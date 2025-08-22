https://sarabic.ae/20250822/لوكاشينكو-مينسك-عازمة-على-تحسين-العلاقات-مع-أمريكا-تدريجيا-1104026951.html

لوكاشينكو: مينسك عازمة على تحسين العلاقات مع أمريكا تدريجيا

صرّح الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، أن مينسك ملتزمة بتحسين العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية تدريجيًا، وقد اتخذت خطوات إلى الأمام، وتنتظر ردًا من...

ونقلت وكالة أنباء "بلتا"، عن لوكاشينكو، قوله: "سنبني علاقات معهم. هذا هو هدفنا".وأضاف: "لم أتحدث حتى عن العقوبات. أنتم (الجانب الأمريكي) تعرفون ما تحتاجه بيلاروسيا".وتحدث الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، عن خطة سلام لأوكرانيا، وذلك خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام مقربة من المكتب الصحفي للرئيس البيلاروسي، أن الرئيس ألكسندر لوكاشينكو، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تحدثا هاتفيا.وبدوره، ذكر ترامب أنه ناقش مع لوكاشينكو، من بين أمور أخرى، زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى ألاسكا، كما أفاد ترامب أنهما ناقشا إطلاق سراح 1300 سجين خلال المحادثة.لوكاشينكو يجري محادثة هاتفية مع ترامب قبيل انطلاق قمة ألاسكامجلس الأمن البيلاروسي: الغرب غير مهتم بوقف العمليات العسكرية في أوكرانيا

