https://sarabic.ae/20250303/إعلام-البيت-الأبيض-يدرس-خططا-لرفع-العقوبات-المفروضة-على-روسيا-1098363881.html
إعلام: البيت الأبيض يدرس خططا لرفع العقوبات المفروضة على روسيا
إعلام: البيت الأبيض يدرس خططا لرفع العقوبات المفروضة على روسيا
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام غربية بأن إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أصدرت تعلميات لوزارتي الخارجية والمالية بإعداد قائمة بالعقوبات التي يمكن التغاضي عنها في إطار... 03.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-03T19:45+0000
2025-03-03T19:45+0000
2025-03-03T19:45+0000
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وجاء في المقال المنشور في تلك الوسائل أن "السلطات الأمريكية تدرس إمكانية رفع العقوبات جزئيا في إطار جهود دبلوماسية أوسع نطاقا لتحسين العلاقات مع روسيا وإيجاد سبل لحل الصراع في أوكرانيا".وفي وقت سابق، أشار وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، إلى إمكانية تقديم تنازلات اقتصادية لموسكو، اعتمادا على تقدم المفاوضات.وقال بوتين خلال اجتماع موسع لمجلس إدارة جهاز الأمن الفيدرالي: "كما ترون، نرى جميعًا مدى السرعة التي يتغير بها العالم والوضع في العالم. وفي هذا الصدد، أود أن أشير إلى أن الاتصالات الأولى مع الإدارة الأمريكية الجديدة تعطي بعض الآمال".
https://sarabic.ae/20250302/الخزانة-الأمريكية-زيلينسكي-كان-عليه-فقط-توقيع-اتفاقية-اقتصادية-مع-واشنطن-لكنه-قرر-تدميرها-1098324543.html
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
إعلام: البيت الأبيض يدرس خططا لرفع العقوبات المفروضة على روسيا
أفادت وسائل إعلام غربية بأن إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أصدرت تعلميات لوزارتي الخارجية والمالية بإعداد قائمة بالعقوبات التي يمكن التغاضي عنها في إطار المحادثات مع روسيا بشأن أوكرانيا.
وجاء في المقال المنشور في تلك الوسائل أن "السلطات الأمريكية تدرس إمكانية رفع العقوبات جزئيا في إطار جهود دبلوماسية أوسع نطاقا لتحسين العلاقات مع روسيا وإيجاد سبل لحل الصراع في أوكرانيا".
وذكرت تلك الوسائل أن "الهيئات تعمل حاليا على تطوير مقترح لرفع القيود المفروضة على الشركات والأفراد، بما في ذلك بعض الأوليغارشيين الروس".
وفي وقت سابق، أشار وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، إلى إمكانية تقديم تنازلات اقتصادية لموسكو، اعتمادا على تقدم المفاوضات.
وفي السياق ذاته، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في 27 فبراير/ شباط الماضي، أن الاتصالات الجديدة مع الإدارة الأمريكية تمنح أملا مؤكدا.
وقال بوتين خلال اجتماع موسع لمجلس إدارة جهاز الأمن الفيدرالي: "كما ترون، نرى جميعًا مدى السرعة التي يتغير بها العالم والوضع في العالم. وفي هذا الصدد، أود أن أشير إلى أن الاتصالات الأولى مع الإدارة الأمريكية
الجديدة تعطي بعض الآمال".