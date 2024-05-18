https://sarabic.ae/20240518/طهران-العقوبات-الأمريكية-أصبحت-فرصا-فريدة-بفضل-براعة-قادة-إيران-وروسيا-1088955020.html
طهران: العقوبات الأمريكية أصبحت فرصا فريدة بفضل براعة قادة إيران وروسيا
طهران: العقوبات الأمريكية أصبحت فرصا فريدة بفضل براعة قادة إيران وروسيا
سبوتنيك عربي
صرح علي باقري، نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية، بأن العقوبات الأمريكية تحولت إلى فرص فريدة بفضل براعة قادة طهران وموسكو. 18.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-18T07:51+0000
2024-05-18T07:51+0000
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ونقلت وكالة "إرنا"، عن باقري، تصريحات أدلى بها في منتدى "روسيا - العالم الإسلامي: منتدى قازان 2024"، في مدينة قازان بجمهورية تتارستان الروسية، أوضح خلالها أن "روسيا وإيران حولتا العقوبات إلى فرص، ليس لهما فقط بل للمنطقة بأكملها".واستنكر باقري، التهديدات الأمريكية لدول المنطقة، خاصة إيران وروسيا، وذلك بمواصلة فرض عقوبات غير قانونية ضدهما للضغط عليهما.مؤكدا "استحالة إحلال السلام في المنطقة دون علاقات اقتصادية وثيقة، وأن موسكو وطهران ستواصلان تعزيز علاقاتهما".يذكر أن منتدى "روسيا -العالم الإسلامي" يعقد في مدينة قازان بروسيا، في الفترة من 14 إلى 19 أيار/مايو، ويستهدف تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية والعلمية والتقنية والاجتماعية والثقافية بين مناطق روسيا والدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، فضلا عن تعزيز مؤسسات النظام المالي الإسلامي في روسيا.وفي وقت سابق، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، أواخر أبريل/ نيسان الماضي، أن بلاده وروسيا تصران على توسيع العلاقات في جميع المجالات، وأنه سيتم التوقيع على اتفاقية شراكة استراتيجية شاملة بين البلدين فور الانتهاء من إعدادها.وقال كنعاني لصحفيين: "روسيا وإيران، مصممتان على توسيع العلاقات في جميع المجالات وسوف يتم توقيع اتفاقية استراتيجية بين البلدين في حال جهوزيتها".وأشار كنعاني إلى أن مسألة "الترانزيت" للبضائع بين البلدين، من أهم المسائل المشتركة بين روسيا وإيران، وتساعد في تطور اقتصاد الدول الأخرى.وذكر كنعاني أن العلاقات الإيرانية الروسية، "جيدة جدًا وتتوسع في مجالات مختلفة، ونشهد تقدما كبيرا في العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين".
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العالم, روسيا, أخبار روسيا اليوم, إيران, أخبار إيران, الأخبار
العالم, روسيا, أخبار روسيا اليوم, إيران, أخبار إيران, الأخبار
طهران: العقوبات الأمريكية أصبحت فرصا فريدة بفضل براعة قادة إيران وروسيا
07:51 GMT 18.05.2024 (تم التحديث: 08:31 GMT 18.05.2024)
صرح علي باقري، نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية، بأن العقوبات الأمريكية تحولت إلى فرص فريدة بفضل براعة قادة طهران وموسكو.
ونقلت وكالة
"إرنا"، عن باقري، تصريحات أدلى بها في منتدى "روسيا - العالم الإسلامي: منتدى قازان 2024"، في مدينة قازان بجمهورية تتارستان الروسية، أوضح خلالها أن "روسيا وإيران حولتا العقوبات إلى فرص، ليس لهما فقط بل للمنطقة بأكملها".
واستنكر باقري، التهديدات الأمريكية لدول المنطقة، خاصة إيران وروسيا، وذلك بمواصلة فرض عقوبات غير قانونية ضدهما للضغط عليهما.
مؤكدا "استحالة إحلال السلام في المنطقة دون علاقات اقتصادية وثيقة، وأن موسكو وطهران ستواصلان تعزيز علاقاتهما".
يذكر أن منتدى "روسيا -العالم الإسلامي" يعقد في مدينة قازان بروسيا، في الفترة من 14 إلى 19 أيار/مايو، ويستهدف تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية والعلمية والتقنية والاجتماعية والثقافية بين مناطق روسيا والدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، فضلا عن تعزيز مؤسسات النظام المالي الإسلامي في روسيا.
وفي وقت سابق، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، أواخر أبريل/ نيسان الماضي، أن بلاده وروسيا تصران على توسيع العلاقات
في جميع المجالات، وأنه سيتم التوقيع على اتفاقية شراكة استراتيجية شاملة بين البلدين فور الانتهاء من إعدادها.
وقال كنعاني لصحفيين: "روسيا وإيران، مصممتان على توسيع العلاقات في جميع المجالات وسوف يتم توقيع اتفاقية استراتيجية بين البلدين في حال جهوزيتها".
وأشار كنعاني إلى أن مسألة "الترانزيت" للبضائع بين البلدين، من أهم المسائل المشتركة بين روسيا وإيران، وتساعد في تطور اقتصاد الدول الأخرى.
وذكر كنعاني أن العلاقات الإيرانية الروسية، "جيدة جدًا وتتوسع في مجالات مختلفة، ونشهد تقدما كبيرا في العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين".