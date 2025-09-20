https://sarabic.ae/20250920/الجيش-الروسي-يحرر-بلدة-بيريزوفيا-في-مقاطعة-دنيبروبيتروفسك--الدفاع-الروسية-1105058910.html
الجيش الروسي يحرر بلدة بيريزوفويه في مقاطعة دنيبروبيتروفسك- وزارة الدفاع
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، بأن القوات الروسية حررت بلدة بيريزوفويه في مقاطعة دنيبروبيتروفسك. 20.09.2025, سبوتنيك عربي
وقالت وزارة الدفاع في بيان: "واصلت وحدات من مجموعة "الشرق" التقدم في أعماق دفاعات العدو وحررت بلدة بيريزوفويه في مقاطعة دنيبروبتروفسك، وخسرت القوات الأوكرانية أكثر من 270 عسكريا ومركبات قتالية مدرعة و 14 مركبة بالإضافة إلى محطة حرب إلكترونية".وأكدت الدفاع أنه "قد تحققت أهداف الضربة".وأوضح البيان: "واصلت وحدات من مجموعة "المركز" التقدم في عمق دفاعات القوات المسلحة الأوكرانية، واستهدفت تشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة في جمهورية دونيتسك الشعبية ومقاطعة دنيبروبتروفسك، وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 480 جنديا ودبابة، ومركبات قتالية، وعددا من المدافع الميدانية".وأشارت وزارة الدفاع الروسية، في بيانها، إلى أن "وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية واصلت تقدمها في عمق دفاعات العدو، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة من مقاطعتي سومي وخاركوف، وبلغت خسائر العدو نحو 215 عسكريا، ودبابة ومركبات قتالية وعددا من المدافع الميدانية".وأضافت: "الطائرات التشغيلية والتكتيكية والمركبات الجوية دون طيار وقوات الصواريخ والمدفعية الروسية، استهدفت مراكز ومنشآت البنية التحتية للنقل المستخدمة لصالح القوات الأوكرانية، ومواقع تخزين إطلاق الطائرات دون طيار بعيدة المدى، وكذلك المواقع المؤقتة للتشكيلات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 151منطقة".وبحسب البيان، فإن "أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت 383 طائرة مسيرة أوكرانية".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.القوات الروسية تنفذ ضربة مشتركة استهدفت مصفاة نفط تزود القوات الأوكرانية بالوقود
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، بأن القوات الروسية حررت بلدة بيريزوفويه في مقاطعة دنيبروبيتروفسك.
وقالت وزارة الدفاع في بيان: "واصلت وحدات من مجموعة "الشرق" التقدم في أعماق دفاعات العدو وحررت بلدة بيريزوفويه في مقاطعة دنيبروبتروفسك، وخسرت القوات الأوكرانية أكثر من 270 عسكريا ومركبات قتالية مدرعة و 14 مركبة بالإضافة إلى محطة حرب إلكترونية".
وأضافت: "الليلة الماضية، القوات المسلحة الروسية، بضربة واسعة النطاق بأسلحة جوية وبرية بعيدة المدى عالية الدقة، وبطائرات جوية دون طيار، استهدفت مؤسسات المجمع الصناعي العسكري الأوكراني، التي تعمل في تطوير صورايخ "سابسان" التشغيلية والتكتيكية، وإنتاج طائرات دون طيار متعددة الأغراض، ومعدات عسكرية آلية".
وأكدت الدفاع أنه "قد تحققت أهداف الضربة".
وأوضح البيان: "واصلت وحدات من مجموعة "المركز" التقدم في عمق دفاعات القوات المسلحة الأوكرانية، واستهدفت تشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة في جمهورية دونيتسك الشعبية ومقاطعة دنيبروبتروفسك، وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 480 جنديا ودبابة، ومركبات قتالية، وعددا من المدافع الميدانية".
وأضافت: "اتخذت وحدات مجموعة "الجنوب" مواقع أكثر فائدة، واستهدفت تشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة في جمهورية دونيتسك الشعبية، وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 245 جنديا، ومركبات قتالية، وعددا من المدافع الميدانية، وتم تدمير محطة حرب الإلكترونية، ومستودعين للذخيرة".
وأشارت وزارة الدفاع الروسية، في بيانها، إلى أن "وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية واصلت تقدمها في عمق دفاعات العدو، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة من مقاطعتي سومي وخاركوف، وبلغت خسائر العدو نحو 215 عسكريا، ودبابة ومركبات قتالية وعددا من المدافع الميدانية".
كما جاء في البيان: "حسنت وحدات قوات مجموعة "الغرب" الروسية، الوضع على طول خطوط المواجهة، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة من جمهورية دونيتسك الشعبية ومقاطعة خاركوف، وبلغت خسائر العدو نحو 240 عسكريا، ودبابة ومركبات قتالية وعددا من المدافع الميدانية، كما تم تدميرمحطات حرب إلكترونية وخمسة مستودعات ذخيرة".
وأضافت: "الطائرات التشغيلية والتكتيكية والمركبات الجوية دون طيار وقوات الصواريخ والمدفعية الروسية، استهدفت مراكز ومنشآت البنية التحتية للنقل المستخدمة لصالح القوات الأوكرانية، ومواقع تخزين إطلاق الطائرات دون طيار بعيدة المدى، وكذلك المواقع المؤقتة للتشكيلات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 151منطقة".
وبحسب البيان، فإن "أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت 383 طائرة مسيرة أوكرانية".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة،
التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.