لوكاشينكو: مينسك عازمة على تحسين العلاقات مع أمريكا تدريجيا

عربي
لافروف: بوتين مستعد للقاء زيلينسكي عندما يكون جدول أعمال القمة جاهزا وهذا لم يتوفر بعد- عاجل
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
146 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
08:16 GMT
35 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
08:51 GMT
9 د
مساحة حرة
تراجع البطالة في مصر.. هل يعبر عن تعافي الاقتصاد رغم التحديات العالمية
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل المقاطعة الفنية هى الحل لرفض التطبيع مع إسرائيل؟
09:33 GMT
26 د
الإنسان والثقافة
واقع الحضور الثقافي الروسي في الساحة العربية بين اليوم والأمس
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
10:33 GMT
15 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
10:48 GMT
11 د
نبض افريقيا
المنظمة الدولية للهجرة تقول إن ليبيا لا تزال نقطة الانطلاق الرئيسية للمهاجرين إلى أوروبا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
11:49 GMT
11 د
صدى الحياة
خبير: "شنغن الخليجية" تساهم في تنمية الأعمال السياحية في المنطقة
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
"الكلب الميكانيكي" القديم وملحمة الحيوانات المنوية
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل تطبيقات الذكاء الاصطناعي لها علاقة بندرة المياه عالميا؟
16:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:53 GMT
7 د
حصاد الأسبوع
واشنطن تستهدف الجنائية الدولية... صراع قانوني أم سياسي؟ يوضح خبير
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
إيران بين التفاوض والتصعيد: هل تقترب من الانسحاب النووي
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
كيف شكلت الحروب ملامح الأدب الروسي وكيف انعكست على صفحات الروايات والقصائد
08:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
08:46 GMT
14 د
مساحة حرة
سوريا.. كيف تواجه أسوأ أزمة جفاف
09:30 GMT
29 د
ملفات ساخنة
إيران بين التفاوض والتصعيد: هل تقترب من الانسحاب النووي
10:29 GMT
29 د
نبض افريقيا
المنظمة الدولية للهجرة تقول إن ليبيا لا تزال نقطة الانطلاق الرئيسية للمهاجرين إلى أوروبا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
11:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
12:29 GMT
13 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
12:46 GMT
14 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
تراجع البطالة في مصر.. هل يعبر عن تعافي الاقتصاد رغم التحديات العالمية
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
16:33 GMT
27 د
مساحة حرة
من الطاقة إلى الصناعة.. طفرة في العلاقات الاقتصادية بين موسكو ونيودلهي
18:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250822/لوكاشينكو-مينسك-عازمة-على-تحسين-العلاقات-مع-أمريكا-تدريجيا-1104026951.html
لوكاشينكو: مينسك عازمة على تحسين العلاقات مع أمريكا تدريجيا
لوكاشينكو: مينسك عازمة على تحسين العلاقات مع أمريكا تدريجيا
سبوتنيك عربي
صرّح الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، أن مينسك ملتزمة بتحسين العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية تدريجيًا، وقد اتخذت خطوات إلى الأمام، وتنتظر ردًا من... 22.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-22T11:15+0000
2025-08-22T11:15+0000
أخبار بيلاروسيا اليوم
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/09/10/1067826970_0:75:3385:1979_1920x0_80_0_0_0a299a4045da7265e5f2d84d57310aa9.jpg
ونقلت وكالة أنباء "بلتا"، عن لوكاشينكو، قوله: "سنبني علاقات معهم. هذا هو هدفنا".وأضاف: "لم أتحدث حتى عن العقوبات. أنتم (الجانب الأمريكي) تعرفون ما تحتاجه بيلاروسيا".وتحدث الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، عن خطة سلام لأوكرانيا، وذلك خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام مقربة من المكتب الصحفي للرئيس البيلاروسي، أن الرئيس ألكسندر لوكاشينكو، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تحدثا هاتفيا.وبدوره، ذكر ترامب أنه ناقش مع لوكاشينكو، من بين أمور أخرى، زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى ألاسكا، كما أفاد ترامب أنهما ناقشا إطلاق سراح 1300 سجين خلال المحادثة.لوكاشينكو يجري محادثة هاتفية مع ترامب قبيل انطلاق قمة ألاسكامجلس الأمن البيلاروسي: الغرب غير مهتم بوقف العمليات العسكرية في أوكرانيا
https://sarabic.ae/20250819/بيلاروسيا-تؤكد-استعدادها-لتنظيم-محادثات-بين-بوتين-وزيلينسكي-1103935241.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/09/10/1067826970_207:0:2938:2048_1920x0_80_0_0_fb0d3abc864deec918db793b16f41534.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار بيلاروسيا اليوم, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار بيلاروسيا اليوم, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية

لوكاشينكو: مينسك عازمة على تحسين العلاقات مع أمريكا تدريجيا

11:15 GMT 22.08.2025
© Sputnik . Sergey Bobylev/Pool / الانتقال إلى بنك الصور16 سبتمبر 2022. رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو في اجتماع في شكل موسع لرؤساء الدول المشاركة في منظمة شنغهاي للتعاون (SCO) ، ورؤساء الدول المراقبة في منظمة شنغهاي للتعاون ، ورؤساء الدول المدعوة ورؤساء المنظمات الدولية المدعوة.
16 سبتمبر 2022. رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو في اجتماع في شكل موسع لرؤساء الدول المشاركة في منظمة شنغهاي للتعاون (SCO) ، ورؤساء الدول المراقبة في منظمة شنغهاي للتعاون ، ورؤساء الدول المدعوة ورؤساء المنظمات الدولية المدعوة. - سبوتنيك عربي, 1920, 22.08.2025
© Sputnik . Sergey Bobylev/Pool
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
صرّح الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، أن مينسك ملتزمة بتحسين العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية تدريجيًا، وقد اتخذت خطوات إلى الأمام، وتنتظر ردًا من واشنطن.
ونقلت وكالة أنباء "بلتا"، عن لوكاشينكو، قوله: "سنبني علاقات معهم. هذا هو هدفنا".

وأشار الرئيس البيلاروسي إلى أن بلاده اتخذت عددًا من الخطوات إلى الأمام، وهي الآن تنتظر الشيء ذاته من الجانب الأمريكي.

وأضاف: "لم أتحدث حتى عن العقوبات. أنتم (الجانب الأمريكي) تعرفون ما تحتاجه بيلاروسيا".
وتحدث الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، عن خطة سلام لأوكرانيا، وذلك خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأشار لوكاشينكو إلى "ضرورة استكمال مراحل عدة لتحقيق السلام، لكن الأهم الآن هو وقف القتال ووقف الخسائر في الأرواح"، وفقًا لما ذكرته الوكالة، نقلًا عن الرئيس البيلاروسي.

لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو في الكرملين، موسكو، روسيا 11 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.08.2025
بيلاروسيا تؤكد استعدادها لتنظيم لقاء بين بوتين وزيلينسكي
19 أغسطس, 20:07 GMT
وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام مقربة من المكتب الصحفي للرئيس البيلاروسي، أن الرئيس ألكسندر لوكاشينكو، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تحدثا هاتفيا.

وأضاف تقرير نشرته إحدى تلك الوسائل: "تحدث لوكاشينكو وترامب هاتفيًا"، وذلك قبيل لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب.

وبدوره، ذكر ترامب أنه ناقش مع لوكاشينكو، من بين أمور أخرى، زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى ألاسكا، كما أفاد ترامب أنهما ناقشا إطلاق سراح 1300 سجين خلال المحادثة.
لوكاشينكو يجري محادثة هاتفية مع ترامب قبيل انطلاق قمة ألاسكا
مجلس الأمن البيلاروسي: الغرب غير مهتم بوقف العمليات العسكرية في أوكرانيا
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала