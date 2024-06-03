https://sarabic.ae/20240603/روسيا-توسع-قائمة-العقوبات-ضد-صحفيين-وخبراء-بريطانيين-1089469319.html

روسيا توسع قائمة العقوبات ضد صحفيين وخبراء بريطانيين

روسيا توسع قائمة العقوبات ضد صحفيين وخبراء بريطانيين

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، بأن روسيا أدرجت عدداً من ممثلي المؤسسة السياسية والصحفيين ومجتمع الخبراء البريطانيين في "قائمة الإيقاف" الروسية. 03.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-03T14:08+0000

2024-06-03T14:08+0000

2024-06-03T14:08+0000

روسيا

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وجاء في بيان وزارة الخارجية الروسية الذي نُشر على موقعها الرسمي: "يشير الخطاب الاستفزازي المناهض لروسيا من قبل المسؤولين البريطانيين والخطوات العملية التي اتخذتها لندن نحو مزيد من التطوير العسكري لأوكرانيا، إلى تصميم القيادة البريطانية لمواصلة المواجهة المنهجية الصعبة مع بلدنا".وذكر البيان أن محاولات بريطانيا تشويه سمعة موسكو وعزلها، بما في ذلك في سياق العملية الخاصة، ستواجه رفضًا قاسيًا.ودعا البيان، دبلوماسيي لندن إلى التخلي عن الدعم العسكري لأوكرانيا، الذي يؤدي إلى سقوط ضحايا من المدنيين ولا يؤدي إلا إلى إطالة أمد الصراع.وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم العسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكّدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.

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