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https://sarabic.ae/20240517/بوتين-بناء-وحدات-نووية-جديدة-في-الصين-بمشاركة-روسية-يتم-وفق-الجداول-الزمنية-1088938758.html
بوتين: بناء وحدات نووية جديدة في الصين بمشاركة روسية يتم وفق الجداول الزمنية
بوتين: بناء وحدات نووية جديدة في الصين بمشاركة روسية يتم وفق الجداول الزمنية
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، أن بناء وحدات نووية جديدة في الصين بمشاركة روسية، يتم وفق الجداول الزمنية المحددة. 17.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-17T14:25+0000
2024-05-17T14:25+0000
روسيا
الصين
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وقال بوتين، خلال لقائه مع الطلاب الصينيين والروس، ومحاضري "جامعة هاربين التقنية": "جامعة هاربين هي مركز لتدريب الكوادر للصناعة النووية في الصين، وبالمناسبة، يشارك خريجوها بنشاط في تنفيذ مشروعي "روساتوم" لبناء وحدات طاقة بتصميم روسي على أراضي الصين في محطة "تيانوان" للطاقة النووية، ومحطة "سيويدابو" للطاقة النووية، ويجري بناء هذه المرافق الهامة للطاقة، وفقا للجداول الزمنية المحددة".بوتين: يمكن لروسيا والصين أن تفعلا الكثير... فيديوواشار بوتين إلى أن التطور السريع لعلاقات بلاده مع الصين يجعل من الضروري تدريب المتخصصين الذين يمكنهم التحدث بلغتين والعمل مع بعضهم بعضا.وأكد الرئيس بوتين أن بلاده تتميز بمستوى أدنى من البطالة تاريخياً أما الآن فهي معدومة تقريباً.ولفت الرئيس بوتين إلى أن متخصصين من الولايات المتحدة وأوروبا يأتون للعمل في روسيا، على الرغم من العقوبات المفروضة على موسكو.وأكد بوتين أن روسيا والصين يمكنهما أن تفعلا الكثير، من خلال توحيد الجهود في مجالات التكنولوجيا المتقدمة.وقال بوتين: "لا يزال هناك العديد من المشاريع الضخمة المتقدمة في المستقبل القريب للتعاون العلمي والتطبيقي، والتي في نطاقها "لا يمكن لأي بلد في العالم أن يفعلها بمفرده".وفي الشأن الأوكراني، أوضح الرئيس بوتين أن الاتفاقيات التي تم التوصل إليها في إسطنبول بشأن أوكرانيا يجب أن تظل سارية المفعول، لافتًا إلى أنها تشكل القاعدة الأساسية لأي عملية تفاوض مستقبلية.وقال الرئيس بوتين ردًا على سؤال حول خطط روسيا بشأن خاركوف: "بالنسبة لخاركوف، لا توجد مثل هذه الخطط اليوم (للسيطرة على المقاطعة)".ويجري بوتين زيارة دولة إلى الصين، يومي 16 و17 أيار/مايو؛ وهي أول رحلة خارجية له بعد توليه منصب رئيس روسيا الاتحادية في الفترة الرئاسية الجديدة.
https://sarabic.ae/20240517/خبير-محادثات-بوتين-وجين-بينغ-في-بكين-تؤكد-فشل-احتواء-التقارب-بين-روسيا-والصين---1088933318.html
https://sarabic.ae/20240517/بوتين-روسيا-ليس-لديها-أي-خطط-حاليا-للسيطرة-على-خاركوف-1088927552.html
https://sarabic.ae/20240516/نقطة-بداية-تاريخية-جديدة-بوتين-وشي-جين-يرسمان-ملامح-عالم-متعدد-الأقطاب-صور-وفيديو---1088891165.html
https://sarabic.ae/20240517/ترامب-يعلق-على-زيارة-بوتين-إلى-الصين-1088936639.html
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روسيا, الصين
روسيا, الصين

بوتين: بناء وحدات نووية جديدة في الصين بمشاركة روسية يتم وفق الجداول الزمنية

14:25 GMT 17.05.2024
© Sputnik . Alexander Ryumin/POOL / الانتقال إلى بنك الصورزيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى هاربين، الصين 17 مايو 2024
زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى هاربين، الصين 17 مايو 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.05.2024
© Sputnik . Alexander Ryumin/POOL
/
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تابعنا عبر
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، أن بناء وحدات نووية جديدة في الصين بمشاركة روسية، يتم وفق الجداول الزمنية المحددة.
وقال بوتين، خلال لقائه مع الطلاب الصينيين والروس، ومحاضري "جامعة هاربين التقنية": "جامعة هاربين هي مركز لتدريب الكوادر للصناعة النووية في الصين، وبالمناسبة، يشارك خريجوها بنشاط في تنفيذ مشروعي "روساتوم" لبناء وحدات طاقة بتصميم روسي على أراضي الصين في محطة "تيانوان" للطاقة النووية، ومحطة "سيويدابو" للطاقة النووية، ويجري بناء هذه المرافق الهامة للطاقة، وفقا للجداول الزمنية المحددة".
بوتين: يمكن لروسيا والصين أن تفعلا الكثير... فيديو
واشار بوتين إلى أن التطور السريع لعلاقات بلاده مع الصين يجعل من الضروري تدريب المتخصصين الذين يمكنهم التحدث بلغتين والعمل مع بعضهم بعضا.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الصيني شي جين بينغ، خلال استقبال بوتين في قاعة الشعب الكبرى في بكين 16 مايو 2024. - سبوتنيك عربي, 1920, 17.05.2024
خبير: محادثات بوتين وجين بينغ في بكين تؤكد فشل احتواء التقارب بين روسيا والصين
12:33 GMT

بما أن علاقاتنا مع الصين تتطور بسرعة كبيرة، في جميع المجالات، أريد التأكيد على أن ذلك يتطلب الحاجة إلى متخصصين لا يمكنهم التحدث بلغتين فحسب، بل فهم بعضهم بعض والعمل معًا في المجالات ذات الصلة.

زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى هاربين، الصين 17 مايو 2024 - سبوتنيك عربي
فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي
وأكد الرئيس بوتين أن بلاده تتميز بمستوى أدنى من البطالة تاريخياً أما الآن فهي معدومة تقريباً.

لدينا اليوم، بفضل عدد من الظروف، وقبل كل شيء بالطبع، السياسات الاقتصادية التي تنتهجها قيادة البلد، الحكومة، لدينا مستوى أدنى من البطالة تاريخياً، فهي معدومة تقريباً.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يصل قاعة الشعب الكبرى في بكين 16 مايو 2024. - سبوتنيك عربي
فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي
ولفت الرئيس بوتين إلى أن متخصصين من الولايات المتحدة وأوروبا يأتون للعمل في روسيا، على الرغم من العقوبات المفروضة على موسكو.
زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى هاربين، الصين 17 مايو 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.05.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
بوتين: روسيا ليس لديها أي خطط حاليا للسيطرة على خاركوف
10:22 GMT

شركاتنا تبحث عن متخصصين أجانب. ومن الغريب أنه، على الرغم من جميع حالات العقوبات، ومع كل التكاليف الجيوسياسية، يأتي للعمل لدينا (متخصصون) من أوروبا وأمريكا الشمالية.

الرئيس الروسي المنتخب فلاديمير بوتين خلال حفل تنصيبه في الكرملين. - سبوتنيك عربي
فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي
وأكد بوتين أن روسيا والصين يمكنهما أن تفعلا الكثير، من خلال توحيد الجهود في مجالات التكنولوجيا المتقدمة.
وقال بوتين: "لا يزال هناك العديد من المشاريع الضخمة المتقدمة في المستقبل القريب للتعاون العلمي والتطبيقي، والتي في نطاقها "لا يمكن لأي بلد في العالم أن يفعلها بمفرده".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الصيني شي جين بينغ، خلال استقبال بوتين في قاعة الشعب الكبرى في بكين 16 مايو 2024. - سبوتنيك عربي, 1920, 16.05.2024
"بداية تاريخية جديدة".. بوتين وشي جين يرسمان ملامح عالم متعدد الأقطاب... صور وفيديو
أمس, 10:02 GMT

تعمل الأوساط العلمية في البلدين على إيجاد حلول تقنية من شأنها تقليل انبعاثات الكربون بشكل جذري، ويتم تنفيذ برنامج إنشاء مضلعات الكربون، واختبار تكنولوجيا الحد من البصمة الهيدروكربونية، وتخطيط الأنشطة المشتركة بشأن إصدار شهادات الكهرباء الخضراء.

الرئيس فلاديمير بوتين خلال مراسم حفل التنصيب في الكرملين - سبوتنيك عربي
فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي
وفي الشأن الأوكراني، أوضح الرئيس بوتين أن الاتفاقيات التي تم التوصل إليها في إسطنبول بشأن أوكرانيا يجب أن تظل سارية المفعول، لافتًا إلى أنها تشكل القاعدة الأساسية لأي عملية تفاوض مستقبلية.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الصيني شي جين بينغ، خلال استقبال بوتين في قاعة الشعب الكبرى في بكين 16 مايو 2024. - سبوتنيك عربي, 1920, 17.05.2024
ترامب يعلق على زيارة بوتين إلى الصين
13:31 GMT

هم (الجانب الأوكراني) من صاغوا هذه الوثيقة بالأحرف الأولى، لكن الوثيقة نفسها لم يتم التوقيع عليها. كما تعلمون، هناك قضايا تتعلق بضمان أمن أوكرانيا. لقد تم صياغتها بطريقة تفرض علينا أن نفكر فيها، ولكن بشكل عام هذا (اتفاقيات إسطنبول) هو الأساس.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يدخل حفل التنصيب في الكرملين 7 مايو 2024. - سبوتنيك عربي
فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي
وقال الرئيس بوتين ردًا على سؤال حول خطط روسيا بشأن خاركوف: "بالنسبة لخاركوف، لا توجد مثل هذه الخطط اليوم (للسيطرة على المقاطعة)".
ويجري بوتين زيارة دولة إلى الصين، يومي 16 و17 أيار/مايو؛ وهي أول رحلة خارجية له بعد توليه منصب رئيس روسيا الاتحادية في الفترة الرئاسية الجديدة.
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Военнослужащие ЦВО на полигоне в тыловом районе специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:39 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إسرائيل تعرض على مصر إعادة فتح معبر رفح بمشاركة فلسطينية أمميةأمس, 21:24 GMT
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