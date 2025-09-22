https://sarabic.ae/20250922/قوات-مجموعة-دنيبر-الروسية-تحيد-وحدة-متفوقة-عدديا-من-القوات-الخاصة-الأوكرانية-1105113361.html
قوات مجموعة "دنيبر" الروسية تحيد وحدة متفوقة عدديا من القوات الخاصة الأوكرانية
قوات مجموعة "دنيبر" الروسية تحيد وحدة متفوقة عدديا من القوات الخاصة الأوكرانية
صرّح جندي من الجيش الروسي تابع لقوات مجموعة "دنبير" الروسية، يحمل رمز النداء "أوفار"، أن جنودًا من السرية الخامسة التابعة للفوج 391 من الفرقة 19 التابعة لقوات...
وقال الجندي لوكالة "سبوتنيك": "أُفيد بأن الاستطلاع رصد تحركات للعدو في بلدة مالي شيرباكي. أُرسل جنديان، أحدهما أنا، إلى موقع للتأكد من المعلومات وتقييم الوضع. بعد التأكد من المعلومات، أُرسلت مجموعة من الطائرات الهجومية لتعزيزنا".ويتذكر "اوفار" أن إحدى مجموعات وحدة القوات الخاصة الأوكرانية تمكنت من إقامة اتصال وتوفير طائرات مسيرة هجومية لتغطيتها والانسحاب.وقال: "بدأوا بقصفنا بالمدفعية وقذائف الهاون وبالطائرات المسيرة. لم نتكبد أي خسائر خلال المعركة مع القوات الخاصة... قتلنا نحو 8 أشخاص. بعد المعركة، ذهبنا لتفحص الجثث، كانت تحمل شارات وخطوطًا كُتب عليها "المديرية العامة للمخابرات التابعة لوزارة الدفاع الأوكرانية". حسنًا، إنها قوات خاصة".ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
صرّح جندي من الجيش الروسي تابع لقوات مجموعة "دنبير" الروسية، يحمل رمز النداء "أوفار"، أن جنودًا من السرية الخامسة التابعة للفوج 391 من الفرقة 19 التابعة لقوات مجموعة "دنيبر" الروسية، قاموا بتحييد وحدة متفوقة عدديا من القوات الخاصة التابعة للاستخبارات الأوكرانية.
وقال الجندي لوكالة "سبوتنيك": "أُفيد بأن الاستطلاع رصد تحركات للعدو في بلدة مالي شيرباكي. أُرسل جنديان، أحدهما أنا، إلى موقع للتأكد من المعلومات وتقييم الوضع. بعد التأكد من المعلومات، أُرسلت مجموعة من الطائرات الهجومية لتعزيزنا".
وتابع: "التقينا برجالنا وذهبنا لتطهير المكان. كانوا (من القوات الخاصة) مدربين تدريبًا جيدًا. ألقينا قنابل يدوية في القبو، فألقوا بها. لم يكونوا من النوع الذي يخاف. لم تدم المعركة طويلًا، حوالي ساعتين. كان عددهم نحو 10. كنا 8. لا يزال من غير المعروف كم هرب منهم".
ويتذكر "اوفار" أن إحدى مجموعات وحدة القوات الخاصة الأوكرانية تمكنت من إقامة اتصال وتوفير طائرات مسيرة هجومية لتغطيتها والانسحاب.
وقال: "بدأوا بقصفنا بالمدفعية وقذائف الهاون وبالطائرات المسيرة. لم نتكبد أي خسائر خلال المعركة مع القوات الخاصة... قتلنا نحو 8 أشخاص. بعد المعركة، ذهبنا لتفحص الجثث، كانت تحمل شارات وخطوطًا كُتب عليها "المديرية العامة للمخابرات التابعة لوزارة الدفاع الأوكرانية". حسنًا، إنها قوات خاصة".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة،
التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.