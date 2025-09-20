https://sarabic.ae/20250920/طائرات-دون-طيار-روسية-تدمر-شاحنتين-تحملان-جنودا-أوكرانيين-فيديو-1105053875.html
طائرات دون طيار روسية تدمر شاحنتين تحملان جنودا أوكرانيين... فيديو
أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن مشغلي طائرات دون طيار من الفرقة السادسة للبنادق الآلية التابعة لمجموعة "الجنوب" للقوات الروسية دمروا شاحنتين صغيرتين تقلان جنود... 20.09.2025, سبوتنيك عربي
وقالت الدفاع في بيان: "خلال الاستطلاع، لوحظت وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية تتقدم إلى مواقع أمامية للتناوب. نفذ مشغلو طائرات دون طيار ضربة دقيقة، ما أدى إلى تدمير مركبتين تقل أفراد من العدو".وأضافت وزارة الدفاع الروسية أن مشغلي الطائرات المسيرة التابعة لمجموعة "الجنوب" يقومون يوميا بتحديث قائمة الأهداف المدمرة. "ضرباتهم الدقيقة لا تترك للعدو أي مجال للهرب".ونشرت وزارة الدفاع مشاهد من تدمير آليتين عسكريتين من نوع "بيك أب" كانتا تقلان عناصر من قوات نظام كييف.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.القوات الروسية تنفذ ضربة مشتركة استهدفت مصفاة نفط تزود القوات الأوكرانية بالوقود
