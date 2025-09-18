https://sarabic.ae/20250918/استهداف-منشآت-الطاقة-التي-تعمل-لصالح-القوات-الأوكرانية--الدفاع-الروسية-1104976523.html
استهداف منشآت الطاقة التي تعمل لصالح القوات الأوكرانية- الدفاع الروسية
استهداف منشآت الطاقة التي تعمل لصالح القوات الأوكرانية- الدفاع الروسية
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، استهداف منشآت الطاقة التي تعمل لصالح القوات الأوكرانية، 18.09.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
وأفاد بيان الوزارة بأن "دمر الطيران العملياتي التكتيكي، والطائرات المسيرة الهجومية، وقوات الصواريخ، والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية منشآت طاقة تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية، ومواقع تخزين ومنشآت إنتاج للطائرات المسيرة بعيدة المدى، بالإضافة إلى مواقع انتشار مؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 142 منطقة".وأضاف البيان: "أسقطت وسائط الدفاع الجوي 106 طائرة مسيرة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية".وواصلت وحدات تجمع قوات "الشرق" توغلها في عمق دفاعات العدو، واستهدفت أفراد ومعدات القوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق بلدات، بيريزوفوي، ونوفونيكولاييفكا، وفيشنيفو، في مقاطعة دنيبروبيتروفسك، ونوفوإيفانوفكا في مقاطعة زابوروجيه".
استهداف منشآت الطاقة التي تعمل لصالح القوات الأوكرانية- الدفاع الروسية
