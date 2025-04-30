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Военнослужащий 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на Запорожском направлении специальной военной операции, Россия - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250430/إعلام-الغرب-يستعد-لرفع-العقوبات-المفروضة-على-روسيا-1100046164.html
إعلام: الغرب يستعد لرفع العقوبات المفروضة على روسيا
إعلام: الغرب يستعد لرفع العقوبات المفروضة على روسيا
سبوتنيك عربي
ذكرت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الأربعاء، أن الشركات الغربية تستعد للعودة إلى السوق الروسية في حال رفع العقوبات. 30.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-30T13:26+0000
2025-04-30T13:26+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
اقتصاد
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وتسعى شركات السلع الأساسية وشركات التأمين وشركات الشحن الغربية للحصول على مشورة قانونية حول كيفية استئناف التجارة مع روسيا استعدادًا لرفع العقوبات الأمريكية المحتمل، وفقا لما ذكرته صحيفة أمريكية.وكما أشار المقال، فإنه تبقى هناك قضية منفصلة للشركات تتمثل في استئناف الأنشطة في السوق الروسية، شريطة ألا يدعم الاتحاد الأوروبي وبريطانيا تخفيف القيود المناهضة لروسيا.وبعد بدء العملية الخاصة في أوكرانيا، صعّدت الدول الغربية ضغط العقوبات على موسكو.وجاء في المقال المنشور في تلك الوسائل أن "السلطات الأمريكية تدرس إمكانية رفع العقوبات جزئيا في إطار جهود دبلوماسية أوسع نطاقا لتحسين العلاقات مع روسيا وإيجاد سبل لحل الصراع في أوكرانيا".وذكرت تلك الوسائل أن "الهيئات تعمل حاليا على تطوير مقترح لرفع القيود المفروضة على الشركات والأفراد، بما في ذلك بعض الأوليغارشيين الروس".
https://sarabic.ae/20250430/إعلام-الصين-تعد-قائمة-بالسلع-الأمريكية-المعفاة-من-الرسوم-الجمركية-1100042632.html
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روسيا, اقتصاد
روسيا, اقتصاد

إعلام: الغرب يستعد لرفع العقوبات المفروضة على روسيا

13:26 GMT 30.04.2025
© Fotolia / Alexandr Blinovروبلات روسية
روبلات روسية - سبوتنيك عربي, 1920, 30.04.2025
© Fotolia / Alexandr Blinov
تابعنا عبر
ذكرت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الأربعاء، أن الشركات الغربية تستعد للعودة إلى السوق الروسية في حال رفع العقوبات.
وتسعى شركات السلع الأساسية وشركات التأمين وشركات الشحن الغربية للحصول على مشورة قانونية حول كيفية استئناف التجارة مع روسيا استعدادًا لرفع العقوبات الأمريكية المحتمل، وفقا لما ذكرته صحيفة أمريكية.
وكما أشار المقال، فإنه تبقى هناك قضية منفصلة للشركات تتمثل في استئناف الأنشطة في السوق الروسية، شريطة ألا يدعم الاتحاد الأوروبي وبريطانيا تخفيف القيود المناهضة لروسيا.

ونقلت الصحيفة عن سام تيت، الرئيس العالمي لقسم التنظيم والتحقيقات في شركة "كلايد آند كو" للمحاماة، قوله: "يمثل الانقسام بين الولايات المتحدة وأوروبا حاليًا مشكلة خطيرة للأعمال".

وبعد بدء العملية الخاصة في أوكرانيا، صعّدت الدول الغربية ضغط العقوبات على موسكو.
علم الصين و علم أمريكا - سبوتنيك عربي, 1920, 30.04.2025
إعلام: الصين تعد قائمة بالسلع الأمريكية المعفاة من الرسوم الجمركية
12:51 GMT
وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام غربية بأن إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أصدرت تعلميات لوزارتي الخارجية والمالية بإعداد قائمة بالعقوبات التي يمكن التغاضي عنها في إطار المحادثات مع روسيا بشأن أوكرانيا.
وجاء في المقال المنشور في تلك الوسائل أن "السلطات الأمريكية تدرس إمكانية رفع العقوبات جزئيا في إطار جهود دبلوماسية أوسع نطاقا لتحسين العلاقات مع روسيا وإيجاد سبل لحل الصراع في أوكرانيا".
وذكرت تلك الوسائل أن "الهيئات تعمل حاليا على تطوير مقترح لرفع القيود المفروضة على الشركات والأفراد، بما في ذلك بعض الأوليغارشيين الروس".
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