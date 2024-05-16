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بوتين وشي جين يوقعان بيانا مشتركا حول تعميق علاقات الشراكة
بوتين وشي جين يوقعان بيانا مشتركا حول تعميق علاقات الشراكة
سبوتنيك عربي
اعتمد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الصيني شي جين بينغ، اليوم الخميس، بعد محادثات في بكين، بيانا مشتركا حول تعميق علاقات الشراكة الشاملة والتفاعل... 16.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-16T06:26+0000
2024-05-16T07:27+0000
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وعقب الاجتماع، اعتمد رؤساء الدول بيانا مشتركا بشأن تعميق علاقات الشراكة الشاملة والتفاعل الاستراتيجي.وقال مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف للصحفيين في وقت سابق إن توقيت الوثيقة يتزامن مع الذكرى الخامسة والسبعين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.وقال بوتين: "لقد تم إعداد عدد من الوثائق الجديدة للزيارة، وعلى وجه الخصوص، بيان مشترك لرؤساء الدول يغطي الجوانب الرئيسية لتعاوننا، وحزمة من الاتفاقيات المشتركة بين الإدارات والشركات. وتنص جميع هذه الوثائق على خطوات ملموسة تهدف إلى زيادة تعميق التعاون العملي الثنائي". وأكد شي جين بينغ لبوتين استعداده لمواصلة بناء العلاقات الثنائية ووضع خطط جديدة للتفاعل في كافة المجالات. وأضاف أنه بالنسبة للصين يعد هذا استمرارا للتقليد الجيد للاتصالات. وأشار شي جين بينغ إلى أنه بعد إعادة انتخابه اختار روسيا أيضًا لتكون البلد الذي يقوم بزيارته الخارجية الأولى.وقعت روسيا والصين مفهومًا موحدًا لتطوير جزيرة "أوسوريسكي". وكما تم، بحضور قادة روسيا وجمهورية الصين الشعبية، التوقيع على مذكرة لتعزيز تطوير التعاون في مجال البنية التحتية والإنشاءات الهندسية.وصل يوم أمس الأربعاء، الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى العاصمة الصينية بكين في أول زيارة خارجية له منذ إعادة انتخابه.وتستمر الزيارة لمدة يومين وستتم على مرحلتين: في 16 مايو/ أيار، سيكون بوتين في بكين، وفي 17 مايو سيزور مدينة هاربين، المركز الإداري لمقاطعة هيلونغجيانغ.بدأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، مباحثات ثنائية مع نظيره الصيني شي جين بينغ في قاعة الشعب الكبرى بالعاصمة الصينية بكين.
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بوتين وشي جين يعتمدان بيانا مشتركا حول تعميق علاقات الشراكة
سبوتنيك عربي
بوتين وشي جين يعتمدان بيانا مشتركا حول تعميق علاقات الشراكة
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الصين, روسيا
الصين, روسيا

بوتين وشي جين يوقعان بيانا مشتركا حول تعميق علاقات الشراكة

06:26 GMT 16.05.2024 (تم التحديث: 07:27 GMT 16.05.2024)
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اعتمد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الصيني شي جين بينغ، اليوم الخميس، بعد محادثات في بكين، بيانا مشتركا حول تعميق علاقات الشراكة الشاملة والتفاعل الاستراتيجي.
وعقب الاجتماع، اعتمد رؤساء الدول بيانا مشتركا بشأن تعميق علاقات الشراكة الشاملة والتفاعل الاستراتيجي.
وقال مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف للصحفيين في وقت سابق إن توقيت الوثيقة يتزامن مع الذكرى الخامسة والسبعين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

ووفقًا للمساعد الرئاسي، فهي وثيقة مفصلة - أكثر من 30 صفحة، وسوف "تشير إلى الطبيعة الخاصة لعلاقاتنا الثنائية، وتحدد سبل تطوير مجمل العلاقات الثنائية المعقدة وتسلط الضوء على الدور القيادي لروسيا والصين في تشكيل نظام عالمي عادل وديمقراطي".

وقال بوتين: "لقد تم إعداد عدد من الوثائق الجديدة للزيارة، وعلى وجه الخصوص، بيان مشترك لرؤساء الدول يغطي الجوانب الرئيسية لتعاوننا، وحزمة من الاتفاقيات المشتركة بين الإدارات والشركات. وتنص جميع هذه الوثائق على خطوات ملموسة تهدف إلى زيادة تعميق التعاون العملي الثنائي".

وأضاف: "لقد أظهرت المفاوضات التي أجريت للتو الأهمية الكبيرة التي توليها كل من موسكو وبكين لتطوير وتعزيز الشراكة الشاملة الروسية الصينية والتفاعل الاستراتيجي. ولا شك أن هذه الشراكة هي مثال على كيفية بناء العلاقات بين الدول المجاورة".

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الصيني شي جين بينغ خلال مراسم الاستقبال الرسمية في قاعة الشعب الكبرى في بكين. - سبوتنيك عربي, 1920, 16.05.2024
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وأكد شي جين بينغ لبوتين استعداده لمواصلة بناء العلاقات الثنائية ووضع خطط جديدة للتفاعل في كافة المجالات.

وقال الرئيس الصيني: "سيدي الرئيس، هذه هي زيارتك الخارجية الأولى منذ بداية الولاية الرئاسية الجديدة، وهذا دليل مقنع على الاهتمام الذي توليه أنت شخصيا والحكومة الروسية للعلاقات الصينية الروسية، ونحن نقدر ذلك بشدة".

وأضاف أنه بالنسبة للصين يعد هذا استمرارا للتقليد الجيد للاتصالات. وأشار شي جين بينغ إلى أنه بعد إعادة انتخابه اختار روسيا أيضًا لتكون البلد الذي يقوم بزيارته الخارجية الأولى.

وأكد رئيس جمهورية الصين الشعبية أن البلدين، باعتبارهما عضوين دائمين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، يعملان على تعميق التفاعل الاستراتيجي وتوسيع التعاون المتبادل المنفعة، وقد اختارا تشكيل عالم متعدد الأقطاب والعولمة الاقتصادية.

وقعت روسيا والصين مفهومًا موحدًا لتطوير جزيرة "أوسوريسكي". وكما تم، بحضور قادة روسيا وجمهورية الصين الشعبية، التوقيع على مذكرة لتعزيز تطوير التعاون في مجال البنية التحتية والإنشاءات الهندسية.

وفي الاجتماع، شكر بوتين شي جين بينغ على الدعوة. وقال إن روسيا والصين تجمعهما أهداف مشتركة للتنمية الوطنية وضمان الرخاء المشترك على مبادئ الاحترام المتبادل وحسن الجوار والمنفعة المتبادلة.

وصل يوم أمس الأربعاء، الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى العاصمة الصينية بكين في أول زيارة خارجية له منذ إعادة انتخابه.
وتستمر الزيارة لمدة يومين وستتم على مرحلتين: في 16 مايو/ أيار، سيكون بوتين في بكين، وفي 17 مايو سيزور مدينة هاربين، المركز الإداري لمقاطعة هيلونغجيانغ.
بدأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، مباحثات ثنائية مع نظيره الصيني شي جين بينغ في قاعة الشعب الكبرى بالعاصمة الصينية بكين.
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