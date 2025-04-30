https://sarabic.ae/20250430/الصين-توجه-رسالة-إلى-ترامب-لن-نركع-لـمتنمر-1100028247.html

الصين توجه رسالة إلى ترامب: لن نركع لـ"متنمر"

الصين توجه رسالة إلى ترامب: لن نركع لـ"متنمر"

سبوتنيك عربي

نشرت وزارة الخارجية الصينية، فيديو لافتا، يدعو المجتمع الدولي إلى الوقوف في وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والتي وصفته بـ"المتنمر". 30.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-30T05:56+0000

2025-04-30T05:56+0000

2025-04-30T05:56+0000

الصين

الولايات المتحدة الأمريكية

دونالد ترامب

أخبار العالم الآن

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/07/1094560429_0:11:3000:1699_1920x0_80_0_0_049bdbe4dc48b0d867dc9723448af653.jpg

وقالت الصين، في الفيديو، إن "الانحناء أمام المتنمر أشبه بتجرع السم لإرواء العطش، ويُفاقم الأزمة"، مضيفة: "لقد أثبت التاريخ أن الركوع لا يُؤدي إلا إلى مزيد من التنمر، والصين لن تركع".ويروي الفيديو درسا تاريخيا عما تعتبره الصين "عدوانا اقتصاديا أمريكيا"، مما أجبر شركات مثل "توشيبا" و"ألستوم" على التفكك والتعرض لأزمة مالية والإفلاس، ودفع الاقتصاد الياباني إلى "عقود من النمو الهزيل".وفي المقابل، صوّرت الصين نفسها كملاذ للتجارة الحرة يُمكن للدول الأخرى الاستثمار والشراكة بأمان، وقالت: "ستصمد بلادنا مهما هبت الرياح، وعلى أحدهم أن يتقدم، حاملاً مشعلاً في يده، ليبدد الضباب وينير الطريق"، ودعت كل الدول إلى "الصمود، وكسر الهيمنة".وفي الفيديو، وصفت الصين الولايات المتحدة بأنها "نمر من ورق"، مشيرة إلى "أن الواردات والصادرات الأمريكية تُشكل أقل من خُمس التجارة العالمية، وأن الولايات المتحدة لا تُمثل العالم بأسره".ولم يذكر الفيديو تحديداً الرسوم الجمركية البالغة 145% التي فرضتها إدارة ترامب على الواردات الصينية، أو الرسوم الجمركية الانتقامية البالغة 125% التي فرضتها الصين بدورها على السلع الأمريكية.وأعلن ترامب، في 2 أبريل/ نيسان الجاري، فرض رسوم "جمركية متبادلة" على الواردات من دول أخرى، وسيكون الحد الأدنى الأساسي للمعدل 10 في المئة، ولكن كل دولة سوف تحدد تعريفتها الجمركية بحيث تكون نصف ما تفرضه على الشركات التي تستورد السلع الأمريكية.وفي 9 أبريل الجاري، أعلن ترامب تعليق الرسوم الجمركية المقرر فرضها على أكثر من 75 دولة لمدة 90 يومًا، لإتاحة الفرصة للتفاوض مع هذه الدول بشأن اختلال موازين التجارة بينها وبين الولايات المتحدة الأمريكية، ولم تكن الصين بين هذه الدول.وقدّرت منظمة التجارة العالمية أن حجم التجارة بين الولايات المتحدة والصين، قد ينخفض بنسبة 80 في المئة، بفعل تبادل فرض الرسوم الجمركية بين البلدين.

https://sarabic.ae/20250409/خبير-الرسوم-الجمركية-على-الصين-ستكون-صعبة-جدا-ما-سيدفعها-للتفاوض-مع-أمريكا-1099388683.html

https://sarabic.ae/20250409/الخارجية-الروسية-تعلق-على-حرب-الرسوم-الجمركية-بين-أمريكا-والصين-1099373147.html

الصين

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, أخبار العالم الآن, العالم