https://sarabic.ae/20240516/بوتين-وشي-جين--يعتمدان-بيانا-مشتركا-حول-تعميق-علاقات-الشراكة-1088882227.html

بوتين وشي جين يوقعان بيانا مشتركا حول تعميق علاقات الشراكة

بوتين وشي جين يوقعان بيانا مشتركا حول تعميق علاقات الشراكة

سبوتنيك عربي

اعتمد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الصيني شي جين بينغ، اليوم الخميس، بعد محادثات في بكين، بيانا مشتركا حول تعميق علاقات الشراكة الشاملة والتفاعل... 16.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-16T06:26+0000

2024-05-16T06:26+0000

2024-05-16T07:27+0000

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روسيا

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وعقب الاجتماع، اعتمد رؤساء الدول بيانا مشتركا بشأن تعميق علاقات الشراكة الشاملة والتفاعل الاستراتيجي.وقال مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف للصحفيين في وقت سابق إن توقيت الوثيقة يتزامن مع الذكرى الخامسة والسبعين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.وقال بوتين: "لقد تم إعداد عدد من الوثائق الجديدة للزيارة، وعلى وجه الخصوص، بيان مشترك لرؤساء الدول يغطي الجوانب الرئيسية لتعاوننا، وحزمة من الاتفاقيات المشتركة بين الإدارات والشركات. وتنص جميع هذه الوثائق على خطوات ملموسة تهدف إلى زيادة تعميق التعاون العملي الثنائي". وأكد شي جين بينغ لبوتين استعداده لمواصلة بناء العلاقات الثنائية ووضع خطط جديدة للتفاعل في كافة المجالات. وأضاف أنه بالنسبة للصين يعد هذا استمرارا للتقليد الجيد للاتصالات. وأشار شي جين بينغ إلى أنه بعد إعادة انتخابه اختار روسيا أيضًا لتكون البلد الذي يقوم بزيارته الخارجية الأولى.وقعت روسيا والصين مفهومًا موحدًا لتطوير جزيرة "أوسوريسكي". وكما تم، بحضور قادة روسيا وجمهورية الصين الشعبية، التوقيع على مذكرة لتعزيز تطوير التعاون في مجال البنية التحتية والإنشاءات الهندسية.وصل يوم أمس الأربعاء، الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى العاصمة الصينية بكين في أول زيارة خارجية له منذ إعادة انتخابه.وتستمر الزيارة لمدة يومين وستتم على مرحلتين: في 16 مايو/ أيار، سيكون بوتين في بكين، وفي 17 مايو سيزور مدينة هاربين، المركز الإداري لمقاطعة هيلونغجيانغ.بدأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، مباحثات ثنائية مع نظيره الصيني شي جين بينغ في قاعة الشعب الكبرى بالعاصمة الصينية بكين.

https://sarabic.ae/20240516/الكرملين-ستتم-مناقشة-أوكرانيا-بالتأكيد-في-المحادثات-بين-بوتين-وشي-جين-بينغ-1088881350.html

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بوتين وشي جين يعتمدان بيانا مشتركا حول تعميق علاقات الشراكة سبوتنيك عربي بوتين وشي جين يعتمدان بيانا مشتركا حول تعميق علاقات الشراكة 2024-05-16T06:26+0000 true PT39M43S

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