17/1059053729_0:78:1589:971_1920x0_80_0_0_45f4cae55705aec5b6d6431a0ecb5c96.jpg
وقال جهاز الأمن: "تمكن أفراد أجهزة الأمن من أوقف نشاطا غير قانوني لمقيم يبلغ من العمر 35 عاما في مدينة فولغوغراد، يشتبه في تعاونه السري مع ممثلي جهاز استخبارات أجنبي".وأشارت إلى أن المتهم عاش في مقاطعة لفوف بأوكرانيا من عام 2019 إلى عام 2022، حيث تم تجنيده من قبل ادارة الأمن الأوكراني لارتكاب عمل تخريبي وإرهابي في روسيا مقابل الجنسية الأوكرانية.وأوضح البيان أنه بعد التدريب في كييف، عاد إلى فولغوغراد بحجة العودة إلى الوطن وذهب إلى مقاطعة ساراتوف للتحضير لهجوم على منشأة عسكرية.وبحسب البيان تم تحديد أنه استأجر منزلا بالقرب من المطار في إنجلز، حيث خطط لتركيب معدات للطائرات دون طيار الهجومية.وتابع: "فتحت إدارة التحقيق التابعة لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي لمقاطعة فولغوغراد قضية جنائية ضد المعتقل بموجب المادة 275.1 من القانون الجنائي لروسيا".اعتقال عميل أجنبي لجهاز الأمن الأوكراني بحوزته وثائق سريةالأمن الفيدرالي الروسي يقبض على مجموعة تخريبية أوكرانية في بريانسك ويحبط مخططاتها
https://sarabic.ae/20250825/روسيا-إحباط-عمل-إرهابي-ضد-عناصر-في-جهاز-الأمن-في-القرم-1104102267.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/02/17/1059053729_94:0:1493:1049_1920x0_80_0_0_33cce665e8debdfd358c33723f371639.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا
الأمن الفيدرالي الروسي يعلن إحباط مخطط أوكراني للهجوم على مطار إنغلز العسكري في ساراتوف
06:53 GMT 27.08.2025 (تم التحديث: 07:09 GMT 27.08.2025)
أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الأربعاء، أن قوات الأمن اعتقلت عميلا لجاهز الأمن الأوكراني خطط لهجوم على مطار إنغلز العسكري في مقاطعة ساراتوف.
وقال جهاز الأمن: "تمكن أفراد أجهزة الأمن من أوقف نشاطا غير قانوني لمقيم يبلغ من العمر 35 عاما في مدينة فولغوغراد، يشتبه في تعاونه السري مع ممثلي جهاز استخبارات أجنبي".
وأشارت إلى أن المتهم عاش في مقاطعة لفوف بأوكرانيا من عام 2019 إلى عام 2022، حيث تم تجنيده من قبل ادارة الأمن الأوكراني لارتكاب عمل تخريبي وإرهابي في روسيا مقابل الجنسية الأوكرانية.
وأوضح البيان أنه بعد التدريب في كييف، عاد إلى فولغوغراد بحجة العودة إلى الوطن وذهب إلى مقاطعة ساراتوف للتحضير لهجوم على منشأة عسكرية.
وبحسب البيان تم تحديد أنه استأجر منزلا بالقرب من المطار في إنجلز، حيث خطط لتركيب معدات للطائرات دون طيار الهجومية.
وتابع: "فتحت إدارة التحقيق التابعة لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي لمقاطعة فولغوغراد قضية جنائية ضد المعتقل بموجب المادة 275.1 من القانون الجنائي لروسيا".