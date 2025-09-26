https://sarabic.ae/20250926/الخارجية-الروسية-موسكو-تعتزم-الرد-بقوة-وحزم-على-الجهود-التي-تبذلها-لندن-لعزل-روسيا-1105295055.html

الخارجية الروسية: موسكو تعتزم الرد بقوة وحزم على الجهود التي تبذلها لندن لعزل روسيا

الخارجية الروسية: موسكو تعتزم الرد بقوة وحزم على الجهود التي تبذلها لندن لعزل روسيا

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، أن أي جهود من لندن لتشويه سمعة روسيا وعزلها ستقابل برد قاس من موسكو. 26.09.2025, سبوتنيك عربي

2025-09-26T12:46+0000

2025-09-26T12:46+0000

2025-09-26T12:55+0000

روسيا

أخبار روسيا اليوم

العالم

بريطانيا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/1d/1104261714_132:0:3773:2048_1920x0_80_0_0_c688bd48ef0253fa565b9782fb107a24.jpg

وأكدت الوزارة في بيان لها: "نود أن نؤكد مجددًا أن أي جهود من الجانب البريطاني لتشويه سمعة روسيا وعزلها، بما في ذلك في سياق الحرب الباردة، ستقابل حتمًا برد حاسم وقاس من جانبنا. سيستمر العمل على توسيع "قائمة الممنوعين" من دخول روسيا، وهو ما يستلزمه استمرار سياسة بريطانيا الهدّامة في تصعيد التوترات في أوروبا والعالم".وأعلنت وزارة الخارجية الروسية أن روسيا أضافت مجموعة من ممثلي المؤسسة السياسية البريطانية وخبرائها إلى قائمتها السوداء.وذكرت الخارجية الروسية أنها فرضت عقوبات على نائب وزير الخزانة البريطاني. وأوضحت في بيانها: "فيما يلي قائمة بمواطني المملكة المتحدة... الممنوعين من دخول روسيا الاتحادية: إيما إليزابيث رينولدز، نائبة وزير الخزانة البريطاني، وعضوة حزب العمال في مجلس العموم".وأشارت الخارجية الروسية في بيانها إلى أن أفرادًا دعوا إلى فرض قيود على روسيا، وشاركوا في أنشطة لندن التخريبية ضد روسيا، ونشروا معلومات مضللة ملفقة عن بلدنا، قد أضيفوا إلى قائمة المواطنين البريطانيين المدرجة على القائمة السوداء الروسية.وخلص البيان إلى أن "من بين هؤلاء الأفراد الذين شوّهوا سمعتهم بحملات دعم القيود الأحادية الجانب غير القانونية، بالإضافة إلى المتورطين في أنشطة لندن التخريبية ضد روسيا، بما في ذلك اختلاق افتراءات تشهيرية ونشر معلومات مضللة عن بلدنا".ستارمر: ناقشت مع ترامب "الضغط على روسيا" بشأن أوكرانيابريطانيا تؤكد إرسال مقاتلات حربية إلى بولندا

https://sarabic.ae/20250820/روسيا-تفرض-عقوبات-على-عدد-من-ممثلي-وسائل-الإعلام-والمنظمات-غير-الحكومية-في-بريطانيا-----1103961373.html

https://sarabic.ae/20250907/روسيا-بريطانيا-لديها-مخربون-قادرون-على-تنفيذ-عمل-إرهابي-مثل-تفجير-خطي-التيار-الشمالي-1104594316.html

بريطانيا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, بريطانيا