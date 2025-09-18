عربي
أمساليوم
بث مباشر
Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
استهداف منشآت الطاقة التي تعمل لصالح القوات الأوكرانية- الدفاع الروسية
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
وأفاد بيان الوزارة بأن "دمر الطيران العملياتي التكتيكي، والطائرات المسيرة الهجومية، وقوات الصواريخ، والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية منشآت طاقة تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية، ومواقع تخزين ومنشآت إنتاج للطائرات المسيرة بعيدة المدى، بالإضافة إلى مواقع انتشار مؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 142 منطقة".وأضاف البيان: "أسقطت وسائط الدفاع الجوي 106 طائرة مسيرة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية".وواصلت وحدات تجمع قوات "الشرق" توغلها في عمق دفاعات العدو، واستهدفت أفراد ومعدات القوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق بلدات، بيريزوفوي، ونوفونيكولاييفكا، وفيشنيفو، في مقاطعة دنيبروبيتروفسك، ونوفوإيفانوفكا في مقاطعة زابوروجيه".
10:06 GMT 18.09.2025 (تم التحديث: 10:10 GMT 18.09.2025)
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، استهداف منشآت الطاقة التي تعمل لصالح القوات الأوكرانية،
وأفاد بيان الوزارة بأن "دمر الطيران العملياتي التكتيكي، والطائرات المسيرة الهجومية، وقوات الصواريخ، والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية منشآت طاقة تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية، ومواقع تخزين ومنشآت إنتاج للطائرات المسيرة بعيدة المدى، بالإضافة إلى مواقع انتشار مؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 142 منطقة".
وأضاف البيان: "أسقطت وسائط الدفاع الجوي 106 طائرة مسيرة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية".
وواصلت وحدات تجمع قوات "الشرق" توغلها في عمق دفاعات العدو، واستهدفت أفراد ومعدات القوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق بلدات، بيريزوفوي، ونوفونيكولاييفكا، وفيشنيفو، في مقاطعة دنيبروبيتروفسك، ونوفوإيفانوفكا في مقاطعة زابوروجيه".
خسائر القوات الأوكرانية نحو 280 عسكرياً، ودبابة، و3 مركبات قتالية مصفحة، و10 سيارات، ومدفع ميدان، وتدمير محطة حرب إلكترونية، ومستودع ذخيرة.
