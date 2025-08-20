https://sarabic.ae/20250820/روسيا-تفرض-عقوبات-على-عدد-من-ممثلي-وسائل-الإعلام-والمنظمات-غير-الحكومية-في-بريطانيا-----1103961373.html

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، أن موسكو فرضت عقوبات على عدد من ممثلي وسائل الإعلام والمنظمات غير الحكومية والهيئات الاستشارية ومجتمع الخبراء في...

وجاء في بيان لوزارة الخارجية الروسية: "ردًا على نهج لندن العدائي المستمر، والذي تبذل في إطاره جهودا لشيطنة بلدنا، ويتم بنشاط اختلاق روايات معادية لروسيا بهدف الحد من نفوذ موسكو على الساحة الدولية، ويتم إمداد النظام النازي الجديد في كييف بالأسلحة، فقد اتخذ قرار بإدراج عدد من ممثلي وسائل الإعلام والمنظمات غير الحكومية والهيئات الاستشارية ومجتمع الخبراء في المملكة المتحدة على قائمة الممنوعين من السفر".وأشارت الوزارة إلى أن "جهود الدعاة البريطانيين غير مسؤولة، وتسهم في زيادة مخاطر زعزعة استقرار سوق الطاقة العالمي، وتحويل الموارد الغربية من تعزيز التنمية الدولية إلى تغذية الطموحات العسكرية لكييف ودعم مجمعها الصناعي العسكري. وهذا بدوره يضر بدول الجنوب العالمي، التي تعاني بالفعل من العواقب التاريخية للاستعمار والإمبريالية".وأكد البيان أن هذه "الأضرار الجانبية" لا تزعج لندن وحلفائها، الذين يدافعون علنًا عن حماية القيم العالمية في الصراع الأوكراني.وخلصت وزارة الخارجية الروسية إلى أن "السرعة التي صعّد بها البريطانيون، بعد انطلاق النظام العالمي الجديد، حملتهم الإعلامية المعادية لروسيا إلى مستوى جديد، وأمثلة على هجماتهم على دول أخرى، تشير إلى إمكانية استخدام أدوات دعائية مماثلة ضد أي كيان دولي لا تلبي أفعاله مصالح "الغرب الجماعي"".روسيا توسع قائمة العقوبات ضد صحفيين وخبراء بريطانيينإعلام: الغرب يستعد لرفع العقوبات المفروضة على روسيا

