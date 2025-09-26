https://sarabic.ae/20250926/الخارجية-الروسية-موسكو-تعتزم-الرد-بقوة-وحزم-على-الجهود-التي-تبذلها-لندن-لعزل-روسيا-1105295055.html
الخارجية الروسية: موسكو تعتزم الرد بقوة وحزم على الجهود التي تبذلها لندن لعزل روسيا
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، أن أي جهود من لندن لتشويه سمعة روسيا وعزلها ستقابل برد قاس من موسكو.
وأكدت الوزارة في بيان لها: "نود أن نؤكد مجددًا أن أي جهود من الجانب البريطاني لتشويه سمعة روسيا وعزلها، بما في ذلك في سياق الحرب الباردة، ستقابل حتمًا برد حاسم وقاس من جانبنا. سيستمر العمل على توسيع "قائمة الممنوعين" من دخول روسيا، وهو ما يستلزمه استمرار سياسة بريطانيا الهدّامة في تصعيد التوترات في أوروبا والعالم".وأعلنت وزارة الخارجية الروسية أن روسيا أضافت مجموعة من ممثلي المؤسسة السياسية البريطانية وخبرائها إلى قائمتها السوداء.وذكرت الخارجية الروسية أنها فرضت عقوبات على نائب وزير الخزانة البريطاني. وأوضحت في بيانها: "فيما يلي قائمة بمواطني المملكة المتحدة... الممنوعين من دخول روسيا الاتحادية: إيما إليزابيث رينولدز، نائبة وزير الخزانة البريطاني، وعضوة حزب العمال في مجلس العموم".وأشارت الخارجية الروسية في بيانها إلى أن أفرادًا دعوا إلى فرض قيود على روسيا، وشاركوا في أنشطة لندن التخريبية ضد روسيا، ونشروا معلومات مضللة ملفقة عن بلدنا، قد أضيفوا إلى قائمة المواطنين البريطانيين المدرجة على القائمة السوداء الروسية.وخلص البيان إلى أن "من بين هؤلاء الأفراد الذين شوّهوا سمعتهم بحملات دعم القيود الأحادية الجانب غير القانونية، بالإضافة إلى المتورطين في أنشطة لندن التخريبية ضد روسيا، بما في ذلك اختلاق افتراءات تشهيرية ونشر معلومات مضللة عن بلدنا".ستارمر: ناقشت مع ترامب "الضغط على روسيا" بشأن أوكرانيابريطانيا تؤكد إرسال مقاتلات حربية إلى بولندا
بريطانيا
12:46 GMT 26.09.2025 (تم التحديث: 12:55 GMT 26.09.2025)
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، أن أي جهود من لندن لتشويه سمعة روسيا وعزلها ستقابل برد قاس من موسكو.
وأكدت الوزارة في بيان لها: "نود أن نؤكد مجددًا أن أي جهود من الجانب البريطاني لتشويه سمعة روسيا وعزلها، بما في ذلك في سياق الحرب الباردة، ستقابل حتمًا برد حاسم وقاس من جانبنا. سيستمر العمل على توسيع "قائمة الممنوعين" من دخول روسيا، وهو ما يستلزمه استمرار سياسة بريطانيا الهدّامة في تصعيد التوترات في أوروبا والعالم".
وأعلنت وزارة الخارجية الروسية أن روسيا أضافت مجموعة من ممثلي المؤسسة السياسية البريطانية وخبرائها إلى قائمتها السوداء.
وجاء في بيانها: "ردا على استمرار نهج لندن العدائي، اتخذ قرار بإضافة مجموعة أخرى من ممثلي المؤسسة السياسية البريطانية وخبرائها إلى القائمة السوداء الروسية".
وذكرت الخارجية الروسية أنها فرضت عقوبات على نائب وزير الخزانة البريطاني. وأوضحت في بيانها: "فيما يلي قائمة بمواطني المملكة المتحدة... الممنوعين من دخول روسيا الاتحادية: إيما إليزابيث رينولدز، نائبة وزير الخزانة البريطاني، وعضوة حزب العمال في مجلس العموم".
وأشارت الخارجية الروسية في بيانها إلى أن أفرادًا دعوا إلى فرض قيود على روسيا، وشاركوا في أنشطة لندن
التخريبية ضد روسيا، ونشروا معلومات مضللة ملفقة عن بلدنا، قد أضيفوا إلى قائمة المواطنين البريطانيين المدرجة على القائمة السوداء الروسية.
وخلص البيان إلى أن "من بين هؤلاء الأفراد الذين شوّهوا سمعتهم بحملات دعم القيود الأحادية الجانب غير القانونية، بالإضافة إلى المتورطين في أنشطة لندن التخريبية ضد روسيا،
بما في ذلك اختلاق افتراءات تشهيرية ونشر معلومات مضللة عن بلدنا".