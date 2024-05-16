الكرملين: ستتم مناقشة أوكرانيا بالتأكيد في المحادثات بين بوتين وشي جين بينغ

عربي
بوتين يبدأ مباحثات ثنائية مع شي جين بينغ في قاعة الشعب الكبرى
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
08:17 GMT
13 د
ملفات ساخنة
هل تفاقم العمليات العسكرية في رفح التوتر بين مصر و إسرائيل؟
08:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تزداد ظاهرة نهب وتهريب الآثار في العالم العربي؟
09:32 GMT
25 د
صدى الحياة
رقصة "التانغو" في ساحات الحرب
09:56 GMT
4 د
من الملعب
ريال مدريد يواجه بوروسيا دورتموند في نهائي دوري أبطال أوروبا
10:03 GMT
26 د
الإنسان والثقافة
ثائر زين الدين: الأدب الروسي واحد من أجمل آداب الشعوب في العالم
10:30 GMT
30 د
صدى الحياة
نحو مليار جائع وأطنان من الأغذية في النفايات
11:30 GMT
30 د
كواليس السينما
السينما بين الأفول وتحديات الإستمرار
12:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبيرة: كييف تقصف المدنيين في روسيا بعد حصولها على الضوء الأخضر
16:03 GMT
60 د
لقاء سبوتنيك
الحلول المطروحة لإنهاء الحرب في السودان والعودة لطاولة المفاوضات
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
نجدهم بين الأزقة وعلى قارعة الطريق يبيعون المناديل ويمسحون زجاج السيارات، سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع.
08:19 GMT
41 د
كواليس السينما
الإعلام والسينما الرؤى والأهداف
09:03 GMT
27 د
مساحة حرة
بعد اجتياح رفح.. هل تستمر التهديدات ضد عمل الجنائية الدولية؟
09:31 GMT
29 د
صدى الحياة
نحو مليار جائع وأطنان من الأغذية في النفايات
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
11:03 GMT
36 د
On air
11:40 GMT
0 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
11:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الأم والعاملة...الصعوبات والتحديات
12:03 GMT
36 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
12:39 GMT
20 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240516/الكرملين-ستتم-مناقشة-أوكرانيا-بالتأكيد-في-المحادثات-بين-بوتين-وشي-جين-بينغ-1088881350.html
الكرملين: ستتم مناقشة أوكرانيا بالتأكيد في المحادثات بين بوتين وشي جين بينغ
الكرملين: ستتم مناقشة أوكرانيا بالتأكيد في المحادثات بين بوتين وشي جين بينغ
سبوتنيك عربي
قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم ، أن الوضع في أوكرانيا سيتم مناقشته بالتأكيد في المفاوضات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس... 16.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-16T06:00+0000
2024-05-16T06:00+0000
الصين
روسيا
أخبار أوكرانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/05/10/1088880034_0:184:2685:1694_1920x0_80_0_0_32fc8c5f06b729363648ab5307a5dac2.jpg
وقال بيسكوف في إجابة على سؤال حول موقف روسيا من خطة السلام الصينية لأوكرانيا: "ستتم مناقشة أوكرانيا بالتأكيد".وأشار بيسكوف إلى أن مناقشة القضية الأوكرانية خلال المحادثات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والزعيم الصيني شي جين بينغ كانت "مجرد بداية الحديث"، مضيفًا أنه "سيكون هناك نقاش مكثف للغاية". وبالإضافة إلى ذلك، أشار إلى أن كييف الآن "تستبعد قانونياً إمكانية إجراء مفاوضات".وتابع: "التفاعل بين موسكو وبكين على الساحة الدولية في سياق صيغ التكامل والمنظمات الدولية هو عنصر توازن. عنصر يوازن بين أجندة دولية مضطربة بالفعل وأجندة دولية مليئة بالصراعات. لهذا السبب أصبحت الصين أول دولة ويزورها بوتين الآن (بعد تنصيبه - محرر)".وصل يوم أمس الأربعاء، الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى العاصمة الصينية بكين في أول زيارة خارجية له منذ إعادة انتخابه.بدأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، مباحثات ثنائية مع نظيره الصيني شي جين بينغ في قاعة الشعب الكبرى بالعاصمة الصينية بكين.
https://sarabic.ae/20240516/بوتين-موسكو-وبكين-تكتسبان-قدرا-كبيرا-من-التعاون-العملي-1088880558.html
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/05/10/1088880034_92:0:2595:1877_1920x0_80_0_0_5bb9aacf0aa2d1dc6728c3f82d289035.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الصين, روسيا, أخبار أوكرانيا
الصين, روسيا, أخبار أوكرانيا

الكرملين: ستتم مناقشة أوكرانيا بالتأكيد في المحادثات بين بوتين وشي جين بينغ

06:00 GMT 16.05.2024
© Sputnik . Sergey Bobylev / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الصيني شي جين بينغ خلال مراسم الاستقبال الرسمية في قاعة الشعب الكبرى في بكين.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الصيني شي جين بينغ خلال مراسم الاستقبال الرسمية في قاعة الشعب الكبرى في بكين. - سبوتنيك عربي, 1920, 16.05.2024
© Sputnik . Sergey Bobylev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم ، أن الوضع في أوكرانيا سيتم مناقشته بالتأكيد في المفاوضات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الصيني شي جين بينغ في الصين.
وقال بيسكوف في إجابة على سؤال حول موقف روسيا من خطة السلام الصينية لأوكرانيا: "ستتم مناقشة أوكرانيا بالتأكيد".

وأضاف: "نحن نرحب بأي مبادرات سلام. بما في ذلك، بطبيعة الحال، فإن موسكو معجبة أيضًا برؤية الجانب الصيني للآفاق المحتملة والأرضية الممكنة لبدء محاولات تسوية الوضع".

وأشار بيسكوف إلى أن مناقشة القضية الأوكرانية خلال المحادثات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والزعيم الصيني شي جين بينغ كانت "مجرد بداية الحديث"، مضيفًا أنه "سيكون هناك نقاش مكثف للغاية". وبالإضافة إلى ذلك، أشار إلى أن كييف الآن "تستبعد قانونياً إمكانية إجراء مفاوضات".

قال بيسكوف لصحيفة "إزفيستيا": "العملية طويلة، لكن الموقف البناء للجانب الصيني يروق لنا".

وتابع: "التفاعل بين موسكو وبكين على الساحة الدولية في سياق صيغ التكامل والمنظمات الدولية هو عنصر توازن. عنصر يوازن بين أجندة دولية مضطربة بالفعل وأجندة دولية مليئة بالصراعات. لهذا السبب أصبحت الصين أول دولة ويزورها بوتين الآن (بعد تنصيبه - محرر)".

وأوضح ان العلاقات بين روسيا والصين ليست موجهة ضد دول ثالثة، بل إن هدفها هو تحسين رفاهية شعبي البلدين.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الصيني شي جين بينغ خلال مراسم الاستقبال الرسمية في قاعة الشعب الكبرى في بكين. - سبوتنيك عربي, 1920, 16.05.2024
بوتين: موسكو وبكين تكتسبان قدرا كبيرا من التعاون العملي
04:34 GMT
وصل يوم أمس الأربعاء، الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى العاصمة الصينية بكين في أول زيارة خارجية له منذ إعادة انتخابه.
وتستمر الزيارة لمدة يومين وستتم على مرحلتين: في 16 مايو/ أيار، سيكون بوتين في بكين، وفي 17 مايو سيزور مدينة هاربين، المركز الإداري لمقاطعة هيلونغجيانغ.
بدأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، مباحثات ثنائية مع نظيره الصيني شي جين بينغ في قاعة الشعب الكبرى بالعاصمة الصينية بكين.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... إسرائيل ترسل فريقا قانونيا إلى محكمة العدل 05:14 GMTРабота расчетов РСЗО Град ЦВО на Краснолиманском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:28 GMTРазминирование, фортификационное оборудование и организация невзрывных заграждений военными инженерами ЦВО на Краснолиманском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 06:29 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала