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https://sarabic.ae/20240520/خبير-لـسبوتنيك-شراكة-روسيا-والصين-تمكنهما-من-تجاهل-الغرب-1089045965.html
خبير لـ"سبوتنيك": شراكة روسيا والصين تمكنهما من تجاهل الغرب
خبير لـ"سبوتنيك": شراكة روسيا والصين تمكنهما من تجاهل الغرب
سبوتنيك عربي
أكد الخبير في الشؤون الخارجية ورئيس معهد العلاقات الدولية والبحوث الإعلامية في باكستان، محمد مهدي، أن روسيا والصين ستظهران أن لديهما القدرة على خلق وضع يمكن من... 20.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-20T20:41+0000
2024-05-20T20:41+0000
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إسلام أباد - سبوتنيك. وقال محمد مهدي، في حديثه مع وكالة "سبوتنيك"، إن "الشراكة الاستراتيجية بين روسيا والصين تُظهر أن هذين البلدين لديهما القدرة على خلق وضع يمكن من خلاله تجاهل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي".وأشار خبير الشؤون الخارجية، في تعليقه على زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للصين قبل أيام، إلى أنه "بعد أداء اليمين الرئاسية لولاية ثالثة، سيحاول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تسوية التفاصيل المتعلقة بمشروع خط أنابيب الغاز الطبيعي "قوة سيبيريا 2" مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، وهذا هو المشروع المنتظر حاليا".وأضاف مهدي أن "خط أنابيب الغاز الطبيعي، الذي سيتم بناؤه لربط روسيا والصين عبر منغوليا، يعد رمزا للشراكة الاستراتيجية "غير المقيدة" بين موسكو وبكين".وتابع مهدي: "أي خطوات أخرى في هذه الخطة ستظهر أن البلدين يرغبان في جعل العلاقة الاستراتيجية العميقة أكثر فعالية".وتوقع خبير العلاقات الخارجية أن "أي خطوات في خطة أنابيب الغاز من المتوقع أن تكون نقطة انطلاق محتملة لجولة جديدة من العقوبات من قبل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة".وقام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بزيارة الصين يوم الخميس الماضي، وهي أول زيارة خارجية له بعد إعادة انتخابه رئيسا للبلاد، وهو ما يعكس عمق العلاقة بين البلدين.وفي تطور جديد، اجتمع، اليوم الاثنين، وزيري خارجية البلدين على هامش اجتماع المجلس الوزاري لمنظمة شنغهاي للتعاون، حيث بحثا الوضع في آسيا والمحيط الهادئ في سياق "الاستفزازات الأمريكية" التي تدمر النظام الأمني في المنطقة.وعبر الطرفان عن إدانتهما لتدخل دولة ثالثة في الشؤون الداخلية للصين فيما يتعلق بقضية تايوان، كما أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف على التزام بلاده بمبدأ "صين واحدة" في سياق تنصيب "رئيس" تايوان.كما أكد وزير الخارجية الصيني وانغ يي، على استعداد الصين للعمل مع روسيا على تنفيذ الاتفاقيات التي توصل إليها زعيما البلدين والارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستوى جديد، كما شدد على ضرورة زيادة الدعم المتبادل وتعزيز أسس التعاون والحفاظ على الأمن ضمن النطاق المشترك للبلدين.
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العالم, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الصين, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الصين, الولايات المتحدة الأمريكية

خبير لـ"سبوتنيك": شراكة روسيا والصين تمكنهما من تجاهل الغرب

20:41 GMT 20.05.2024
© Sputnik . Sergey Bobylev / الانتقال إلى بنك الصورمراسم استقبال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في بكين، الصين  16 مايو 2024
مراسم استقبال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في بكين، الصين  16 مايو 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.05.2024
© Sputnik . Sergey Bobylev
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أكد الخبير في الشؤون الخارجية ورئيس معهد العلاقات الدولية والبحوث الإعلامية في باكستان، محمد مهدي، أن روسيا والصين ستظهران أن لديهما القدرة على خلق وضع يمكن من خلاله تجاهل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
إسلام أباد - سبوتنيك. وقال محمد مهدي، في حديثه مع وكالة "سبوتنيك"، إن "الشراكة الاستراتيجية بين روسيا والصين تُظهر أن هذين البلدين لديهما القدرة على خلق وضع يمكن من خلاله تجاهل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي".
وأشار خبير الشؤون الخارجية، في تعليقه على زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للصين قبل أيام، إلى أنه "بعد أداء اليمين الرئاسية لولاية ثالثة، سيحاول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تسوية التفاصيل المتعلقة بمشروع خط أنابيب الغاز الطبيعي "قوة سيبيريا 2" مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، وهذا هو المشروع المنتظر حاليا".
لقاء الرئيس فلاديمير بوتين مع نظيره الصيني شي جين بينغ في الكرملين، موسكو 5 يونيو/ حزيران 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.05.2024
خبير سوري: التحالف الروسي الصيني ينسف عقيدة "كيسنجر" في دبلوماسيته الـ"مثلثة الأضلاع"
أمس, 13:02 GMT
وأضاف مهدي أن "خط أنابيب الغاز الطبيعي، الذي سيتم بناؤه لربط روسيا والصين عبر منغوليا، يعد رمزا للشراكة الاستراتيجية "غير المقيدة" بين موسكو وبكين".
وتابع مهدي: "أي خطوات أخرى في هذه الخطة ستظهر أن البلدين يرغبان في جعل العلاقة الاستراتيجية العميقة أكثر فعالية".
وتوقع خبير العلاقات الخارجية أن "أي خطوات في خطة أنابيب الغاز من المتوقع أن تكون نقطة انطلاق محتملة لجولة جديدة من العقوبات من قبل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة".
وقام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بزيارة الصين يوم الخميس الماضي، وهي أول زيارة خارجية له بعد إعادة انتخابه رئيسا للبلاد، وهو ما يعكس عمق العلاقة بين البلدين.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الصيني شي جين بينغ، خلال استقبال بوتين في قاعة الشعب الكبرى في بكين 16 مايو 2024. - سبوتنيك عربي, 1920, 17.05.2024
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17 مايو, 12:33 GMT
وفي تطور جديد، اجتمع، اليوم الاثنين، وزيري خارجية البلدين على هامش اجتماع المجلس الوزاري لمنظمة شنغهاي للتعاون، حيث بحثا الوضع في آسيا والمحيط الهادئ في سياق "الاستفزازات الأمريكية" التي تدمر النظام الأمني في المنطقة.
وعبر الطرفان عن إدانتهما لتدخل دولة ثالثة في الشؤون الداخلية للصين فيما يتعلق بقضية تايوان، كما أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف على التزام بلاده بمبدأ "صين واحدة" في سياق تنصيب "رئيس" تايوان.
كما أكد وزير الخارجية الصيني وانغ يي، على استعداد الصين للعمل مع روسيا على تنفيذ الاتفاقيات التي توصل إليها زعيما البلدين والارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستوى جديد، كما شدد على ضرورة زيادة الدعم المتبادل وتعزيز أسس التعاون والحفاظ على الأمن ضمن النطاق المشترك للبلدين.
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