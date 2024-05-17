https://sarabic.ae/20240517/خبير-محادثات-بوتين-وجين-بينغ-في-بكين-تؤكد-فشل-احتواء-التقارب-بين-روسيا-والصين---1088933318.html

خبير: محادثات بوتين وجين بينغ في بكين تؤكد فشل احتواء التقارب بين روسيا والصين

خبير: محادثات بوتين وجين بينغ في بكين تؤكد فشل احتواء التقارب بين روسيا والصين

سبوتنيك عربي

أنشأت روسيا والصين آليات فعالة للتعاون العملي في مواجهة العقوبات والضغوط المتزايدة من الغرب، وإن التقارب بينهما يتحدد بمنطق تطورها وليس بالوضع الجيوسياسي، وعكس... 17.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-17T12:33+0000

2024-05-17T12:33+0000

2024-05-17T12:34+0000

حصري

الصين

روسيا

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وكشف الخبير في مركز الدراسات الأمريكية في جامعة تشجيانغ للدراسات الأجنبية، وانغ بينغ، في مقابلة مع "سبوتنيك"، النتائج الجيواستراتيجية الرئيسية للاجتماع بين قادة الصين وروسيا في ثلاثة جوانب.وقال: "أولاً، هذا هو تعميق وتعزيز للثقة السياسية المتبادلة، وقد أسهم الاجتماع بين شي جين بينغ، وفلاديمير بوتين، في هذه العملية، وأكد الطرفان مجددًا التزامهما بتقديم الدعم المتبادل لبعضهما بعضا في القضايا (الدولية) المهمة، ما يساعد على تعزيز العلاقات المتبادلة في التعاون الاستراتيجي وضمان الاستقرار الإقليمي والعالمي بشكل مشترك".وتابع الخبير الصيني: "ثانيا، أكد رئيسا الصين وروسيا، مجددا، موقفهما الداعم للتعددية والقانون الدولي، وهذا يشير إلى أن كلا البلدين يعتزمان لعب دور نشط في الشؤون الدولية والدفاع عن النظام العالمي القائم على الأمم المتحدة، وكذلك معارضة الأحادية والهيمنة".وانتهى اليوم الأول من زيارة الرئيس الروسي للصين، بمباحثات غير رسمية بين زعيمي البلدين، وفي تلك اللقاءات، أكد الرئيس بوتين عزم روسيا على تحسين التعاون مع الصين ودول الجنوب الأخرى في العالم لصالح العدالة الدولية، ومن جانبه، أعرب الرئيس الصيني، شي جين بينغ، عن استعداده للعمل مع الرئيس بوتين، للمساهمة في الأمن والاستقرار العالميين.رسائل بوتين من بكين.. النظام العالمي الجديد يتدحرج من كييف إلى واشنطنولتلخيص ذلك، انعكست النتائج الرئيسية لهذا الاجتماع (جين بينغ، وبوتين) في التنسيق والتعاون الاستراتيجي بين البلدين في الشؤون الإقليمية والدولية، وأظهرت أيضًا للاعبين الخارجيين تصميم الصين وروسيا، على الدفاع بثبات عن التعددية والنظام العالمي.وانعكست الرؤية المشتركة بين الصين وروسيا، للأمن والاستقرار الإقليميين، في بيان مشترك لتعميق الشراكات الشاملة والمشاركة الاستراتيجية مع دخولهما عصرًا جديدًا، حيث اتفق الطرفان، على وجه الخصوص، على مواصلة تعزيز التعاون في المجال العسكري وتوسيع نطاق التدريبات المشتركة والتدريب القتالي.وأردف وانغ بينغ: "لقد أدركوا أن قضية بحر الصين الجنوبي يجب أن يتم حلها من قبل الأطراف المعنية من خلال المفاوضات والمشاورات، وعارضوا بشدة تدخل القوى من خارج المنطقة في هذه المسألة".ومضى، قائلا: "كما لاحظت روسيا والصين التأثير السلبي على السلام والاستقرار الإقليميين لاستراتيجية الولايات المتحدة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، والتي تزامنت مع خط الناتو المدمر في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، كما أعلن رئيسا الدولتين معارضتهما لإنشاء اتحادات وهياكل تكتل مغلقة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، ولا سيما التحالفات العسكرية والائتلافات الموجهة ضد أي طرف ثالث".

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