الجيش الروسي يحرر بلدة بيريزوفويه في مقاطعة دنيبروبيتروفسك- وزارة الدفاع

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، بأن القوات الروسية حررت بلدة بيريزوفويه في مقاطعة دنيبروبيتروفسك. 20.09.2025, سبوتنيك عربي

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

وقالت وزارة الدفاع في بيان: "واصلت وحدات من مجموعة "الشرق" التقدم في أعماق دفاعات العدو وحررت بلدة بيريزوفويه في مقاطعة دنيبروبتروفسك، وخسرت القوات الأوكرانية أكثر من 270 عسكريا ومركبات قتالية مدرعة و 14 مركبة بالإضافة إلى محطة حرب إلكترونية".وأكدت الدفاع أنه "قد تحققت أهداف الضربة".وأوضح البيان: "واصلت وحدات من مجموعة "المركز" التقدم في عمق دفاعات القوات المسلحة الأوكرانية، واستهدفت تشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة في جمهورية دونيتسك الشعبية ومقاطعة دنيبروبتروفسك، وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 480 جنديا ودبابة، ومركبات قتالية، وعددا من المدافع الميدانية".وأشارت وزارة الدفاع الروسية، في بيانها، إلى أن "وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية واصلت تقدمها في عمق دفاعات العدو، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة من مقاطعتي سومي وخاركوف، وبلغت خسائر العدو نحو 215 عسكريا، ودبابة ومركبات قتالية وعددا من المدافع الميدانية".وأضافت: "الطائرات التشغيلية والتكتيكية والمركبات الجوية دون طيار وقوات الصواريخ والمدفعية الروسية، استهدفت مراكز ومنشآت البنية التحتية للنقل المستخدمة لصالح القوات الأوكرانية، ومواقع تخزين إطلاق الطائرات دون طيار بعيدة المدى، وكذلك المواقع المؤقتة للتشكيلات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 151منطقة".وبحسب البيان، فإن "أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت 383 طائرة مسيرة أوكرانية".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.القوات الروسية تنفذ ضربة مشتركة استهدفت مصفاة نفط تزود القوات الأوكرانية بالوقود

