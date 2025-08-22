https://sarabic.ae/20250822/لوكاشينكو-مينسك-عازمة-على-تحسين-العلاقات-مع-أمريكا-تدريجيا-1104026951.html
لوكاشينكو: مينسك عازمة على تحسين العلاقات مع أمريكا تدريجيا
صرّح الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، أن مينسك ملتزمة بتحسين العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية تدريجيًا، وقد اتخذت خطوات إلى الأمام، وتنتظر ردًا من... 22.08.2025, سبوتنيك عربي
ونقلت وكالة أنباء "بلتا"، عن لوكاشينكو، قوله: "سنبني علاقات معهم. هذا هو هدفنا".وأضاف: "لم أتحدث حتى عن العقوبات. أنتم (الجانب الأمريكي) تعرفون ما تحتاجه بيلاروسيا".وتحدث الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، عن خطة سلام لأوكرانيا، وذلك خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام مقربة من المكتب الصحفي للرئيس البيلاروسي، أن الرئيس ألكسندر لوكاشينكو، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تحدثا هاتفيا.وبدوره، ذكر ترامب أنه ناقش مع لوكاشينكو، من بين أمور أخرى، زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى ألاسكا، كما أفاد ترامب أنهما ناقشا إطلاق سراح 1300 سجين خلال المحادثة.لوكاشينكو يجري محادثة هاتفية مع ترامب قبيل انطلاق قمة ألاسكامجلس الأمن البيلاروسي: الغرب غير مهتم بوقف العمليات العسكرية في أوكرانيا
صرّح الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، أن مينسك ملتزمة بتحسين العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية تدريجيًا، وقد اتخذت خطوات إلى الأمام، وتنتظر ردًا من واشنطن.
ونقلت وكالة أنباء "بلتا"، عن لوكاشينكو، قوله: "سنبني علاقات معهم. هذا هو هدفنا".
وأشار الرئيس البيلاروسي إلى أن بلاده اتخذت عددًا من الخطوات إلى الأمام، وهي الآن تنتظر الشيء ذاته من الجانب الأمريكي.
وأضاف: "لم أتحدث حتى عن العقوبات. أنتم (الجانب الأمريكي) تعرفون ما تحتاجه بيلاروسيا".
وتحدث الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، عن خطة سلام لأوكرانيا، وذلك خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وأشار لوكاشينكو إلى "ضرورة استكمال مراحل عدة لتحقيق السلام، لكن الأهم الآن هو وقف القتال ووقف الخسائر في الأرواح"، وفقًا لما ذكرته الوكالة، نقلًا عن الرئيس البيلاروسي.
وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام مقربة من المكتب الصحفي للرئيس البيلاروسي، أن الرئيس ألكسندر لوكاشينكو، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تحدثا هاتفيا.
وأضاف تقرير نشرته إحدى تلك الوسائل: "تحدث لوكاشينكو وترامب هاتفيًا"، وذلك قبيل لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب.
وبدوره، ذكر ترامب أنه ناقش مع لوكاشينكو، من بين أمور أخرى، زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى ألاسكا، كما أفاد ترامب أنهما ناقشا إطلاق سراح 1300 سجين خلال المحادثة.