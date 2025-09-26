https://sarabic.ae/20250926/لوكاشينكو-زيلينسكي-سيخسر-أوكرانيا-بأكملها-إذا-لم-يقبل-المقترحات-1105306615.html
لوكاشينكو: زيلينسكي سيخسر أوكرانيا بأكملها إذا لم يقبل المقترحات
سبوتنيك عربي
صرّح الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، بأن فلاديمير زيلينسكي، سيخسر أوكرانيا بأكملها إذا لم يقبل مقترحات روسيا ويتوقف عن تعنته. 26.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-26T15:32+0000
2025-09-26T15:32+0000
2025-09-26T15:32+0000
روسيا
العالم
أخبار بيلاروسيا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/0c/13/1071367051_0:0:3036:1708_1920x0_80_0_0_3fb05e7222033a90fb63d39f76edbf1c.jpg
وقال لوكاشينكو لصحفي روسيا 1، بافيل زاروبين: "إذا لم يقبل الأوكرانيون هذه المقترحات، فسيكون الأمر أشبه ببداية الحرب العالمية الثانية، بل أسوأ. سيخسرون أوكرانيا بأكملها".وصرّح الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، يوم 15 سبتمبر/ أيلول الجاري، بأن اتحاد بيلاروسيا وروسيا قد اختبرته الحياة، وما دام البلدان يبنيان مستقبلًا مشتركًا معًا فلا يمكن كسرهما.وقال لوكاشينكو في مقابلة مع مجلة "رازفيتشيك" الروسية: "كثيرًا ما نقول مع فلاديمير فلاديميروفيتش (الرئيس بوتين): إن اتحاد بيلاروسيا وروسيا هو اختبار الزمن. لكنني اليوم سأقول أكثر من ذلك: لقد اختبرته الحياة نفسها. وما دمنا مخلصين لمثلنا المشتركة، وما دمنا نبني مستقبلًا مشتركًا معًا، فلن يتمكن أحد من كسرنا".وأكد أن دولة الاتحاد بحاجة إلى قدرات وطاقة وطموحات هؤلاء الشباب في جميع المجالات دون استثناء. وقال لوكاشينكو: "حافظوا عبر القرون على تلك الوحدة الأخوية التي جعلت البيلاروسيين والروس شعوبًا أصلية حقيقية منذ القدم".
https://sarabic.ae/20250926/الخارجية-الروسية-موسكو-تعتزم-الرد-بقوة-وحزم-على-الجهود-التي-تبذلها-لندن-لعزل-روسيا-1105295055.html
روسيا, العالم, أخبار بيلاروسيا اليوم
وقال لوكاشينكو لصحفي روسيا 1، بافيل زاروبين: "إذا لم يقبل الأوكرانيون هذه المقترحات، فسيكون الأمر أشبه ببداية الحرب العالمية الثانية، بل أسوأ. سيخسرون أوكرانيا بأكملها".
وأضاف الرئيس البيلاروسي، أن "القوات الروسية سيطرت على مراكز سكانية رئيسية في جميع محاور العملية العسكرية ومن الآن فصاعدًا سيكون من الصعب إيقاف تقدمها".
وصرّح الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، يوم 15 سبتمبر/ أيلول الجاري، بأن اتحاد بيلاروسيا وروسيا قد اختبرته الحياة، وما دام البلدان يبنيان مستقبلًا مشتركًا معًا فلا يمكن كسرهما.
وقال لوكاشينكو في مقابلة مع مجلة "رازفيتشيك" الروسية: "كثيرًا ما نقول مع فلاديمير فلاديميروفيتش (الرئيس بوتين): إن اتحاد بيلاروسيا وروسيا هو اختبار الزمن. لكنني اليوم سأقول أكثر من ذلك: لقد اختبرته الحياة نفسها. وما دمنا مخلصين لمثلنا المشتركة، وما دمنا نبني مستقبلًا مشتركًا معًا، فلن يتمكن أحد من كسرنا".
كما خاطب لوكاشينكو
الشباب البيلاروسي والروسي، الذين سيحددون مستقبل بلديهما، قائلا: "تذكروا وطنكم دائمًا. قدّروا سماءه الهادئة واعتنوا بها. هذا أثمن ما استطعنا نحن، الجيل القديم، الحفاظ عليه لكم. من المهم جدًا ألا تكونوا متخصصين جيدين فحسب، بل وطنيين حقيقيين أيضًا، ناضجين اجتماعيًا وغنيين روحيًا. أينما كنتم، ومهما بلغتم من قمم، حافظوا على العلاقة بجذوركم".
وأكد أن دولة الاتحاد بحاجة إلى قدرات وطاقة وطموحات هؤلاء الشباب في جميع المجالات دون استثناء. وقال لوكاشينكو: "حافظوا عبر القرون على تلك الوحدة الأخوية التي جعلت البيلاروسيين والروس
شعوبًا أصلية حقيقية منذ القدم".