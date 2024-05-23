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Операторы БПЛА группировки войск Центр готовят к запуску БПЛА Орлан-30 на Авдеевском направлении специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240523/بكين-بريطانيا-هي-من-تصب-الزيت-على-النار-في-الصراع-الأوكراني-وليس-الصين--1089132868.html
بكين: بريطانيا هي من "تصب الزيت على النار" في الصراع الأوكراني وليس الصين
بكين: بريطانيا هي من "تصب الزيت على النار" في الصراع الأوكراني وليس الصين
سبوتنيك عربي
أكدت الخارجية الصينية، اليوم الخميس، أن بريطانيا هي من "تصب الزيت على النار" في موضوع الصراع الأوكراني وليس الصين، وأعاقت التوصل إلى اتفاق بين موسكو وكييف قبل... 23.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-23T08:09+0000
2024-05-23T08:52+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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ونوهت وزارة الخارجية الصينية، أن تشويه سمعة الصين لن يغيرالموقف السلبي لبريطانيا بشأن القضية الأوكرانية ولن يحل المشكلات الصعبة داخل البلاد.وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ وين بين في مؤتمر صحفي ،اليوم الخميس، أنه يتعين على لندن أن تفكر بشكل أفضل في دورها في الأزمة الأوكرانية بدلا من الهجمات غير المبررة على بكين.وفي وقت سابق، قال وزير الدفاع البريطاني، جرانت شابس، إن لندن وواشنطن لديهما "أدلة" على أن الصين تزود روسيا أو تعتزم البدء في تزويد روسيا بأسلحة لاستخدامها في الصراع في أوكرانيا، لكنها لم تقدم أي أدلة.وقال وانغ وين بين: " بدلا من الهجمات غير المبررة على الصين ، من الأفضل لبريطانيا أن تفكر في الدور الذي لعبته لندن في القضية الأوكرانية".وأضاف أنه في الوقت الذي تعمل فيه الصين والمجتمع الدولي معا للمساعدة في التخفيف من حدة الوضع ، فإن الجانب البريطاني يدلي مرة أخرى بتصريحات غير مسؤولة يجب التعامل معها بحذر.وأشار وانغ وين بين، أن الصين تؤيد دائما السلام والحوار في القضية الأوكرانية، وفي الوقت نفسه، تعتزم بكين حماية حقوقها ومصالحها المشروعة.وأكدت وزارة الخارجية الصينية: أن الصين تؤيد دائما السلام والحوار في القضية الأوكرانية.وفي وقت سابق، في أبريل/نيسان من هذا العام، قال وانغ وين بين إن الولايات المتحدة تقدم المساعدة العسكرية لأوكرانيا، لكنها انتقدت التعاون الطبيعي بين روسيا والصين، ووصف هذا النفاق بأنه مثال نموذجي على المعايير المزدوجة. كما حذرت بكين الولايات المتحدة من أن تشويه سمعة الآخرين وإلقاء اللوم عليهم لن يحل الأزمة الأوكرانية.
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العالم, سياسة, روسيا, الصين, بريطانيا
العالم, سياسة, روسيا, الصين, بريطانيا

بكين: بريطانيا هي من "تصب الزيت على النار" في الصراع الأوكراني وليس الصين

08:09 GMT 23.05.2024 (تم التحديث: 08:52 GMT 23.05.2024)
© AFP 2023 / GREG BAKERالخارجية الصينية
الخارجية الصينية - سبوتنيك عربي, 1920, 23.05.2024
© AFP 2023 / GREG BAKER
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يتبع
أكدت الخارجية الصينية، اليوم الخميس، أن بريطانيا هي من "تصب الزيت على النار" في موضوع الصراع الأوكراني وليس الصين، وأعاقت التوصل إلى اتفاق بين موسكو وكييف قبل عاميين.
ونوهت وزارة الخارجية الصينية، أن تشويه سمعة الصين لن يغيرالموقف السلبي لبريطانيا بشأن القضية الأوكرانية ولن يحل المشكلات الصعبة داخل البلاد.
وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ وين بين في مؤتمر صحفي ،اليوم الخميس، أنه يتعين على لندن أن تفكر بشكل أفضل في دورها في الأزمة الأوكرانية بدلا من الهجمات غير المبررة على بكين.
وفي وقت سابق، قال وزير الدفاع البريطاني، جرانت شابس، إن لندن وواشنطن لديهما "أدلة" على أن الصين تزود روسيا أو تعتزم البدء في تزويد روسيا بأسلحة لاستخدامها في الصراع في أوكرانيا، لكنها لم تقدم أي أدلة.
وقال وانغ وين بين: " بدلا من الهجمات غير المبررة على الصين ، من الأفضل لبريطانيا أن تفكر في الدور الذي لعبته لندن في القضية الأوكرانية".
وأضاف أنه في الوقت الذي تعمل فيه الصين والمجتمع الدولي معا للمساعدة في التخفيف من حدة الوضع ، فإن الجانب البريطاني يدلي مرة أخرى بتصريحات غير مسؤولة يجب التعامل معها بحذر.
وأشار وانغ وين بين، أن الصين تؤيد دائما السلام والحوار في القضية الأوكرانية، وفي الوقت نفسه، تعتزم بكين حماية حقوقها ومصالحها المشروعة.
وأكدت وزارة الخارجية الصينية: أن الصين تؤيد دائما السلام والحوار في القضية الأوكرانية.
وفي وقت سابق، في أبريل/نيسان من هذا العام، قال وانغ وين بين إن الولايات المتحدة تقدم المساعدة العسكرية لأوكرانيا، لكنها انتقدت التعاون الطبيعي بين روسيا والصين، ووصف هذا النفاق بأنه مثال نموذجي على المعايير المزدوجة. كما حذرت بكين الولايات المتحدة من أن تشويه سمعة الآخرين وإلقاء اللوم عليهم لن يحل الأزمة الأوكرانية.
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