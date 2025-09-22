عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
"عقدة الخواجة" وتجذرها في الوعي العربي
08:18 GMT
39 د
مساحة حرة
من مواقع التواصل إلى البرلمان: "مؤثرة مغربية" تفكر في خوض الانتخابات باسم "التقدم والاشتراكية"
09:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:33 GMT
13 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
10:30 GMT
29 د
خطوط التماس
بلاد الشام محور الصراعات عبر التاريخ
11:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
رالي الكاهنة - المرأة التونسية على خط الانطلاق
11:49 GMT
11 د
مرايا العلوم
بلورات الزمن المرئية وإشارات راديو غريبة من الفضاء
12:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
بعد دعوات تفكيك السلطة الفلسطينية، هل تمهد إسرائيل لضم الضفة الغربية
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأمن السيبراني في عصر الذكاء الاصطناعي: مخاطر الصور المعدلة (تهديدات الهجمات الخفية عبر الصور)
16:33 GMT
16 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
16:49 GMT
11 د
عالم سبوتنيك
ضربة روسية مكثفة للمجمع العسكري الصناعي الأوكراني، طهران تهدد بتعليق تعاونها مع الوكالة الذرية
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: أي اتفاق قد يخرج عن المفاوضات بين سوريا وإسرائيل سيكون لصالح إسرائيل حكما
18:00 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
الخريف في أعمال الشعراء الروس.. من التأمل الوجودي إلى الحنين للطفولة
18:31 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:29 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تعاني النساء العربيات من مشكلة السمنة أكثر من الرجال؟
08:18 GMT
19 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
08:37 GMT
23 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
09:03 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
"عقدة الخواجة" وتجذرها في الوعي العربي
09:21 GMT
39 د
الإنسان والثقافة
الخريف في أعمال الشعراء الروس.. من التأمل الوجودي إلى الحنين للطفولة
10:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
فرنسا تجمد تعاونها الأمني مع مالي، تنازع على الفوز في الانتخابات الرئاسية في ملاوي وسط توتر سياسي
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
11:48 GMT
11 د
مساحة حرة
ماذا فعلت التغيرات المناخية بالبحر المتوسط والمدن المطلة عليه
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نحمي حقوق المبدع في زمن القرصنة الرقمية؟
16:03 GMT
18 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
16:21 GMT
30 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:50 GMT
10 د
أمساليوم
بث مباشر
العملية العسكرية الروسية الخاصة
وقال الجندي لوكالة "سبوتنيك": "أُفيد بأن الاستطلاع رصد تحركات للعدو في بلدة مالي شيرباكي. أُرسل جنديان، أحدهما أنا، إلى موقع للتأكد من المعلومات وتقييم الوضع. بعد التأكد من المعلومات، أُرسلت مجموعة من الطائرات الهجومية لتعزيزنا".ويتذكر "اوفار" أن إحدى مجموعات وحدة القوات الخاصة الأوكرانية تمكنت من إقامة اتصال وتوفير طائرات مسيرة هجومية لتغطيتها والانسحاب.وقال: "بدأوا بقصفنا بالمدفعية وقذائف الهاون وبالطائرات المسيرة. لم نتكبد أي خسائر خلال المعركة مع القوات الخاصة... قتلنا نحو 8 أشخاص. بعد المعركة، ذهبنا لتفحص الجثث، كانت تحمل شارات وخطوطًا كُتب عليها "المديرية العامة للمخابرات التابعة لوزارة الدفاع الأوكرانية". حسنًا، إنها قوات خاصة".ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.الجيش الروسي يحرر بلدة بيريزوفويه في مقاطعة دنيبروبيتروفسك- وزارة الدفاع
قوات مجموعة "دنيبر" الروسية تحيد وحدة متفوقة عدديا من القوات الخاصة الأوكرانية

القوات المسلحة الروسية تقصف بواسطة "غراد" مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور كراسني ليمان، العملية العسكرية الخاصة
القوات المسلحة الروسية تقصف بواسطة غراد مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور كراسني ليمان، العملية العسكرية الخاصة
صرّح جندي من الجيش الروسي تابع لقوات مجموعة "دنبير" الروسية، يحمل رمز النداء "أوفار"، أن جنودًا من السرية الخامسة التابعة للفوج 391 من الفرقة 19 التابعة لقوات مجموعة "دنيبر" الروسية، قاموا بتحييد وحدة متفوقة عدديا من القوات الخاصة التابعة للاستخبارات الأوكرانية.
وقال الجندي لوكالة "سبوتنيك": "أُفيد بأن الاستطلاع رصد تحركات للعدو في بلدة مالي شيرباكي. أُرسل جنديان، أحدهما أنا، إلى موقع للتأكد من المعلومات وتقييم الوضع. بعد التأكد من المعلومات، أُرسلت مجموعة من الطائرات الهجومية لتعزيزنا".

وتابع: "التقينا برجالنا وذهبنا لتطهير المكان. كانوا (من القوات الخاصة) مدربين تدريبًا جيدًا. ألقينا قنابل يدوية في القبو، فألقوا بها. لم يكونوا من النوع الذي يخاف. لم تدم المعركة طويلًا، حوالي ساعتين. كان عددهم نحو 10. كنا 8. لا يزال من غير المعروف كم هرب منهم".

ويتذكر "اوفار" أن إحدى مجموعات وحدة القوات الخاصة الأوكرانية تمكنت من إقامة اتصال وتوفير طائرات مسيرة هجومية لتغطيتها والانسحاب.
وقال: "بدأوا بقصفنا بالمدفعية وقذائف الهاون وبالطائرات المسيرة. لم نتكبد أي خسائر خلال المعركة مع القوات الخاصة... قتلنا نحو 8 أشخاص. بعد المعركة، ذهبنا لتفحص الجثث، كانت تحمل شارات وخطوطًا كُتب عليها "المديرية العامة للمخابرات التابعة لوزارة الدفاع الأوكرانية". حسنًا، إنها قوات خاصة".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
الجيش الروسي يحرر بلدة بيريزوفويه في مقاطعة دنيبروبيتروفسك- وزارة الدفاع
