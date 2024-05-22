https://sarabic.ae/20240522/بكين-تفرض-عقوبات-على-12-شركة-أميركية-تبيع-أسلحة-لتايوان-1089099810.html
بكين تفرض عقوبات على 12 شركة أميركية تبيع أسلحة لتايوان
بكين تفرض عقوبات على 12 شركة أميركية تبيع أسلحة لتايوان
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الأربعاء، بأن الصين قررت فرض عقوبات على 12 شركة أميركية و10 من كبار مديريها، تبيع أسلحة لتايوان، ردا على العقوبات المفروضة... 22.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-22T10:22+0000
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وقالت وزارة الخارجية الصينية في بيان على موقعها الإلكتروني: "لفترة معينة، تجاهلت الولايات المتحدة موقف الصين الموضوعي والعادل بشأن الأزمة الأوكرانية، فضلاً عن دورها البناء، لقد فرضوا بشكل عشوائي عقوبات أحادية غير قانونية على العديد من الشركات الصينية بناءً على ما يسمى بالعوامل المرتبطة بروسيا، وانخرطت في مضايقات أحادية الجانب وإكراه اقتصادي، منتهكة بشكل خطير الحقوق والمصالح المشروعة للشركات والمؤسسات والأفراد الصينيين".وفي الوقت نفسه، أشارت وزارة الخارجية الصينية إلى أن الولايات المتحدة تواصل بيع الأسلحة إلى تايوان، في انتهاك خطير لمبدأ "صين واحدة" وأحكام البيانات الصينية الأمريكية المشتركة الثلاثة، وتتدخل بشكل صارخ في الشؤون الداخلية للصين وتتسبب في إلحاق ضرر جسيم بسيادة جمهورية الصين الشعبية وسلامة أراضيها.وأضاف البيان: "قررت الصين اتخاذ إجراءات مضادة ضد 12 شركة صناعية عسكرية أميركية و10 من كبار مديريها". وبحسب الخارجية، فإن الإجراءات تدخل حيز التنفيذ في 22 مايو.
https://sarabic.ae/20240518/طهران-العقوبات-الأمريكية-أصبحت-فرصا-فريدة-بفضل-براعة-قادة-إيران-وروسيا-1088955020.html
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الصين, العالم, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
الصين, العالم, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
بكين تفرض عقوبات على 12 شركة أميركية تبيع أسلحة لتايوان
أفادت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الأربعاء، بأن الصين قررت فرض عقوبات على 12 شركة أميركية و10 من كبار مديريها، تبيع أسلحة لتايوان، ردا على العقوبات المفروضة على شركات صينية بسبب تعاونها مع روسيا.
وقالت وزارة الخارجية الصينية في بيان على موقعها الإلكتروني: "لفترة معينة، تجاهلت الولايات المتحدة موقف الصين الموضوعي والعادل بشأن الأزمة الأوكرانية، فضلاً عن دورها البناء، لقد فرضوا بشكل عشوائي عقوبات أحادية غير قانونية على العديد من الشركات الصينية بناءً على ما يسمى بالعوامل المرتبطة بروسيا، وانخرطت في مضايقات أحادية الجانب وإكراه اقتصادي، منتهكة بشكل خطير الحقوق والمصالح المشروعة للشركات والمؤسسات والأفراد الصينيين".
وفي الوقت نفسه، أشارت وزارة الخارجية الصينية إلى أن الولايات المتحدة تواصل بيع الأسلحة إلى تايوان، في انتهاك خطير لمبدأ "صين واحدة" وأحكام البيانات الصينية الأمريكية المشتركة الثلاثة، وتتدخل بشكل صارخ في الشؤون الداخلية للصين وتتسبب في إلحاق ضرر جسيم بسيادة جمهورية الصين الشعبية وسلامة أراضيها.
وأضاف البيان: "قررت الصين اتخاذ إجراءات مضادة ضد 12 شركة صناعية عسكرية أميركية و10 من كبار مديريها".
وبحسب الخارجية، فإن الإجراءات تدخل حيز التنفيذ في 22 مايو.