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https://sarabic.ae/20250430/إعلام-الصين-تعد-قائمة-بالسلع-الأمريكية-المعفاة-من-الرسوم-الجمركية-1100042632.html
إعلام: الصين تعد قائمة بالسلع الأمريكية المعفاة من الرسوم الجمركية
إعلام: الصين تعد قائمة بالسلع الأمريكية المعفاة من الرسوم الجمركية
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام غربية، نقلاً عن مصادر مطلعة، أن الصين أعدت قائمة بالسلع الأمريكية التي لن تخضع لرسوم جمركية بنسبة 125%. 30.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-30T12:51+0000
2025-04-30T12:51+0000
اقتصاد
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
الصين
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وأضافت وكالة صحفية بريطانية أن "الصين أعدت قائمة بالسلع الأمريكية التي ستُعفى من رسوم جمركية بنسبة 125%".وأكدت الوكالة إلى أن السلطات الصينية تُخطر الشركات سرًا بوجود القائمة، وتُجري مقابلات معها لتقييم أضرار الحرب التجارية مع الولايات المتحدة.وكانت الوكالة قد ذكرت في وقت سابق أن الصين أعفت بالفعل بعض السلع الأمريكية من الرسوم الجمركية، بما في ذلك بعض الأدوية والرقائق الدقيقة ومحركات الطائرات، وبدأت تسأل الشركات عن المنتجات الأخرى التي تعتقد أنها لا ينبغي أن تخضع لرسوم جمركية مرتفعة.وأعلن ترامب، في 2 أبريل/ نيسان الجاري، فرض رسوم "جمركية متبادلة" على الواردات من دول أخرى، وسيكون الحد الأدنى الأساسي للمعدل 10 في المئة، ولكن كل دولة سوف تحدد تعريفتها الجمركية بحيث تكون نصف ما تفرضه على الشركات التي تستورد السلع الأمريكية.وقدّرت منظمة التجارة العالمية أن حجم التجارة بين الولايات المتحدة والصين، قد ينخفض بنسبة 80 في المئة، بفعل تبادل فرض الرسوم الجمركية بين البلدين.
https://sarabic.ae/20250430/الصين-توجه-رسالة-إلى-ترامب-لن-نركع-لـمتنمر-1100028247.html
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اقتصاد, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, الصين
اقتصاد, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, الصين

إعلام: الصين تعد قائمة بالسلع الأمريكية المعفاة من الرسوم الجمركية

12:51 GMT 30.04.2025
© AP Photo / Kiichiro Satoعلم الصين و علم أمريكا
علم الصين و علم أمريكا - سبوتنيك عربي, 1920, 30.04.2025
© AP Photo / Kiichiro Sato
تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام غربية، نقلاً عن مصادر مطلعة، أن الصين أعدت قائمة بالسلع الأمريكية التي لن تخضع لرسوم جمركية بنسبة 125%.
وأضافت وكالة صحفية بريطانية أن "الصين أعدت قائمة بالسلع الأمريكية التي ستُعفى من رسوم جمركية بنسبة 125%".
وأشارت الوكالة إلى إنها لا تعرف المنتجات المدرجة في القائمة أو عدد السلع المختلفة المعفاة من الرسوم الجمركية.
وأكدت الوكالة إلى أن السلطات الصينية تُخطر الشركات سرًا بوجود القائمة، وتُجري مقابلات معها لتقييم أضرار الحرب التجارية مع الولايات المتحدة.
وكانت الوكالة قد ذكرت في وقت سابق أن الصين أعفت بالفعل بعض السلع الأمريكية من الرسوم الجمركية، بما في ذلك بعض الأدوية والرقائق الدقيقة ومحركات الطائرات، وبدأت تسأل الشركات عن المنتجات الأخرى التي تعتقد أنها لا ينبغي أن تخضع لرسوم جمركية مرتفعة.
الرئيس الصيني شي جين بينغ (يمين) والرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب (يسار) - سبوتنيك عربي, 1920, 30.04.2025
الصين توجه رسالة إلى ترامب: لن نركع لـ"متنمر"
05:56 GMT
وأعلن ترامب، في 2 أبريل/ نيسان الجاري، فرض رسوم "جمركية متبادلة" على الواردات من دول أخرى، وسيكون الحد الأدنى الأساسي للمعدل 10 في المئة، ولكن كل دولة سوف تحدد تعريفتها الجمركية بحيث تكون نصف ما تفرضه على الشركات التي تستورد السلع الأمريكية.
وفي 9 أبريل الجاري، أعلن ترامب تعليق الرسوم الجمركية المقرر فرضها على أكثر من 75 دولة لمدة 90 يومًا، لإتاحة الفرصة للتفاوض مع هذه الدول بشأن اختلال موازين التجارة بينها وبين الولايات المتحدة الأمريكية، ولم تكن الصين بين هذه الدول.
وقدّرت منظمة التجارة العالمية أن حجم التجارة بين الولايات المتحدة والصين، قد ينخفض بنسبة 80 في المئة، بفعل تبادل فرض الرسوم الجمركية بين البلدين.
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