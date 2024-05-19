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https://sarabic.ae/20240519/إعلام-الصين-تظهر-للغرب-مدى-دعمها-لروسيا-دون-أي-مخاوف-1088978611.html
إعلام: الصين تظهر للغرب مدى دعمها لروسيا دون أي مخاوف
إعلام: الصين تظهر للغرب مدى دعمها لروسيا دون أي مخاوف
سبوتنيك عربي
كشفت وسائل إعلام غربية، اليوم الأحد، أن اللقاء بين الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره الصيني، شي جين بينغ، يظهر للغرب مدى الدعم الصيني لروسيا. 19.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-19T07:07+0000
2024-05-19T07:08+0000
العالم
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وذكرت صحيفة أمريكية، في تقرير لها، أنه "بعد أيام من عودة الزعيم الصيني، من رحلته إلى أوروبا، حيث استمع لمحاضرات حول الحاجة إلى إبقاء روسيا تحت السيطرة، استغل الزعيم الصيني شي جين بينغ، القمة مع الرئيس فلاديمير بوتين، ليُظهر للغرب واقعا مغايرا، ألا وهو أن دعمه لبوتين يظل ثابتا".ولفت التقرير إلى أن الزعماء الغربيين لن يتمكنوا من إيجاد علامة واحدة على الخلاف بين الزعيمين الصيني والروسي.وخلصت صحيفة "نيويورك تايمز"، إلى أن "المحللين يعتقدون أن الزعيم الصيني، يعتبر أن العقوبات المحتملة هي ثمن مقبول لشراكته الاستراتيجية مع روسيا".ووصل يوم الأربعاء الماضي، الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى العاصمة الصينية بكين، في أول زيارة خارجية له منذ إعادة انتخابه، حيث استمرت الزيارة لمدة يومين.
https://sarabic.ae/20240516/نقطة-بداية-تاريخية-جديدة-بوتين-وشي-جين-يرسمان-ملامح-عالم-متعدد-الأقطاب-صور-وفيديو---1088891165.html
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العالم
العالم

إعلام: الصين تظهر للغرب مدى دعمها لروسيا دون أي مخاوف

07:07 GMT 19.05.2024 (تم التحديث: 07:08 GMT 19.05.2024)
© POOL / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الصيني شي جين بينغ، خلال اجتماع في قاعة الشعب الكبرى في بكين 16 مايو 2024.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الصيني شي جين بينغ، خلال اجتماع في قاعة الشعب الكبرى في بكين 16 مايو 2024. - سبوتنيك عربي, 1920, 19.05.2024
© POOL
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تابعنا عبر
كشفت وسائل إعلام غربية، اليوم الأحد، أن اللقاء بين الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره الصيني، شي جين بينغ، يظهر للغرب مدى الدعم الصيني لروسيا.
وذكرت صحيفة أمريكية، في تقرير لها، أنه "بعد أيام من عودة الزعيم الصيني، من رحلته إلى أوروبا، حيث استمع لمحاضرات حول الحاجة إلى إبقاء روسيا تحت السيطرة، استغل الزعيم الصيني شي جين بينغ، القمة مع الرئيس فلاديمير بوتين، ليُظهر للغرب واقعا مغايرا، ألا وهو أن دعمه لبوتين يظل ثابتا".
ولفت التقرير إلى أن الزعماء الغربيين لن يتمكنوا من إيجاد علامة واحدة على الخلاف بين الزعيمين الصيني والروسي.

وتابع التقرير، بالقول إن "الصين لا تشعر بخطر العزلة عن أوروبا، التي تعد شريكا تجاريا رئيسيا بالنسبة لها، والتهديدات بفرض عقوبات أمريكية ضد البنوك الصينية يبدو أنها تمنع الزعيم الصيني التقرب من بوتين".

وخلصت صحيفة "نيويورك تايمز"، إلى أن "المحللين يعتقدون أن الزعيم الصيني، يعتبر أن العقوبات المحتملة هي ثمن مقبول لشراكته الاستراتيجية مع روسيا".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الصيني شي جين بينغ، خلال استقبال بوتين في قاعة الشعب الكبرى في بكين 16 مايو 2024. - سبوتنيك عربي, 1920, 16.05.2024
"بداية تاريخية جديدة".. بوتين وشي جين يرسمان ملامح عالم متعدد الأقطاب... صور وفيديو
16 مايو, 10:02 GMT
ووصل يوم الأربعاء الماضي، الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى العاصمة الصينية بكين، في أول زيارة خارجية له منذ إعادة انتخابه، حيث استمرت الزيارة لمدة يومين.
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