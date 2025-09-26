https://sarabic.ae/20250926/لوكاشينكو-زيلينسكي-سيخسر-أوكرانيا-بأكملها-إذا-لم-يقبل-المقترحات-1105306615.html

لوكاشينكو: زيلينسكي سيخسر أوكرانيا بأكملها إذا لم يقبل المقترحات

لوكاشينكو: زيلينسكي سيخسر أوكرانيا بأكملها إذا لم يقبل المقترحات

سبوتنيك عربي

صرّح الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، بأن فلاديمير زيلينسكي، سيخسر أوكرانيا بأكملها إذا لم يقبل مقترحات روسيا ويتوقف عن تعنته. 26.09.2025, سبوتنيك عربي

2025-09-26T15:32+0000

2025-09-26T15:32+0000

2025-09-26T15:32+0000

روسيا

العالم

أخبار بيلاروسيا اليوم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/0c/13/1071367051_0:0:3036:1708_1920x0_80_0_0_3fb05e7222033a90fb63d39f76edbf1c.jpg

وقال لوكاشينكو لصحفي روسيا 1، بافيل زاروبين: "إذا لم يقبل الأوكرانيون هذه المقترحات، فسيكون الأمر أشبه ببداية الحرب العالمية الثانية، بل أسوأ. سيخسرون أوكرانيا بأكملها".وصرّح الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، يوم 15 سبتمبر/ أيلول الجاري، بأن اتحاد بيلاروسيا وروسيا قد اختبرته الحياة، وما دام البلدان يبنيان مستقبلًا مشتركًا معًا فلا يمكن كسرهما.وقال لوكاشينكو في مقابلة مع مجلة "رازفيتشيك" الروسية: "كثيرًا ما نقول مع فلاديمير فلاديميروفيتش (الرئيس بوتين): إن اتحاد بيلاروسيا وروسيا هو اختبار الزمن. لكنني اليوم سأقول أكثر من ذلك: لقد اختبرته الحياة نفسها. وما دمنا مخلصين لمثلنا المشتركة، وما دمنا نبني مستقبلًا مشتركًا معًا، فلن يتمكن أحد من كسرنا".وأكد أن دولة الاتحاد بحاجة إلى قدرات وطاقة وطموحات هؤلاء الشباب في جميع المجالات دون استثناء. وقال لوكاشينكو: "حافظوا عبر القرون على تلك الوحدة الأخوية التي جعلت البيلاروسيين والروس شعوبًا أصلية حقيقية منذ القدم".

https://sarabic.ae/20250926/الخارجية-الروسية-موسكو-تعتزم-الرد-بقوة-وحزم-على-الجهود-التي-تبذلها-لندن-لعزل-روسيا-1105295055.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, العالم, أخبار بيلاروسيا اليوم