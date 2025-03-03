https://sarabic.ae/20250303/إعلام-البيت-الأبيض-يدرس-خططا-لرفع-العقوبات-المفروضة-على-روسيا-1098363881.html

إعلام: البيت الأبيض يدرس خططا لرفع العقوبات المفروضة على روسيا

إعلام: البيت الأبيض يدرس خططا لرفع العقوبات المفروضة على روسيا

سبوتنيك عربي

أفادت وسائل إعلام غربية بأن إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أصدرت تعلميات لوزارتي الخارجية والمالية بإعداد قائمة بالعقوبات التي يمكن التغاضي عنها في إطار... 03.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-03T19:45+0000

2025-03-03T19:45+0000

2025-03-03T19:45+0000

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وجاء في المقال المنشور في تلك الوسائل أن "السلطات الأمريكية تدرس إمكانية رفع العقوبات جزئيا في إطار جهود دبلوماسية أوسع نطاقا لتحسين العلاقات مع روسيا وإيجاد سبل لحل الصراع في أوكرانيا".وفي وقت سابق، أشار وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، إلى إمكانية تقديم تنازلات اقتصادية لموسكو، اعتمادا على تقدم المفاوضات.وقال بوتين خلال اجتماع موسع لمجلس إدارة جهاز الأمن الفيدرالي: "كما ترون، نرى جميعًا مدى السرعة التي يتغير بها العالم والوضع في العالم. وفي هذا الصدد، أود أن أشير إلى أن الاتصالات الأولى مع الإدارة الأمريكية الجديدة تعطي بعض الآمال".

https://sarabic.ae/20250302/الخزانة-الأمريكية-زيلينسكي-كان-عليه-فقط-توقيع-اتفاقية-اقتصادية-مع-واشنطن-لكنه-قرر-تدميرها-1098324543.html

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