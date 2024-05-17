https://sarabic.ae/20240517/بوتين-بناء-وحدات-نووية-جديدة-في-الصين-بمشاركة-روسية-يتم-وفق-الجداول-الزمنية-1088938758.html

بوتين: بناء وحدات نووية جديدة في الصين بمشاركة روسية يتم وفق الجداول الزمنية

بوتين: بناء وحدات نووية جديدة في الصين بمشاركة روسية يتم وفق الجداول الزمنية

سبوتنيك عربي

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، أن بناء وحدات نووية جديدة في الصين بمشاركة روسية، يتم وفق الجداول الزمنية المحددة. 17.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-17T14:25+0000

2024-05-17T14:25+0000

2024-05-17T14:25+0000

روسيا

الصين

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وقال بوتين، خلال لقائه مع الطلاب الصينيين والروس، ومحاضري "جامعة هاربين التقنية": "جامعة هاربين هي مركز لتدريب الكوادر للصناعة النووية في الصين، وبالمناسبة، يشارك خريجوها بنشاط في تنفيذ مشروعي "روساتوم" لبناء وحدات طاقة بتصميم روسي على أراضي الصين في محطة "تيانوان" للطاقة النووية، ومحطة "سيويدابو" للطاقة النووية، ويجري بناء هذه المرافق الهامة للطاقة، وفقا للجداول الزمنية المحددة".بوتين: يمكن لروسيا والصين أن تفعلا الكثير... فيديوواشار بوتين إلى أن التطور السريع لعلاقات بلاده مع الصين يجعل من الضروري تدريب المتخصصين الذين يمكنهم التحدث بلغتين والعمل مع بعضهم بعضا.وأكد الرئيس بوتين أن بلاده تتميز بمستوى أدنى من البطالة تاريخياً أما الآن فهي معدومة تقريباً.ولفت الرئيس بوتين إلى أن متخصصين من الولايات المتحدة وأوروبا يأتون للعمل في روسيا، على الرغم من العقوبات المفروضة على موسكو.وأكد بوتين أن روسيا والصين يمكنهما أن تفعلا الكثير، من خلال توحيد الجهود في مجالات التكنولوجيا المتقدمة.وقال بوتين: "لا يزال هناك العديد من المشاريع الضخمة المتقدمة في المستقبل القريب للتعاون العلمي والتطبيقي، والتي في نطاقها "لا يمكن لأي بلد في العالم أن يفعلها بمفرده".وفي الشأن الأوكراني، أوضح الرئيس بوتين أن الاتفاقيات التي تم التوصل إليها في إسطنبول بشأن أوكرانيا يجب أن تظل سارية المفعول، لافتًا إلى أنها تشكل القاعدة الأساسية لأي عملية تفاوض مستقبلية.وقال الرئيس بوتين ردًا على سؤال حول خطط روسيا بشأن خاركوف: "بالنسبة لخاركوف، لا توجد مثل هذه الخطط اليوم (للسيطرة على المقاطعة)".ويجري بوتين زيارة دولة إلى الصين، يومي 16 و17 أيار/مايو؛ وهي أول رحلة خارجية له بعد توليه منصب رئيس روسيا الاتحادية في الفترة الرئاسية الجديدة.

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