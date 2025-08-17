https://sarabic.ae/20250817/مجلس-الأمن-البيلاروسي-الغرب-غير-مهتم-بوقف-العمليات-العسكرية-في-أوكرانيا--1103858538.html
مجلس الأمن البيلاروسي: الغرب غير مهتم بوقف العمليات العسكرية في أوكرانيا
وقال فولفوفيتش في تصريحات لقناة "إس تي في" التلفزيونية: "إن إجراء هذه المحادثة (مع ترامب)، على الأرجح في ظل الظروف الراهنة، لن يكون له تأثير كبير على بيلاروسيا. ونأمل، باستثناء أنها أعادت لبلادنا مكانتها في عيون الغرب، أن يكون ذلك مرضيًا. بالطبع، لم يكونوا مسرورين. نرى مدى تأثر قيادة الغرب، وبالأخص السياسيين الغربيين، بردود فعل مؤلمة، للأسف، تجاه قضايا وقف أو تعليق العمليات العسكرية في إطار العملية العسكرية الخاصة. إنهم غير مهتمين بهذا الأمر".وأشار فولفوفيتش إلى أن المحادثة بين رئيسي بيلاروسيا والولايات المتحدة كانت مفاجأة كاملة، لا سيما بالنسبة "للمعارضين القلقين في الغرب، والجيران - البولنديين، ودول البلطيق".وأكد فولفوفيتش أن "الولايات المتحدة وروسيا، وكذلك بيلاروسيا، قد اتخذتا خطوةً هامةً لوقف العمليات العسكرية في أوكرانيا"، وتابع: "أعتقد أن ما حدث في ألاسكا كان خطوةً هامةً اتخذتها أمريكا، وروسيا الاتحادية، وبيلاروسيا. وتسعى بيلاروسيا دائمًا إلى وقف العمليات العسكرية على أراضي أوكرانيا في المستقبل القريب".ويوم الجمعة الماضي، عقدت محادثات بين الرئيسين الروسي والأمريكي فلاديمير بوتين، ودونالد ترامب، في ألاسكا. وعقد اجتماع القادة في قاعدة "إلمندورف-ريتشاردسون" العسكرية.وعقدت المحادثات بصيغة "ثلاثية" واستمرت ساعتين و45 دقيقة. وشارك في الاجتماع أيضا من الجانب الروسي، وزير الخارجية سيرغي لافروف، ومساعد الرئيس يوري أوشاكوف. ومن الجانب الأمريكي، وزير الخارجية ماركو روبيو، والممثل الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف.روبيو: قمة ألاسكا كانت "مثمرة للغاية"إعلام: ترامب حمل رسالة من زوجته ميلانيا إلى الرئيس بوتين
مجلس الأمن البيلاروسي: الغرب غير مهتم بوقف العمليات العسكرية في أوكرانيا
17:55 GMT 17.08.2025 (تم التحديث: 18:47 GMT 17.08.2025)
صرّح الأمين العام لمجلس الأمن البيلاروسي، ألكسندر فولفوفيتش، اليوم الأحد، بأن السياسيين الغربيين غير مهتمين بتعليق العمليات العسكرية أو إيقافها تمامًا في ضوء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
وقال فولفوفيتش في تصريحات لقناة "إس تي في" التلفزيونية: "إن إجراء هذه المحادثة
(مع ترامب)، على الأرجح في ظل الظروف الراهنة، لن يكون له تأثير كبير على بيلاروسيا. ونأمل، باستثناء أنها أعادت لبلادنا مكانتها في عيون الغرب، أن يكون ذلك مرضيًا. بالطبع، لم يكونوا مسرورين. نرى مدى تأثر قيادة الغرب، وبالأخص السياسيين الغربيين، بردود فعل مؤلمة، للأسف، تجاه قضايا وقف أو تعليق العمليات العسكرية في إطار العملية العسكرية الخاصة. إنهم غير مهتمين بهذا الأمر".
وأشار فولفوفيتش إلى أن المحادثة بين رئيسي بيلاروسيا والولايات المتحدة كانت مفاجأة كاملة، لا سيما بالنسبة "للمعارضين القلقين في الغرب، والجيران - البولنديين، ودول البلطيق".
وأضاف فولفوفيتش: "يبدو أن ترامب سياسي حكيم، لأنه اتصل برئيسنا عشية حدث سياسي مهم كهذا. وكان رأي ألكسندر غريغوريفيتش (لوكاشينكو) مهمًا بالنسبة له".
وأكد فولفوفيتش أن "الولايات المتحدة وروسيا،
وكذلك بيلاروسيا، قد اتخذتا خطوةً هامةً لوقف العمليات العسكرية في أوكرانيا"، وتابع: "أعتقد أن ما حدث في ألاسكا كان خطوةً هامةً اتخذتها أمريكا، وروسيا الاتحادية، وبيلاروسيا. وتسعى بيلاروسيا دائمًا إلى وقف العمليات العسكرية على أراضي أوكرانيا في المستقبل القريب".
ويوم الجمعة الماضي، عقدت محادثات بين الرئيسين
الروسي والأمريكي فلاديمير بوتين، ودونالد ترامب، في ألاسكا. وعقد اجتماع القادة في قاعدة "إلمندورف-ريتشاردسون" العسكرية.
وعقدت المحادثات بصيغة "ثلاثية" واستمرت ساعتين و45 دقيقة. وشارك في الاجتماع أيضا من الجانب الروسي، وزير الخارجية سيرغي لافروف، ومساعد الرئيس يوري أوشاكوف. ومن الجانب الأمريكي، وزير الخارجية ماركو روبيو، والممثل الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف.