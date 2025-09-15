https://sarabic.ae/20250915/بريطانيا-تؤكد-إرسال-مقاتلات-حربية-إلى-بولندا-1104887403.html

بريطانيا تؤكد إرسال مقاتلات حربية إلى بولندا

بريطانيا تؤكد إرسال مقاتلات حربية إلى بولندا

أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أن بلاده ستنشر مقاتلات حربية في بولندا ضمن عملية "الحارس الشرقي" التي ينفذها حلف شمال الأطلسي "الناتو"، بهدف تعزيز

وقال ستارمر، يوم الاثنين، إن هذه الطائرات "وسيلة أساسية لتأمين أجواء الناتو وحماية أمننا القومي وأمن حلفائنا"، حسبما ذكرت وسائل إعلام بريطانية.وقالت وزارة الدفاع البريطانية إن لندن سترسل مقاتلات "يوروفايتر تايفون"، مشيرة إلى أن هذه المقاتلات ستبدأ خلال الأيام المقبلة تسيير طلعات فوق بولندا.ومن المقرر أن تنضم المقاتلات البريطانية إلى مقاتلات "إف - 16" الدنماركية و"رافال" الفرنسية و"تايفون" الألمانية.والأربعاء الماضي، زعم رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك، أن طائرات مسيرة "شكلت خطرا" أُسقطت فوق بولندا، ووصفها بأنها "روسية"، لكنه لم يقدم أي دليل على ذلك.وصرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، بأنه لا علم له بأي طلبات من القيادة البولندية للتواصل مع الكرملين. كما أشار إلى أن قيادة الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو) تتهم روسيا يوميًا بالاستفزازات دون محاولة تقديم أي حجج.وأفادت وزارة الخارجية الروسية، في تعليقها على اتهامات بولندا الأخيرة لموسكو، أن الحقائق التي عرضتها وزارة الدفاع الروسية، تفنّد خرافات وارسو، التي تروّج لها لتصعيد الأزمة الأوكرانية.وفي وقت لاحق، صرحت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، بأن أكثر من عشر طائرات مسيرة كانت متورطة في الهجوم.كما صرّح القائم بالأعمال الروسي في بولندا، أندريه أورداش، لوكالة "سبوتنيك"، فإن بولندا لم تقدّم أي دليل على "المنشأ" الروسي المزعوم للطائرات المسيّرة التي أُسقطت فوق أراضيها.

