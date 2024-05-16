https://sarabic.ae/20240516/الكرملين-ستتم-مناقشة-أوكرانيا-بالتأكيد-في-المحادثات-بين-بوتين-وشي-جين-بينغ-1088881350.html

الكرملين: ستتم مناقشة أوكرانيا بالتأكيد في المحادثات بين بوتين وشي جين بينغ

الكرملين: ستتم مناقشة أوكرانيا بالتأكيد في المحادثات بين بوتين وشي جين بينغ

سبوتنيك عربي

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم ، أن الوضع في أوكرانيا سيتم مناقشته بالتأكيد في المفاوضات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس... 16.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-16T06:00+0000

2024-05-16T06:00+0000

2024-05-16T06:00+0000

الصين

روسيا

أخبار أوكرانيا

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وقال بيسكوف في إجابة على سؤال حول موقف روسيا من خطة السلام الصينية لأوكرانيا: "ستتم مناقشة أوكرانيا بالتأكيد".وأشار بيسكوف إلى أن مناقشة القضية الأوكرانية خلال المحادثات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والزعيم الصيني شي جين بينغ كانت "مجرد بداية الحديث"، مضيفًا أنه "سيكون هناك نقاش مكثف للغاية". وبالإضافة إلى ذلك، أشار إلى أن كييف الآن "تستبعد قانونياً إمكانية إجراء مفاوضات".وتابع: "التفاعل بين موسكو وبكين على الساحة الدولية في سياق صيغ التكامل والمنظمات الدولية هو عنصر توازن. عنصر يوازن بين أجندة دولية مضطربة بالفعل وأجندة دولية مليئة بالصراعات. لهذا السبب أصبحت الصين أول دولة ويزورها بوتين الآن (بعد تنصيبه - محرر)".وصل يوم أمس الأربعاء، الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى العاصمة الصينية بكين في أول زيارة خارجية له منذ إعادة انتخابه.بدأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، مباحثات ثنائية مع نظيره الصيني شي جين بينغ في قاعة الشعب الكبرى بالعاصمة الصينية بكين.

https://sarabic.ae/20240516/بوتين-موسكو-وبكين-تكتسبان-قدرا-كبيرا-من-التعاون-العملي-1088880558.html

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